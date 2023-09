Strasbourghoz fordult a gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogász: méltósággal fejezné be az életét

Strasbourghoz fordult egy ALS-szel diagnosztizált alkotmányjogász, hogy méltósággal fejezhesse be az életét.

Dr. Karsai Dániel András alkotmányjogász Strasbourghoz fordul, hogy méltósággal fejezhesse be életét – írja a Telex a férfi Facebook-bejegyzésére hivatkozva. A 46 éves alkotmányjogászt ALS-szel diagnosztizálták: ez egy úgynevezett motoneuron-betegség, melynek következtében elsorvadnak az izmokat mozgató idegsejtek, emiatt végül maguk az izmok is, így a kór végül teljes bénuláshoz vezet. A betegség végső fázisában már a légzési funkciók is leállnak, így a halál fulladás miatt következik be. A betegség talán legismertebb áldozata a 2018-ban elhunyt, világhírű Stephen Hawking fizikus volt.

Karsai Dániel szerint a betegség rendkívül megalázó, hiszen idővel egyre jobban megfosztja az önállóságától a beteget. Úgy gondolja, ebben a helyzetben jogos kérés, hogy az embernek legyen lehetősége méltósággal befejezni az életét. Éppen ezért úgy döntött, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul ezen joga érvényesítésére, ugyanis Magyarországon erre nincsen lehetőségük a hasonló helyzetben lévő, gyógyíthatatlan kórban szenvedő betegeknek. A bíróság 2023. november 28-án fog nyilvános tárgyalást tartani az ügyben.