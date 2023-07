Mi az akne, hogyan történik a hormonális vagy a cisztás akne kezelése?

A te életedet is megnehezítik a bőrhibák? Már számos úton-módon próbáltál megszabadulni tőlük, de semmi nem vezetett eredményhez? Segítünk megérteni a problémát: tudd meg, mi az az akne, hogyan jön létre az akne az arcon és mit tehetünk a cisztás akne jelensége ellen. Járjunk utána, hogyan történik az akne kezelése bőrgyógyászati úton és milyen házi praktikákat érdemes alkalmaznunk az akne nevű bőrbetegség ellen!

Cikkünkben az akne nevű bőrprobléma témakörét járjuk körül: tudd meg, mi az a akne, mi az akne kifejezés jelentése és hogyan történik az akne kezelése házilag, illetve bőrgyógyászati készítményekkel. Mit tegyünk, ha az akne nem múlik el, hogyan kezelhető a hormonális akne és milyen járható alternatívák léteznek a cisztás akne okozta bőrproblémák megszüntetésére? Tudtad, hogy nem csak az embereknek lehet akne a bőrén (létezik kutya, macska akne is)? Milyen gyógyszerekkel és gyógynövényekkel kezelhető az akne, honnan érdemes ezeket beszerezni (pl. Akne Stop krém hol kapható)?

Mi az akne?

Az akne [akné] egy a leggyakoribb bőrbetegségek közül, becslések szerint az emberek 20%-a tapasztalta már egy-egy akne megjelenését a bőrén élete során – azonban bizonyos esetekben az akne súlyosabb formái is előfordulnak, ami nem csak a kamaszok, hanem a felnőttek életét is jelentősen megnehezíti. Az akne, különösen a cisztás akne a bőr gyógyulása során hegesedéssel is járhat, mindez az arcbőr egyenetlenségéhez vezethet. A súlyos akne hússzútávon egyeseknél érzelmi problémákhoz, stresszhez is vezethet, különösen azoknál, akik hajlamosak szorongani a megjelenésük miatt.

Az akne okai: mitől alakul ki az akne?

Habár ezek jelentős része szabad szemmel nem látható, bőrünket szinte mindenhol (kivétel pl. a tenyér vagy a talp) finom szőrszálak borítják. A bőrfelszín alatt minden egyes aprócska szőrszál a szőrtüszőből nő ki, amibe belenyílik egy-egy faggyúmirigy. A faggyúmirigyek által termelt váladék, azaz a faggyú egy egészséges bőrű embernél a szőrtüszőn (póruson) keresztül problémamentesen ürül a bőrfelszínre (ezzel bevonatot képez a bőrfelületen, illetve a hajjal borított területeken).

Az akne akkor alakul ki, amikor a faggyú nem tud zavartalanul kiürülni a pórusból – ennek az oka lehet a fokozott faggyútermelés (faggyútúltermelődés) vagy a tüsző eltömődése (tipikusan elhalt hámsejtekkel, faggyúval tömítődnek el). Az akne számos formában megnyilvánulhat, lehet nyitott vagy zárt „komedó”, de kialakulhatnak pattanások és ciszták is, attól függően, hogy ki milyen típusú aknéra hajlamos. Az akne kialakulásának számos oka lehet, a fokozott faggyútermelődés mellett hozzájárulhatnak az aknés bőrproblémák szaporodásához a bőrön lévő baktériumok, de a hormonok (hormonális akne), a genetikai tényezők és az életmódunk is befolyásolhatja bőrünk minőségét, sőt, gyógyszerek (pl. kortizon) mellékhatásaiként is előjöhetnek ezek a bőrhibák.

Az akne típusai

Az akne akkor alakul ki, amikor a bőr pórusai eltömődnek, jellemzően azokon a testtájakon, ahol a legtöbb a faggyúmirigy (ne keverjük össze az izzadtságmiriggyel) – tipikus példa erre az arc, a hát és a mellkas, de sokaknál a nyakon és a vállakon is megjelenhetnek. Az „akne” kifejezés egyébként inkább egy gyűjtőfogalom, mintsem egy konkrét bőrhiba: az akne kategóriájába soroljuk a mitesszereket (a pórust egy elszíneződött faggyúdugasz vagy szarucsap tömíti el – nyílt komedóknak is nevezik őket) és a zárt komedókat (ezeknél a pórust elhalt hámsejtek és faggyú tömítik el, a tüsző kitágul, váladékkal telítődik), a pattanásokat és a cisztákat.

Érdemes bővebben is kifejtenünk, mégis mi az a pattanás, miben más a ciszta, avagy a cisztás akne az arcon. Akkor beszélünk pattanásról, ha a szőrtüsző gyulladása, elfertőződése következik be (maga a „pattanás” gyakorlatilag egy zárt komedóból alakul ki), ami miatt a bőrfelszínből kiemelkedő, piros folt jön létre, melynek közepén gennycsap képződik (gyulladt gennygöb, gennymirigy). A cisztás akne esetében a bőr alatt köteges csomók jönnek létre, jellemzően mélyen helyezkednek el, a szőrtüsző belsejében gyülemlő váladék tölti ki őket – jellemzően ez az akne típus okozza a legkellemetlenebb problémákat, nem is lehet őket úgy „kinyomni”, mint egy pattanást.

