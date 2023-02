Komoly baj lehet a minisztérium és az orvosi kamara háborújából: drasztikus módosítás készül

Már akár a mai napon elfogadhatják a Belügyminisztérium (BM) hétfőn benyújtott javaslatát, amely eltörölné a kötelező Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságot az orvosoknak és a folyamatban lévő etikai eljárásokat is áthelyeznék a BM-hez tartozó Egészségügyi Tudományos Tanácshoz. A BM indoka erre a lépésre, hogy szerintük a MOK hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket. A Kamara szerint ezek a vádak hamisak.

A Pintér Sándor belügyminiszter által benyújtott egy törvényjavaslat, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt módosítaná. A Belügyminisztérium sürgős tárgyalást kért az Országgyűléstől. A módosítás "a hatalommal való visszaélés lehetőségének és az orvosi kamarai tagság kötelezettségének megszüntetését, valamint a folyamatban lévő etikai eljárások Egészségügyi Tudományos Tanácshoz történő áthelyezését célozza". Ezt a BM azután lépte meg, hogy a MOK és a kormány nézeteltérései elmélyültek februárban, mikor a kamara elhatározta, hogy ellenállnak az ügyeleti rendszer reformjának. A BM szerint a MOK visszaél a hatalmával.

A törvényjavaslat szerint 30 napon belül valamennyi orvosnak nyilatkoznia kell arról, hogy fenn kívánja-e tartani tagságát, aki ezt nem teszi meg, annak tagsága automatikusan megszűnik - írja a Népszava. Jelentős változtazat áthelyeznék a Belügyminisztériumhoz tartozó Egészségügyi Tudományos Tanácshoz. A közleményben arra utaltak: a kormányzat azzal vádolta meg az kamarát, hogy etikai eljárással fenyegeti az új háziorvosi ügyeleti rendszerben feladatot vállaló tagjait - ezt azonban határozottan cáfolta a MOK.

EZ IS ÉRDEKELHET Durvul a csatározás a minisztérium és az orvosi kamara közt: ennek is a betegek isszák meg a levét? Benyújtott a belügy egy javaslatot, amely eltörölné a kötelező kamarai tagságot és a folyamatban lévő etikai eljárásokat az Egészségügyi Tudományos Tanács venné át.

Valótlan, hamis indokokkal indított durva támadást a kormány a Magyar Orvosi Kamara ellen

– fogalmazott az orvosi kamara elnöke, Kincses Gyula a hétfői rendkívüli sajtótájékoztatón. Az elnök emlékeztetett: egyetlen esetben élt az elnökség panasszal a területi etikai bizottságnál, amikor egy kollegális vezető háziorvos presszionálta, megfélemlítette a kollégáit, nyomást gyakorolt és visszaélt hivatali helyzetével, hogy írják alá a mentőszolgálattal az ügyeleti szerződést. Kincses Gyula szerint a kormány eddig is kereste a megfelelő eszközt az orvosellenes harcában, most pedig találtak ürügyet. Álmos Péter MOK-alelnök arról beszélt:

A kamarát nem érte váratlanul ez a támadás. Amikor az orvostársadalom arról döntött, hogy nyomásgyakorlásba kezd, már tudtuk, várható válaszlépés. Már a tiltakozásról döntő küldöttgyűlésen megfogalmaztuk, hogy a potenciális veszélyek között ott lebeg, hogy ezt a kamarát, ahogy a kommunisták is tették korában, megpróbálhatják ellehetetleníteni, akár a kötelező tagság felszámolásával. Ennyi történt.

Kincses Gyula szerint a nyomásgyakorlás, amit elindítottak, eredményes. Sőt saját belső felmérésük szerint az általuk megkérdezett egészségügyi dolgozók 90 százaléka egyetért a kamara céljaival, 80 százalékuk a nyomásgyakorlás eszközével is. Ezzel együtt arra biztatnak minden kollégát, jelezzék, hogy továbbra is a MOK tagjai akarnak maradni, csak így garantálható ugyanis, hogy a következő években is legyen érdekképviseletük, és „ne darálják be” őket – mondta a lap szerint.

Több gond is lehet a módosítással

A lap szerint évente 700-1000 etikai vizsgálat indul. Ezeket aligha tudja lefolytatni a hatósági ügyekre adott 30-45 napos határidő alatt az elmúlt években erősen megcsappant létszámú állami közigazgatási apparátus - írják. A panaszokat eddig a területi, másodfokon az országos kamarák választott bizottsági tagjai vizsgálták ki csekély tiszteletdíjért, a kamarai költségvetésből. (Erre a kötelező kamarai tagság után fizetendő tagdíj nyújtott fedezetet.) A feladat átvételével külön állami apparátust kell létrehozni erre, amelynek esetenként külsős szakértőket kell megbízni a szakmai vélemény kialakításához. Mindezt az eddigiekkel ellentétben nem a szakma gyakorló orvosok költségére, hanem valamennyi adófizető terhére.

A magyar államnak nincs rutinja a kamarai feladatok ellátásában – véli Gáts Andrea, aki szerint a korábbi példa azt mutatja, hogy néhány év múltán törvényszerű a visszarendeződés. A 2006-os törlés után 2011-ben ismét kötelezővé vált a tagság és a MOK visszakapta valamennyi korábbi jogosítványát. A mostani politikai döntés azonban még súlyosabb csapást mérhet a kamarára, hiszen nem csupán azok tagsága szűnik meg, akik jelzik kilépési szándékukat, hanem azoké is, akik nem erősítik meg azt 30 napon belül. Ez a kamara széteséséhez vezethet, ami egy közfeladatot ellátó szakma esetében aligha tartható fenn hosszútávon a szakjogász szerint. A hatalmi döntés járulékos kárait egyelőre felmérni sem lehet, hiszen a végrehajtási utasítások csak később készülnek el - írták.