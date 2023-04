Rákkeltő csokit hív vissza a Nébih: ha vettél ilyet, nehogy megedd!

Határérték feletti aflatoxin tartalom miatt hívták vissza a Cachet márkájú, 72 százalékos kakaó tartalmú mandulás étcsokoládét – adta hírül az MTI a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra hivatkozva.

Visszahívta a Nébih a Cachter márkájú, 72 százalékos kakaó tartalmú mandulás étcsokoládét, miután abban a határérték felett van az aflatoxin. A hivatal éppen ezért kéri a vásárlókat, hogy a 100 grammos kiszerelésű, L22343 tételszámú, 2024 március 9-i lejáratú mogyorós csokoládét semmiképpen se fogyasszák el.

Az édesség gyártója a Kim’s Chocolates (Belgium), míg az itthoni forgalmazója a Brand Mix Kft. A termék a Nébih honlapján olvasottak szerint már kis mennyiségben is mérgező lehet az aflatoxinok miatt, amiknek májkárosító, rákkeltő és a sejtek örökítőanyagát, így a szervezet védekezőrendszerét is károsan befolyásolják. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, amik máj elégtelenséghez és halálhoz is vezethetnek. Az aflatoxinok különösen veszélyesek a gyermekekre és azokra, akik hepatitisz B vírus által okozott májgyulladásban szenvednek.