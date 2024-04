Vesztébe száguld a slágerbefektetés árfolyama? Nagy bukó van kilátásban, sokaknak fog fájni

Noha az elmúlt napokban úgy tűnt, hogy bedől a kakaó árfolyama, mára kiderült, hogy ez koránt sincs így. A kérdés csak az, hogy mi áll az árupiaci termék árfolyamának száguldása mögött, és mikor reccsenhet meg végleg. A Pénzcentrum a HOLD Alapkezelő portfoliokezelőjével és terménypiaci szakértőjével, valamint a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetőjével erre kereste a választ.

Nemrég jelent meg a hír, hogy brutálisan megreccsent a kakaó árfolyama, mely eddig a tőzsdei befektetések sztárjának számított. Az árfolyam április 2-án tetőzött, ekkor a tonnánkénti ára 10 545,25 dollárt tett ki, majd egy több napos mélyrepülés után az árfolyam elérte az 1 hetes mélypontját (9 780,67 dollár). Ami után rendesen izgulhattak a befektetők, hiszen úgy tűnt, hogy az árfolyam végleg a földbe állt, a lufi kipukkadt, és a kakaó végleg bedobja a törölközőt.

Ekkor azonban az árutőzsdei termék rázott magán egyet, és komoly erősödésbe fogott. Ennek köszönhetően az árfolyam alig egy hét leforgása alatt újra 10 ezer dollár fölé kúszott, és azóta is folyamatosan emelkedik. A kérdés csak az, hogy az árfolyam ezzel a lendülettel megdönti-e a nemrég beállított árfolyamrekordját, április 15-én délelőtt már 10 800 dollár felett is járt az árfolyam.

A túlpörgés után, óriási hiány jöhet

A kakaó árfolyammozgásával kapcsolatban megkerestük Bukta Gábort, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetőjét, aki válaszában egy általa írt elemzést osztott meg a Pénzcentrummal. Ebben a szakember úgy fogalmaz, hogy az elmúlt évben a kakaó ára exponenciális mozgást mutatott be. A fundamentumok romlását az okozza, hogy a világ termelésének mintegy 75 százalékát adó nyugat-afrikai termelés visszaesett az egyre idősebb fák, a fertőzések és a kakaó szempontjából rossz időjárási körülmények következményeként. A Nemzetközi Kakaószervezet (International Cocoa Organization – ICCO) február végén publikált előrejelzése alapján a 2024. szeptember végével záródó 2023–2024-es szezonban a valaha volt legnagyobb, 374 ezer tonna hiány alakulhat ki, azaz ennyivel kevesebb lehet a világ kakaótermesztése a felhasználáshoz képest.

Bukta Gábor emellett az elemzésében kissé letörte a befektetők lelkesedését atekintetben, hogy szerinte a közeljövőben elég nagy esély mutatkozik a kakaó árának normalizálódására, de kérdéses, hogy a keresleti és a kínálati görbe milyen egyensúlyi ár mellett talál egymásra. Kifejtette,

attól nem kell félni, hogy egy csapásra elfogy a készleten lévő kakaó a világban, ám a várható masszív hiány a készleteket 1,4 millió tonnára apaszthatja, ami az őrléshez felhasznált éves mennyiség 30 százaléka alá eshet.

Ugyanakkor ezt még elégségesnek látja ahhoz, hogy 1-2 gyatrább betakarítási szezont kibírjon a piac.

A keresleti oldal alkalmazkodása talán izgalmasabb is ebből a szempontból. A nyersanyagpiacon látott brutális áremelkedés előbb-utóbb begyűrűzik a csokoládégyártók nettó értékesítési áraiba is, majd a kiskereskedelmi árakba egyaránt. Noha jellemzően az ilyen jellegű áremelkedések ellen a nagy kakaófeldolgozó gyártók határidős fedezeti ügyleteket kötnek, amelyek most a rövid távon a magasabb áraktól védik is őket, de a kakaó jegyzésének tartós elszállása nyomás alá helyezheti a gyártókat.

Persze a multinacionális és tőkeerős vállalatok rövid és középtávon alkalmazkodni fognak a kialakult helyzethez, de a kisebb manufaktúrák közül akár többen be is zárhatnak. A magasabb árak a piacot konszolidálhatják, a keresletet pedig csökkenthetik.

Rájár a rúd a kakaóbab termesztőkre

Több évtizedes csúcsra emelkedett a spekulatív pozíciók mérete a trendkövető stratégiákat követő piaci szereplők körében, melynek fundamentális okai voltak. Mondhatjuk, hogy tökéletes vihar alakult ki a kakaóbab piacán – reagált a kakaóbab részvényeinek brutális áremelkedésére Kovács G. Szilárd. A HOLD Alapkezelő portfoliokezelője, terménypiaci szakértő a Pénzcentrumnak kifejtette, a nyers bab felhasználásának és kinálatának aránya deficitbe fordult, és ez a helyzet immár harmadik éve kitart.

Az idei ráadásul a valaha volt legnagyobb deficit.

A két legnagyobb termelő országban (Ghána és Elefántcsontpart együtt 55-60 százalékát adja az össztermésnek) ugyanis időjárási és fertőzéses problémák alakultak ki, ami miatt a termés jelentősen visszaesett. Mint ahogyan a dél-amerikai térség (Ecuador, Peru) termése is jelentősen lecsökkent a szárazság okozta problémák miatt. A kieső terménymennyiség itt márpedig jelentős, az közel félmillió tonnát jelent, ami a globális termés nagyjából 10 százalékát jelenti.

Emellett a kínálati oldal szereplőinek további problémákkal is meg kell küzdeniük, többek között a ghánai és elefántcsontparti államilag meghatározott árazással, mely hónapokon keresztül a fele/harmada volt a környező termelő országok árainak. Ezért felerősödött és folyamatossá vált a kakaóbab-csempészet.

Kovács G. Szilárd a kakaóbab árfolyamával kapcsolatban leszögezte azt is, az árupaici termékek nem befektetési eszközök.

Ezek spekulatív termékek nagy tőkeáttétellel és magas volatilitással

- közölte. Hozzátette, szigorú kockázatkezelés és a kereslet-kínalat mély ismerete szükséges hozzájuk, de még ez sem feltétlen elégséges ahhoz, hogy az árupiacokon pozítiv és stabil hozamokat érjen el egy befektető.

Összességében az árupiacok kapcsán a szakember elmondta, az elkövetkezendő években érdekes és mozgalmas terület lehet, ugyanis a geopolitikai átrendeződés újra rajzolja az ellátási láncokat, a klímaváltozás (El Nino, La nina) magasabb volatilitást eredményez a mezőgazdaságban.

Továbbá a globális intézményi befektetők körében komoly étvágy mutatkozik az alternatív nem korreláló stratégiákra.

A commodity hedge fundok ezt pedig betöltik, ami látható abból is, hogy az árupiacon aktív befektetési alapok által kezelt vagyon folyamatosan nő.