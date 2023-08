Undorító poloskákat szedtek össze a betegek a magyar kórházban: érik a botrány, kirúgták az igazgatót

Elképesztő állapotok uralkodtak a pszichiátriai intézetben, az igazgató azonban házon belül akarta megoldani a problémát - ez nem volt elég, a bentlakókat már rövid időre sem lehetett kiengedni.

Megszüntették a munkaviszonyát a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye vezetőjének, miután az elmúlt időben többen is felmondtak itt, és az is kiderült, hogy a súlyos poloskahelyzet miatt már kijárási korlátozást rendeltek el a bentlakóknak - erről az Index írt.

A lap korábban már bemutatta, hogy a szentgotthárdi bentlakásos otthont gyakorlatilag teljesen elepték az ágyi poloskák, annak ellenére is, hogy az intézmény dolgozói szerint már naponta cseréltek ágyneműt, porszívóztak és takarítottak is. A helyzet így is csak tovább romlott, ugyanis az intézmény most elküldött vezetője nem kért külső segítséget, és eleve rosszul mérte fel a helyzet súlyosságát.