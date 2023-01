WHO: már 38 országban mutatták ki az omikron XBB.1.5 alvariánsát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dicsérte az Egyesült Államok "radikális átláthatóságát" az új alvariáns elleni harcban. Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója genfi sajtótájékoztatóján üdvözölte az amerikai hatóságok együttműködését, ahol a vírus omikron variánsának XBB.1.5 alvariánsa igen gyakori. Egyelőre ez az alvariáns fertőzőbb, mint a korábbiak, de nincsenek arra utaló adatok, hogy súlyosabb vagy enyhébb megbetegedést okoznak.

"Az Egyesült Államok radikális átláthatóságról tett tanúbizonyságot a WHO-t érintő elkötelezettségei, valamint az adatok és az adatok hatásának közlése terén" - mondta az ír orvos. Egyelőre ez az alvariáns fertőzőbb, mint a korábbiak, de nincsenek arra utaló adatok, hogy súlyosabb vagy enyhébb megbetegedést okoznak - hangsúlyozta Maria Van Kerkhove, a világszervezet koronavírus-járvány elleni harcért felelős vezetője. A legtöbb XBB.1.5 okozta fertőzést az Egyesült Államokból jelentették, az omikron variáns ezen alvariánsát harmincnyolc országban mutatták ki.

Viszont a szorosabb együttműködés ellenére Kínában "még mindig nem áll rendelkezésre elegendő információ a kockázatok teljes felbecsüléséhez" - mondta Michael Ryan. A szakértő szerint ezért is ír elő több ország inkább a Kínából, mint az Egyesült Államokból érkező utazók számára kötelező vírustesztet. "Érthető, hogy adatok hiányában elővigyázatossági intézkedéseket hoznak" - mondta a veszélyhelyzeti igazgató.

Kínában a hatóságok nem kívánnak változtatni a módszeren. "Nem hiszem, hogy egyelőre szükség lenne minden egyes esetben külön vizsgálni a halál okát" - jelentette ki szerdán Liang Van-nien járványügyi szakértő.

A hivatalos adatok szerint a múlt hónap óta mindössze harminchét, koronavírussal kapcsolatos halálesetet jelentettek az 1,4 milliárd lakosú országban. Kínában csak a fertőzés utáni légzőszervi megbetegedésben elhunyt pácienseket számítják koronavírus következtében történt haláleseteknek, annak ellenére, hogy a WHO szerint számos más, a vírus okozta szövődmény is okozhat halált.

A WHO sajnálkozását fejezte ki amiatt is, hogy nincs szekvenálás, amellyel gyorsan be lehet azonosítani az új alvariánsokat. Ebben Kína nincs egyedül, rengeteg ország a lehető legszükségesebbre csökkentette a tesztek számát. "Az omikron-hullám csúcsa óta 90 százalékkal csökkent a szekvenálások száma tavaly" - hívta fel a figyelmet Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Hetente 10 ezer és 14 ezer között mozog a halálesetek száma, ez majdnem 90 százalékkal kevesebb, mint 2022. februárjában, ám a WHO meg van győződve arról, hogy a tényleges adat magasabb.

A világjárvány idén lépett a negyedik évébe. Az WHO főigazgatója szorgalmazta, hogy az országok összpontosítsanak a legnagyobb kockázatnak kitett csoportok, elsősorban az idősek teljes átoltására.