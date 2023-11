Meghalt DJ Palotai, Palotai Zsolt

Hatvankét éves korában elhunyt az egyik legismertebb hazai lemezlovas, Palotai Zsolt – írja a Magyar Hang.

A DJ Palotai néven ismertté vált művész halálhíréről barátai és kollégái számoltak be a közösségi médiában. Többen is a hazai DJ-szakma legnagyobbjaként, az underground egyik motorjaként hivatkoztak rá. Az elektronikus zene, a drum and bass és a breakbeat egyik legfontosabb meghonosítójaként tekintettek rá, a kilencvenes évek elejétől a magyar zenei élet fontos alakja volt. A rendszerváltás időszakában a Tilos az Á Klub művészeti vezetője, majd a Tilos Rádió zenei főszerkesztője volt.