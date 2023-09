4 fontos dolog, amit minden magyar szülőnek tudnia kell iskolakezdéskor: sok múlik rajta

Bár még javában tart a vénasszonyok nyara, hamarosan a napsütéses szép időt a hűvös, nyirkos időjárás váltja fel, ami köztudottan kedvez a vírusok és baktériumok terjedésének. Szakértők pedagógusok szerint peidg most van a jó alkalom arra, hogy megtanítsuk gyermekeinkek azt, hogyan előzzék meg a betegségek terjedését.

Játékos tanulás egymás egészségének megőrzéséért

"Ejtsük csapdába a bacikat! Ezzel az egyszerű, a gyermekek számára is érthető, játékos megfogalmazással és néhány hatékony technika elsajátításával a kicsik is sokat tehetnek annak érdekében, hogy a betegségek ne terjedjenek akár a közösségben, akár a családon belül" - mondja B. Szirtes Dóra. A szakértő szerint akkor kell ezeket az egyszerű praktikákat elsajátítani, amikor még a "baciszezonon" kívül vagyunk, így mire valóban beköszönt a vírusos időszak, már ösztönszerűen tudják majd alkalmazni ezeket.

A Montessori pedagógus közleménye szerint ebben az esetben is a mintakövetés a kulcs, hiszen a gyermek a szülőt másolja, az ő szokásait adaptálja. Ha pedig az egészségmegőrzéssel kapcsolatos praktikákat is tőle látja, sokkal egyszerűbben, szinte észrevétlenül el tudja sajátítani.

Ezeket tanítsuk meg gyermekünknek a szakértő szerint

1. Ne tenyérbe, hanem könyökhajlatba tüsszentsen vagy köhögjön a gyermek. Ezt játékosan, a kar lendítésével be tudjuk gyakorolni például orvosos szerepjáték közben. A könyökhajlat azért ideálisabb a tenyérnél, mert a kezünkről direkt módon tovább tudjuk terjeszteni a vírusokat és a baktériumokat, a gyermekek pedig nem fognak minden egyes köhintés után kezet mosni, ez nem is lenne életszerű.

2. Tanítsuk meg gyermekünknek a zsebkendő használatának technikáját, hiszen az nem elég, hogy az orrukhoz tartják a kicsik. Tudniuk kell, hogy egyszerre csak az egyik orrlyukon fújjanak és azt is, hogy miközben az egyik orrlyukát befogja, a másik oldalon a tenyerével tartsa a zsebkendőt. Fontos az is, hogy a zsebkendőt csukja be, mielőtt megtörli az arcát. Mivel minden tevékenységnek megvan az eleje és a vége is, az orrfújás lezárásaként tanítsuk meg, hogy a használt papírzsebkendőt ne a polcra vagy a játékok közé tegye a gyermek, hanem dobja ki a szemetesbe.

3. A bacilusos időszakban különösen fontos a gyakori és hatékony kézmosás. Természetesen nem kell minden köhögés után ezt megtenni, mert a túlzott szappanhasználat sem tesz jót az érzékeny bőrnek. Ha azonban a köhögés félrecsúszik, vagy félresikerül az orrfújás, mindenképpen kezet kell mosni jó alaposan, az ujjak között is, nem elfeledkezve a hüvelykujjról és a csuklóról.

+1 Akár orrot fúj, akár köhög, tanítsuk meg a gyermekünknek, hogy forduljon el a társaitól, így még tovább csökkentheti a betegségek átadásának a kockázatát.

Mindezeken túl ne feledjük, tartsuk tiszteletben a gyermekek betegségeit. Ha közösségbe nem megyünk, kerüljük a játszótereket is, hiszen ott is tovább adhatjuk a fertőzéseket. "Az otthoni tartózkodásnak pedig alakítsunk ki egy szokásrendszert, hogy a kicsik tudják, a betegnek lenni nem ugyanolyan, mint egészségesen otthon lenni. Ezt gyakori szellőztetéssel, gyógyszerek bevételével, gyakoribb kézmosással és számos egyéb módon éreztetni tudjuk" - fűzi hozzá B. Szirtes Dóra.