Forradalmasíthatja a rák elleni harcot egy magyar kutatás: külföldön is méltatják az eredményeket

Magyar tudósok tüdőrákkutatással kapcsolatos eredményeit közölte a világ tudományos folyóiratainak ranglistája élén álló lap. Amost megjelent eredmények áttörést jelentek a betegség biológiai jellemzőinek jobb megértésében, és ezáltal utat nyitnak a személyre szabott kezelések kifejlesztéséhez.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és együttműködő partnereinek kutatási eredményeit hozta nyilvánosságra a világ tudományos folyóiratainak ranglistája élén álló „CA: A Cancer Journal for Clinicians” folyóirat, ahol magyar tudósok korábban még soha nem publikáltak.

Világhírű tudományos folyóiratban foglalta össze az egyik legagresszívebb daganattípus, a kissejtes tüdőrák területén elért eredményeit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet közös kutatócsoportja. A kutatások Dr. Döme Balázs és Dr. Megyesfalvi Zsolt vezetésével és a legkülönbözőbb tudományágakat (pl. fehérjetudományok, molekuláris biológia, gyógyszerkutatások, kísérletes onkológia) képviselő nemzetközi kutatóintézetek együttműködésével zajlanak.

A most megjelent közleményben összefoglalt eredmények szenzációs áttörést jelentek a betegség biológiai jellemzőinek jobb megértésében, és ezáltal utat nyitnak a személyre szabott kezelések kifejlesztéséhez. A kutatási eredmények nemzetközi elismertségét jelzi, hogy azokat a „CA: A Cancer Journal for Clinicians” folyóirat közölte, amely szaklap a világ több mint húszezer nemzetközi tudományos folyóiratának ranglistáját vezeti. A frissen megjelent tanulmány ajánlásokat is megfogalmaz a jövőbeli kutatási irányvonalakra vonatkozóan. A kissejtes tüdőrák viselkedésének jobb megértése jelentősen hozzájárulhat egy szemléletváltáshoz, melynek eredménye a személyre szabott kezelések bevezetése lehet.