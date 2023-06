Súlyos tévhit dőlt meg a naptejekről: tényleg nagyon nem mindegy, mit kensz magadra!

Az UV-védelem az éghajlatváltozás és az ózonréteg vastagságának változása miatt manapság egyre fontosabb, hiszen köztudott, hogy az UV-sugárzásnak rövid és hosszú távú következményei is vannak, nemcsak a bőrünket, hanem a szemünket illetően is.

A túlzott UV sugárzás összefügg a bőrdaganatok gyakoribbá válásával, ezért kell kerülni a túlzott napozást. Ennek elsődleges módja, hogy 11-15 óra között árnyékba húzódunk, és amikor a napon tartózkodunk, akkor öltözzünk úgy, hogy védjük vállunkat, hátunkat, végtagjainkat. Emellett használjunk megfelelő napvédő krémet – írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ az oldalán.

Fontos, hogy legalább fél órával azelőtt kenjük be magunkat napvédő krémmel, mielőtt kimennénk a napra, és olyan mennyiséget kenjünk a bőrünkre, hogy azon egy filmréteget képezzen. A legtöbb krém vízoldékony, így fürdés közben leoldódik a bőrről, éppen ezért fürdés után ismét kenjük be bőrünket. Általános tanács, hogy napjában többször, legalább 3 óránként használjuk. A naptej kiválasztása azonban nem egyszerű feladat 2023-ban, hiszen a reklámok alapján nagyon nehéz tájékozódni, mind azt ígéri, ő a legjobb.

De vajon tényleg nagy a különbség a piacon kapható olcsó és drága naptejek között? A Huffpost friss cikkében bőrgyógyászok, kozmetikai szakemberek, vegyészek járják körbe a kérdést, és adnak tanácsokat, hogy a lehető legtöbbet kapd a pénzedért.

Lehet, hogy egyes termékeket könnyebbnek érzed a bőrödön, könnyebben felszívódnak, vagy olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek további előnyöket nyújtanak, például peptideket, hialuronsavat vagy antioxidánsokat tartalmaznak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a drága és az olcsó fényvédő krémeknek ugyanolyan mértékű fényvédelmet kell nyújtaniuk

- mondta el a lapnak Dr. Brendan Camp bőrgyógyász.

Örök tanulságnak mutatkozik, hogy nem javasolt csak ár alapján választani, mert a legjobban teljesítő termékek között is találunk olcsóbb és drágább áron elérhető naptejeket.

A különböző fényvédők hatóanyagai valóban nagyon hasonlóak, függetlenül attól, hogy mennyibe kerülnek. Ezeknek a készítményeknek fényvédő összetevői fontosak, nem pedig a nem aktív összetevők, amelyek csak a termék kinézetét és tapintását befolyásolják

A hordozóanyagokban előfordulhatnak eltérések, például az, hogy olajmentes-e vagy olyan összetevőket tartalmaz, amelyek további bőregészségügyi előnyöket kínálnak. Sok nagyszerű termék és készítmény létezik, de gyakran ki kell próbálni többet is, hogy megtaláljuk azt, amelyik az egyéni bőrtípusunknak és rutinunknak a legjobban megfelel

- mondta mondta Dr. Brian Hibler bőrgyógyász. Ezeknek az egyéb összetevőknek a keveréke okozhatja az árkülönbséget, így előfordulhat, hogy egy drágább márkát az esztétikai hatás vagy az extrák miatt részesítik előnyben.

Vannak 'intelligens fényvédők', amelyek hidratáló összetevőket tartalmaznak antioxidánsokkal együtt, amelyek segítséget nyújtanak a környezeti hatások, például a szénhidrogének, a szennyezés és az UV-sugárzás okozta szabadgyökös oxidáció elleni küzdelemben

– fejtette ki Dr. Hibler, majd hozzátette:

Amit szintén fontos figyelembe venni, azok az extra adalék-, illetve illatanyagok és tartósítószerek jelenléte, melyek a bőr érzékenységéhez vezethetnek, és tulajdonképpen szükségtelenek egy fényvédő készítményekben.

Hogy használjam a fényvédő krémet?

Fokozza a bőrrák kockázatát, ha helytelenül használjuk a krémeket, ezért jelentős mennyiséget kell felkenni a bőrre négyzetcentiméterenként. Csökkenti a védelmet az is, ha a krémet napközben letöröljük, leizzadjuk, vagy fürdés után nem kenjük be magukat újra. Mivel a fényvédőt rosszul használókban is kialakul egyfajta téves biztonságérzet, többet vannak kint a napon, kevésbé védekeznek mással (ruhával, kalappal, stb.), mint akik már eleve kerülik a túlzott napozást, így náluk nagyobb a leégés és a bőrrák kialakulásának kockázata. A lehető legjobb védelmet nem a krémekkel érhetjük el, hanem a napfény kerülésével, a ruházattal, kalappal, csak ezután jönnek a fényvédők. A megoldás tehát az, ha ésszerűen kerüljük a napot, ismerjük bőrtípusunkat és ennek megfelelően napozunk. Fontos, hogy ne csak a strandon védjük magunkat, hanem minden esetben, amikor a szabadban vagyunk.