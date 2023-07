Halálos veszélyre figyelmeztetnek a Balatonnál: egy apró figyelmetlenség is elég a tragédiához

Nemrég indult el a főszezon, de máris áldozatot szedtek a magyar tavak, és számos esetben csak a vízimentők közbelépésének hála, hogy nem történt tragédia. A gyermekek körében az ezredfordulóhoz viszonyítva jelentős csökkent a vízibalesetek száma, viszont sok tragédia még így is elkerülhető lenne. A felnőttekre pedig éppen azért jelentenek vizeink fokozott veszélyt, mert kevésbé óvatosak. Legtöbbször a Balaton a hírekbe, viszont bármilyen fürdőhely, vízpart tartogathat veszélyeket. Idén is már több vízbefúlás történt és nemcsak a Balatonban.

A múlt héten többen kerültek olyan helyzetbe, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna kikerülni - írta a police.hu. Kőgátra fennakadt vitorlást, túl messzire úszó fiatalokat, valamint egy SUP-ost segítettek ki szorult helyzetükből. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárás nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen, vagy a vízben különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet - közölték.

Alig telik el olyan hét a nyáron, hogy ne történne vízibaleset. Múlt héten hétfőn egy gyermekeivel vízibicikliző férfi fulladt a Balatonba, a gyerekeket a strandolók hozták ki a vízből. Kedden egy 40 év körüli férfi merült el egy bányatóban Tarcal külterületén, ahogy arról lapunk is beszámolt. Tavaly is több megdöbbentő haláleset történt a magyar természetes vizeknél, biztosan sokan emlékeznek a Balatonba fulladt cseh kislány esetére, a testvéreivel Dunában fürdőző kisfiú tragédiájára. Tavaly nyáron 11 ember vesztette életét csak a Balatonnál. Ez 5-tel kevesebb, mint 2021-ben, azonban a hatóságok, szakemberek mind arra figyelmeztetnek, hogy a megváltozott időjárási körülményekre, heves viharokra, illetve extrém hőségre is fel kell készülniük a fürdőzőknek, vízen közlekedőknek.

Az Eurostat adatbázisa szerint 2019-ben Magyarországon 94 haláleset történt vízbefulladás miatt, 2020-ban 89, 2021-ben pedig 110. Ha az utolsó elérhető adatokat megvizsgáljuk

Az óvatlanság még mindig nagy probléma

A WHO és az UNICEF legutóbbi gyermekek sérüléseinek megelőzéséről szóló globális jelentése szerint, naponta hozzávetőleg 2000 gyerek veszti el az életét balesetben. Ezeknek a fele azonban megakadályozható lenne megfelelő odafigyeléssel - közölte az Alukov Hungária nemrég. Magyarországon a kétezres évek elején a 0-18 év közötti korosztályban 40, 2019-ben 4, 2020-ban 7, 2021-ben pedig 9 gyermek hunyt el vízbefulladás miatt - az ezredfordulótól kezdve egyre csökkent a halálos balesetek száma. Dr. Kassai Tamás, a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ osztályvezető főorvosa, traumatológus és kézsebész szakorvos, gyermektraumatológus specialista, valamint a Magyar Gyermekmentő Alapítvány kivonuló mentőorvosa szerint 3 módon lehet megelőzni a víz alá merüléssel kapcsolatos baleseteket:

Elsődleges prevenció, hogy nem engedjük a gyermekeket a tengerbe, Balatonba, családi medence köré egyedül, folyamatos figyelmet szentelünk számukra, amíg a parton vagy a kertben tartózkodunk. Utóbbi esetet tekintve nagyon fontos a megelőzésben a medencék körbekerítése, vagy azok lefedése. Másodsorban az olyan eszközök használata, mint például a galléros mentőmellény vagy az úszógumi nagy biztonságot nyújthat viselőjének. Ezeken túl a megfelelő elsősegélynyújtás és az azonnali ellátás is kiemelt szereppel bír a baj bekövetkeztekor

– nyilatkozta a főorvos. Azzal kapcsolatban, hogy milyen idős korú gyerekekre kell leginkább odafigyelni, Dr. Kassai Tamás azt mondta, leginkább a 4 év alatti kisgyermekek érintettek. További érintett korosztály a kamaszoké, akik kockázatértékelése olykor nem megfelelő a szakértő szerint.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai a balesetek elkerüléséhez

Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát!

Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!

Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek!

Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!

Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!

Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást!

Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!

Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a Balaton vízfelületén bajba kerülnek vagy bajba jutott személyt, személyeket észlelnek, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámon!

A vízimentők tanácsai a tragédiák megelőzéséhez

A vízbefulladások megelőzhetők, ha odafigyelünk pár alapvető szabályra, melyeket nem lehet elégszer elmondani, átgondolni. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának tavaly közétett tanácsai szerint ugyancsak a legfontosabb, hogy aki nem tud úszni, vagy nem jól úszik, ne menjen a derekánál mélyebb vízbe. A felfújható strandeszközök vagy egy szörfdeszka nem mentik meg veszélyhelyzetben a gyenge úszástudással rendelkezőket. Egy apróság - egy hínár, egy kis gödör, egy kisebb izomgörcs - is elég ahhoz, hogy pánikba essen az illető, hiszen számára nem biztonságos közegben van.

Nagyon gyakori oka a vízbefulladásnak az, hogy valaki pánikba esik. Néha még akkor is előfordul, ha bőven leér a lába a vízben.

