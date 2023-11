Így gondoskodnak magukról a magyarok: egyre népszerűbb ez a forma, mutatjuk, miért

Egy friss kutatás eredményei azt mutatják, hogy egyre nagyobb a megtakarítási hajlandóság a pénztártagok körében. Érdemes még tudni, hogyha a tagok bent hagyják a pénzüket a Pénztárban, akkor az hozamot is hozhat.

Az OTP Egészségpénztár közleményében azt is írta, hogy 2016 óta különböző önsegélyező szolgáltatások is igénybe vehetők, melyekkel a legfrissebb adatok alapján egyre több tag él és ez a szám a tavalyi évhez képest is növekvő tendenciát mutat.

Egyre többen élnek azzal a lehetőséggel is, hogy az OTP Egészségpénztári egyenleg nem csupán gyógyszerekre és orvosi vizsgálatokra fordítható, hanem nagy segítséget jelenthet különböző élethelyzetekben is – a gyermekgondozástól kezdve a beiskolázáson át egészen a lakáshitel törlesztésig.

Az elérhető önsegélyező szolgáltatások lehetővé teszik a tagok számára, hogy könnyítsenek a saját vagy a családi kiadások terhein, illetve támogassák hozzátartozóikat. Ezek a támogatások 180 nappal korábbi befizetések után vehetők igénybe, azaz a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott, legalább 180 napja rendelkezésre álló szabadon felhasználható egyenlege terhére.

Számos önsegélyező szolgáltatás áll rendelkezésre a tagok számára: születési, gyermekgondozási, gyermeknevelési, beiskolázási támogatás, az idősgondozás támogatása, a temetés igazolt költségeinek a támogatása, valamint a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének és a közüzemi díjak finanszírozásának támogatása. Az elmúlt években a születési támogatás volt a legnépszerűbb, amire akár 1 millió forint egyszeri támogatás igényelhető gyermekenként. A tavalyi évben megugrott a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának igénybevétele is, ami 2023 első felében közel félmilliárd forint volt.

Szintén a kedveltebb szolgáltatások közé tartozik a gyermekgondozási támogatás (CSED/GYED), valamint a beiskolázási támogatás, amely keretében elszámolható például a ruházat, taneszköz, tandíj, kollégium vagy az albérlet is. Emellett minden korcsoportban nőtt az önsegélyező támogatásokat igénybe vevők száma is, de ez a 30-39 évesek között a legjelentősebb. A pénztártagok által jelenleg önsegélyezésre is felhasználható összeg kb. 15 milliárd forint.

Az idei év eredményei is azt mutatják, hogy a pénztártagok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségcélú öngondoskodásra, és jelentősen bővült a családi (önsegélyező) szolgáltatások igénybevétele is, amellyel a család életében jelentkező anyagi terhek csökkenthetők. Arra törekszünk, hogy számos élethelyzetben – legyen szó egészségügyi problémáról vagy akár az állás elvesztéséről – segítséget tudjunk nyújtani, és megbízható partner legyen a pénztár a hosszabbtávú tervek és elköteleződések esetén is meglévő és a leendő tagjai számára

- mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.