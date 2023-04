Megtalálták a másnaposság ellenszerét? Egyszerűbb, mint a tudósok hitték

A másnaposságnak léteznek népi „gyógymódjai” – például a forró húsleves, állítólag ez főleg a szombat esti bulik után, vasárnap délben működik –, a tudomány eddig hiába kereste az ellenszerét, írja a hvg.hu külföldi forrásokra hivatkozva. Most a Kínai Tudományos Akadémia kutatói, úgy tűnik, rátaláltak a megoldásra.

Egereken sikerrel tesztelték kínai kutatók a lactococcus lactis nevű baktérium egy különleges változatából nyert enzimet, ami úgy tűnik, nemcsak a részegség, hanem a másnaposság tüneteit is képes enyhíteni. A Microbiology Spectrum folyóiratban közölt tanulmányuk szerint a baktérium egy, az alkohol gyorsabb lebontását segítő enzimet termel.

Annak érdekében, hogy a túlzott alkoholfogyasztás ne legyen súlyos kimenetelű, a máj az alkoholt kevésbé mérgező melléktermékekre bontja az alkohol-dehidrogenáz nevű enzimekkel. Az ADH1B enzim rendelkezik egy olyan variánssal, ami különösen erősnek tűnik az alkohol lebontásában. Bár génterápiával próbálkoztak már egereknél, hogy előállítsák ezt az enzimet, nem volt túl sikeres. Ehelyett most a tanulmány készítői genetikai úton hozták létre a lactococcus lactis nevű baktérium egy különleges változatát. Ezt a baktériumot különféle tejtermékek – például sajtok – készítéséhez is használják, de probiotikumként is ismert - írja a lap.

A kísérletben egy órával az alkoholfogyasztás előtt adtak a probiotikumból az egereknek, és kiderült: azon példányok esetében, melyek kaptak belőle, kevesebb alkohol jutott a véráramba. A részegség tünetei is enyhébbek voltak az esetükben, és gyorsabb volt a regenerációjuk is. A máj kevésbé károsodott, mint normál esetben. Mivel egyelőre még csak egereken végezték el a kísérleteket, további kutatások szükségesek arra, hogy mindez az emberek esetében is hatásos lehet-e.