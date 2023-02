Durvul az influenza Magyarországon: az évtized járványa lehet ebből, ha nem vigyázunk

A hetekben tetőzik az influenzajárvány, ami nagyobb is lehet mint a nyolc évvel ezelőtti, súlyos hullám - mondta Rusvai Miklós.

A következő hetekben tetőzhet az influenzajárvány, de az időjárás változásával mérséklődhet a felső légúti fertőzések száma – mondta Rusvai Miklós az InfoRádiónak, de a virológus szerint hogy pontosan mikor fog kicsúcsosodni az influenzajárvány, az megjósolhatatlan.

Ugyanakkor emlékeztetett, hogy ősszel az előrejelzések még arról szóltak, hogy az idei influenzaszezon erősebb lehet, hiszen a Covid időszakában, jórészt a maszkviselés miatt, nem is volt influenza. A víruskutató szerint ez beigazolódni látszik, ezért kellett volna most is valamilyen szinten bevezetni a kötelező maszkviselést. Hozzátette, nem kérdés, hogy a mostani járvány hasonlóan komoly lesz, de akár komolyabb is, mint a nyolc évvel ezelőtti, hiszen az akkori számokat nagyjából már elértük. A járvány csökkenésére március második felében számolhatunk, ha naposabbra, szárazabbra és szelesebbre fordul az időjárás.

Az influenza vírusa mellett a koronavírus is jelen van, nem beszélve az RSV-ről. Az ezek által okozott megbetegedések tünetei hasonlatosak, így laboratóriumi tesztek nélkül nem igazán elkülöníthetők egymástól. Jelenleg a koronavírus stagnál, az RSV hullám már lezajlott, most az influenzavírus okozta légzőszervi megbetegedések vannak erőteljes felfutásban.