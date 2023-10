Kiderült az igazság: ennyien halnak meg valójában kórházi fertőzésben Magyarországon

Bár a világ sok pontján teljesen alapvető, hogy bárki utánajárhat annak, hogy hányan betegednek meg, vagy halnak meg kórházi fertőzésben az adott intézményben, Magyarországon ez mind a mai napig tabunak számít. Azonban most napvilágot látott egy olyan adatsor, amiből végre megtudhatjuk, hogy mi a helyzet a magyar kórházakban.

Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egy pár perces internetes keresés után meg tudjuk nézni, hogy a kórházba ahová éppen bekerültünk, vagy befeküdni készülünk, hogy végre egészségesek legyünk, milyen arányban vannak a kórházi fertőzések, addig Magyarországot ez szinte lehetetlen küldetésnek ígérkezik. A Direkt36 most azonban közzétett egy olyan adatelemzést, amely először ad átfogó képet arról, hogy a különböző kórházakban milyen fertőzési állapotok uralkodnak.

Ezalapján kiderült, hogy nem feltétlen a súlyos eseteket ellátó, nagyobb kórházakban történik arányaiban több fertőzés, sőt, vannak olyan kisebb intézmények, amelyek minden fertőzéstípust vizsgálva rosszul teljesítenek. Megtudhattuk, hogy a legkritikusabb osztályok az intenzívek, a sebészetek és a belgyógyászatok, de olyan esetre is fényderült, amikor a pszichiátrián harapóztak el a fertőzéek.

A betegek halálát azonban a kórházak nagyon kis százalékban tudták be csak a fertőzéseknek, azonban a Direkt36 cikksorozata szerint a fertőzéses esetek 30-40 százalékban a beteg halálával végződtek. Az elemzés a legnagyobb problémát a budapesti Jahn Ferenc, a Szent János és a Bajcsy-Zsilinszky kórházban mutatta ki a legnagyobb problémát, de a vidéki kórházakban is hatalmas gondok vannak. Az antibiotikumoknak is ellenálló kórokozók esetében ugyanis Cegléd, Eger és Pápa kórházai szerepeltek a legrosszabbul.