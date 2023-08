Megszólaltak a szakértők: ekkora veszélyt jelent a világon átsöprő koronavírus variáns

Az új koronavírusváltozat, az EG.5 világszerte terjed, de nem komolyan veszélyes - véli a Bázeli Egyetem egyik egészségügyi szakértője.

Richard Neher, a vírusok és baktériumok evolúcióját vizsgáló kutatócsoport vezetője kijelentette: "Becslésem szerint az EG.5 nem jelent különösebb veszélyt".

Azt mondta: az EG.5-ös variánsnak van egy mutációja, amely valamivel könnyebben kikerülheti az immunrendszert. "De ugyanez a mutáció más változatokban is megtalálható" - magyarázta.

"A variáns azért figyelemreméltó, mert Kínában - egy népes országban - elterjedt, és az utóbbi hetekben gyorsan nőtt a gyakorisága". Hozzátette: "minden bizonnyal feltételeznünk kell, hogy a nyár végéhez közeledve és egy nagyon kis esetszámú időszak után, az esetszámok ismét nőni fognak".

Hangsúlyozta: "Az EG.5 alapvetően nem különbözik más változatoktól, de fokozatosan és gyorsan alakul át, ahogyan azt korábban egy ideig a Sars-CoV-2 esetében is láthattuk."

Az EG.5 keltette közegészségügyi kockázat a jelenlegi ismeretek alapján alacsony - közölte néhány napja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is. Ez a kockázat megegyezik az XBB.1.16 és néhány más, jelenleg itt-ott felbukkanó változat által keltett kockázattal - derült ki a közleményből. Az EG.5 feltűnően gyorsan terjed, és viszonylag könnyen megkerülheti az immunrendszert. Az általa okozott betegség súlyossága azonban nem kisebb és nem nagyobb, mint a jelenleg fellelhető többi variánsé - tette hozzá a WHO.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az EG.5 terjedése a június közepétől július közepéig eltelt négy hétben a bejelentett Covid-19-es esetek száma alapján 7,6 százalékról 17,4 százalékra nőtt a világon - jelentette a WHO. Az EG.5 válhat hamarosan a domináns változattá egyes országokban vagy akár az egész világon.

A WHO szerint az EG.5 változaton belül az EG.5.1 törzs messze a leggyakoribb. A helyzetet bonyolítja, hogy a vírus behatolómechanizmusát, a tüskefehérjét tekintve van egy további mutációja is.

Németországban az EG.5-öt először március végén regisztrálták az országos járványügyi intézmény, a Robert Koch Intézet szerint, és a vírus jelenleg is terjed, különösen az EG.5.1 törzs. Az intézet egyetért a WHO-val a törzs súlyosságának értékelésében.