Fogyni vágyó magyarok happolják el a fontos gyógyszert igazi betegek elől: tényleg ide jutottunk?

Hiány van többféle, az inzulinrezisztencia kezelésére használt gyógyszerből – ezt tapasztalják az érintettek, és ezt nyilatkozta az RTL Klub Híradójának is egy gyógyszerés. A hiányt az is okozza, hogy a gyógyszer testsúlycsökkentésre is hatékonyan lehet használni, extrém túlsúly esetén például az orvos is felírhatja. De egy dietetikus szerint sokan esztétikai célú fogyásra is használják.

Egy inzulinrezisztenciával élő fiatal nő Híradónknak azt mondta, ő is egy Facebook-csoportban tudta csak beszerezni a gyógyszert. Ez az egyetlen olyan készítmény, ami helyreteszi az inzulinszintjét, hogy ne legyen folyamatosan rosszul. Ezeknek az injekcióval beadható szereknek több típusa is forgalomban van Magyarországon. Van olyan, amelyiket inzulinrezisztencia nélkül is felírhat a szakorvos, például ha páciense jelentős, az egészségére káros túlsúllyal küzd. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ám egyre több az olyan eset is, amikor esztétikai okok miatt szeretnének hozzájutni a gyógyszerhez, ami kizárólag receptre kapható. A híradónak egy fővárosi endokrinológus – kamerán kívül – arról beszélt, hogy sok kollégája ilyenkor is felírja a gyógyszert. Ez egyébként szerinte több tízezer forintos bírságot is vonhat maga után. A híradóban beszélt Mezővári Kata dietetikus is, szerinte felmerül azoknak az orvosoknak a felelőssége, akik az alkalmazási előíráson túl írják fel ezt a készítményt. A páciensek közül vannak olyanok, akik kifejezetten ezzel a kéréssel érkeznek az orvosukhoz. Mindez pedig odáig vezet, hogy a gyógyszertárakban már most hiánygyogyszer a szóban forgó termék, alig vagy egyáltalán lehet beszerezni. A gyógyszertárak pedig nem tudják ilyen gyorsan pótolni a terméket. Tehát a hiányt a vártnál magasabb kereslet és az egyes gyártóhelyek kapacitási korlátai okozzák az átmeneti, de a hazai gyógyszertárak mindent elkövetnek azért, hogy kielégítsék a megnövekedett igényt.