A pánikról, és sok már esetről, ahogy a vízen bajbakerülhetünk, bajbakerülteknek segíthetünk, informatív videókat tettek közzé a vízimentők.

Javasolják azt is, hogy a gyengén úszók, úszni nem tudók viseljenek mentőmellényt, vagy úszást segítő mellényt strandoláskor. Nem ciki ilyen eszközben vízbe menni, mint ahogyan az sem, hogy valaki nem tanult meg úszni.

Nagyon óvatosan az alkohollal!

A vízbefulladásos esetek egy részénél kiderül, hogy túl sok alkoholt fogyasztott az illető. A tűző napon, a vízben felerősödik az alkohol hatása. Ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott ital hatását. Figyeljünk a környezetünkre is: ne engedjünk be olyan rokont, barátot a vízbe, horgászcsónakba, kenuba, aki alkohol hatása alatt van.

Tele hassal nem szabad vízbe menni!

Egy kiadós ebéd vagy villásreggeli után várjunk legalább két órát, míg vízbe megyünk. Sokan lesznek rosszul azért, mert tele hassal mennek be fürdeni.

Felhevült testtel nem szabad vízbe menni!

Sokszor halljuk, hogy ezt mindenki tudja. Mégis rendszeresen kerülnek bajba emiatt az emberek. Minden esetben be kell mosakodni, lemosni a felsőtestünket, karunkat, arcunkat, mielőtt bemegyünk a vízbe. Különösen fontos figyelni, ha SUP-ozik, vízibiciklizik az ember. Akkor is hűtsük le pár percenként magunkat, ha nem akarunk vízbe ugrani ezekről az eszközökről, hiszen be is eshetünk, ami akár életveszélyes is lehet.

Gyermeket nem hagyunk egyedül!

Gyermeket nem szabad egyedül hagyni, még sekély vízben sem. Akkor sem, ha van rajta valamilyen mentőeszköz. Jók a felfújható eszközök (karúszó, úszógumi), de még jobb ha a gyermek súlyának, alkatának megfelelő mentőmellényt, úszást segítő mellényt adunk rájuk a strandoláshoz. Hamar megszokják a gyermekek ezeket az eszközöket, és nagyobb biztonságot adnak, mint a felfújható eszközök, hiszen azok könnyen lecsúszhatnak a gyerekről, vagy kilyukadhatnak, leereszthetnek. Nagy örömmel látjuk, hogy egyre több szülő adja rá a gyermekére a mentőmellényt még a kicsik számára kialakított lidós partszakaszokon is.

Viselj mentőmellényt!

Sportoláskor is fontos a mentőeszközök használata. Sőt, mi azt mondjuk, elengedhetetlen, hogy viseljünk valamilyen fajta eszközt ami fenn tart, segít a vizen lebegésben. Bárkinél, főleg idősebbeknél, adódhat olyan váratlan belgyógyászati, kardiológiai probléma vagy izomgörcs, aminek következtében nem tudnak kievezni a partra.

Előfordul az is, hogy valaki nem készül fel arra, hogy megerősödik a szél, nem néz fel az égre mielőtt vízreszállna, illetve sportolás közben sem. Számtalanszor segítettünk olyanoknak, akiket elsodort a parttól a szél, folyókon a sodrás. Ők akkor tehetnek a legtöbbet magukért, ha még vízreszállás előtt tájékozódnak, és viselik a mentőmellényt. (Az időjárás felől való tájékozódásban sokat segítenek az okostelefon applikációk, weboldalak vagy a négy nagy tavunkon a viharjelzési rendszer.)

Sup-on is viselj mentőmellényt

Létezik egy újfajta, magyar fejlesztésű úszást segítő eszköz. A Sealbulance egy övként viselhető új eszköz, melyet a kioldózsinór meghúzásával aktiválhatunk. Az övben rögzített ballon az aktiválást követően felfújódik és körbeöleli annak viselőjét. Azoknak ajánljuk, akik rendszeresen úsznak, és felkészültnek érzik magukat arra, hogy meghúzzák a zsinórt, ha például elfáradnak vagy begörcsöl a lábuk. A Sealbulance plusz segítség az úszáshoz, segíti a lebegést. Kizárólag vízbiztos úszástudással rendelkező, jó egészségi állapotban lévőknek ajánljuk.

Tedd a mobilodat vízálló tokba!

Ha horgászni, evezni indulunk mindenképp legyen nálunk mobiltelefon (feltöltve!), vízálló tokban, nyakba vagy vállra akasztva. Olyan tokot vásároljunk, amiből nem kell kivenni a telefont, ha segítséget akarunk hívni. A Balatonra érkezőknek, az ott élőknek azt javasolják, mindenképp

töltsék le a segélyhívó applikációt, a BaltonHelpet.

Ezen keresztül gyorsabban tudnak segítséget kérni, mint egy telefonhívással, hiszen mentésirányítási központunk pontosan látja, hogy honnan érkezik a segélyhívás.

Ugrálni csak nagy elővigyázatosággal szabad!

A magyarországi élővizek nem átlátszóak, és a biztonságos vízbeugráshoz elengedhetetlenül fontos tudni, hogy elég mély-e a víz, nincs-e a mederben olyan akadály, ami komoly sérülést okoz. Szinte minden évben történik végzetes vagy életre szóló bénulásos baleset amiatt, hogy sekély vízbe ugrik be valaki. Mielőtt ugrálni kezdünk, mindenképp ellenőrizzük le, hogy milyen mély a víz.