Mitől lehetünk hajlamosak az akne kialakulására?

Az akne leggyakrabban a hormonális változások következményeképp alakul ki, kimondottan gyakoriak az aknés bőrpanaszok 12-22 éves kor között – innen ered az a tévhit is, hogy az akne kizárólag a kamaszok bőrproblémája, és hogy az akne néhány év alatt kinőhető bőrbetegség. Nos a hormonális változások lezajlása sokaknál valóban csökkenti az akne kialakulásának esélyét, azonban egyeseknél felnőttkorban is megmarad az akne, mint bőrbetegség. Az akne kialakulása nőknél összefügghet a menstruációs ciklussal, illetve a terhesség is fokozhatja a bőrön található aknék számát.

Az akne okai közé soroljuk továbbá az életmódbeli tényezőket és szépségápolási szokásainkat: az akne rizikófaktorai közé soroljuk a helytelen táplálkozást (az aknéra hajlamos személyeknél problémákat okozhat a csokoládé, az olajos magvak és a zsíros, olajos ételek gyakori fogyasztása) és a rosszul megválasztott bőrápoló szerek használatát. Akne esetén nem javallott zsíros bőrápoló szereket (pl. arckrémek, testápolók) használni és érdemes kerülni a pórusokat eltömítő alapozókat is (az alapos sminkeltávolításra is ügyeljünk!).

Akne: mikor forduljunk orvoshoz?

Az akne gyakori bőrprobléma, ami bárkinél előfordulhat (nem csak embereknél – létezik kutya, macska akne is, ami ugyanolyan kellemetlen a házi kedvenceknek, mint nekünk), azonban közel sem mindegy, hogy milyen mértékben. Azoknál, akiknél az akne nem múló, nagyobb bőrfelületekre kiterjedő elváltozásokat okoz (pl. elborítja az orcákat, a homlokot, a nyakat vagy a vállakat), mindenképpen érdemes bőrgyógyász szakorvoshoz fordulniuk, főleg akkor, ha az akne genetikai alapon is jellemző betegség a családban.

Súlyos esetekben a bőrgyógyász szakorvos előírhatja az akne gyógyszeres kezelését is. Az akne kezelése szempontjából kulcsfontosságú, hogy normalizáljuk a pórusok elzáródásához vezető elszarusodást és a faggyútermelést, csökkentsük a gyulladást, illetve meggátoljuk a bőrfelületen a fertőzéshez vezető baktériumok elszaporodását. Hormonális akne esetében hölgyeknél gyakran a fogamzásgátló szerek alkalmazása oldja meg a problémát. Cisztás akne esetében kérjünk szakszerű segítséget a felgyülemlett váladék eltávolítására kozmetikustól, bőrgyógyásztól.

Mit tehetünk az akne ellen?

Az akne kialakulása szempontjából serkentheti a bőrhibákat az, ha a kényes felület folytonos nyomásnak, dörzsölésnek van kitéve (pl. szoros ruha, rosszul megválasztott ülőhely), illetve ronthat a problémán az is, ha nem ügyelünk a bőrfelület tisztán tartására (alapos mosdás naponta többször, különösen a zsíros területeken). Akne hajlam esetén tilos koszos kézzel a bőrön kialakult mitesszereket, pattanásokat nyomkodni, elvakarni, ugyanis ezzel egyrészt nem érünk el eredményeket, másrészt kockáztatjuk az akne felülfertőződését!

Az akne kezelése során a bőr higiéniájára való odafigyelés mellett alkalmazhatunk bőrnyugtató készítményeket is: ilyenek a különféle bőrtisztító kozmetikumok, arclemosó tonikok és (nem zsíros!) arckrémek, gyulladáscsökkentő készítmények. A gyógynövények között érdemes kipróbálnunk a kamillateás borogatást, ha egy gyulladt felületet szeretnénk nyugtatni, fertőtleníteni. Segíthet a pattanásos bőr panaszainak enyhítésében a kurkuma, a teafaolaj és az almaecet is.

Akne elleni készítmények

Az aknéval küszködő betegek részéről – legyen a szóban forgó probléma akár hormonális akne, akár cisztás akne vagy mitesszeresség – gyakori kérdés, hogy honnan szerezzük be az akne kezelése céljából az akne elleni készítményeket (pl. Akne Stop krém hol kapható). Nos, amennyiben egy-egy akne okoz problémát a bőrünkön, nyugodtan szerezzünk be vény nélkül kapható akne elleni krémeket, egyszerű, gyulladáscsökkentő, bőrtisztító készítményeket és gyógynövényes bőrnyugtatókat (ezeket megtalálhatjuk gyógyszertárban, drogériában, herbáriában).

Abban az esetben viszont, ha nem alkalmi, hanem állandó problémát okoz az akne, kiterjedt bőrfelületet érint, gyakran begyullad, felülfertőződik az akne, illetve, ha semmilyen házi akne elleni praktika nem használ, mindenképpen kérjünk időpontot egy bőrgyógyász szakorvoshoz, aki felméri a bőr állapotát és szükség szerint előírja az akne gyógyszeres kezelését!