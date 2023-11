Óriási a baj a magyar kórházakban: csak így lehetne leküzdeni a fertőzéseket, végre lépnek

Aktualizálják azt a levelet az NNK-nál, amely a fertőtlenítés helyes módjára hívja fel az egészségügyi intézmények figyelmét.

Megújítja a kórházi fertőzések elleni intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ - erről maga az intézmény számolt be az RTL Híradónak. Mint írták, már dolgoznak a fertőtlenítés helyes gyakorlatát bemutató módszertani levél aktualizálásán, ugyanis mint egy cikksorozatból nemrég kiderült, a magyar kórházakban még mindig komoly gondot jelentenek a kórházi fertőzések.

Egy orvosi szaklapban nemrég megjelent tanulmány arra is rávilágított, hogy a magyar kórházakban is használt klórtartalmú fertőtlenítők nem pusztítják el az egyik súlyos hasmensét okozó baktériumot. Vagyis a fertőzésveszély továbbra is felnnáll, a baktériumokat ugyanis nem a várt mértékben pusztítja el a sok éve használt fehérítőszer, magas klórtartalma ellenére sem.