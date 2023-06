Nagy veszélyben lehetnek a magyar gyerekek a nyáron: erre rengeteg szülő nem is gondol

Nyár, hőség, úszógumi, balatoni hekk, napszemüveg, kánikula és az elengedhetetlen 130 000 faktoros naptej anya zsebében. Indulhatunk is, nemde? Szakemberek szerint a napi két óra szabadban töltött idő jótékony hatással bír az emberi szervezetre, ám a gyerekek szeme anatómiai okokból több UV-sugárzást enged át, mint a felnőtteké, ezért náluk fokozottan figyelni kell a szem és a szem környékének UV-védelmére. Ha most odafigyelünk, akkor csökkenthethetjük a később kialakuló betegségek (pl. szürkehályog, kúszóhályog, makula-degeneráció) kockázatát, ezért nem mindegy, hogyan indulunk neki a nyári szünetnek. A Mesél a szemünk program szakértőinek segítségével összeszedtük, hogy mire figyeljenek a szülők a vakáció alatt, ha a gyerekek látásáról van szó. Íme.

A látásromlás lassításában és annak megelőzésében bizonyítottan nagy szerepe van a rendszeresen szabadtéren töltött időnek. Nem tanácsos ész nélkül rohangálni a napon, különösen nyáron nem. Kutatások szerint életünk során arányaiban 21 éves korunkig töltjük a legtöbb időt a szabadban, így az UV-sugárzás csökkentése elemi szükséglet. Főleg, mivel a gyerekek a napfény esetleges káros hatásainak sokkal kitettebbek, mint a felnőttek, hiszen a fejlődésben lévő szemlencséjük több UV-sugarat enged át (a szemlencse átlátszóbb, tokja vékonyabb, a pupilla nagyobb, a retináig több UV-fény jut el), ami így növelheti a későbbiekben kialakuló szembetegségek kockázatát. Ezért különösen fontos a gyerekek szemének folyamatos védelme.

UV-védelem gyerekcipőben

Az UV-védelem az éghajlatváltozás és az ózonréteg vastagságának változása miatt manapság egyre inkább áthatja az emberek hétköznapjait, hiszen köztudott, hogy az UV-sugárzásnak rövid és hosszú távú következményei is vannak, nemcsak a bőrünket, hanem a szemünket illetően is. A WHO szerint az életünk során minket érő UV-sugárzás 80%-a 18 éves kor előtt éri a szervezetet, tehát ebben az időszakban még inkább kritikus, hogy odafigyeljünk a szem épségére. Dr. Serfőző Csilla, gyerekszemész szakorvos szerint a gyerekek szemének védelmével az UV-sugárzás hosszú távú hatásai enyhíthetők, számos kórkép kialakulásának kockázata, pl. szürkehályog, kúszóhályog, időskori makula-degeneráció bizonyítottan mérsékelhető.