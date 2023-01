Így győzd le a brutál másnaposságot: mindenki megcsinálhatja, évszázadok óta beválik

Már több száz éve rájöttek eleink, mi az a recept, amivel semlegesíthetjük a féktelen mulatozás utáni másnaposságot.

Múlt hét végén fordult a naptár, átléptünk a 2023-as esztendőbe, melyről bőszen reméljük, hogy sokkal jobb lesz, mint a 2022-es volt. A szilveszteri mulatkozásba most is milliónyi magyar csapott bele féktelenül, de lehet, hogy ezt gyorsan meg is bánták, már ami a másnaposságot illeti - írja a HelloVidék.

Létezik azonban egy recept, mely már évszázadok óta jelen van a magyar gasztronómiában, hiszen már őseink is szerettek mulatni az év végén is. A korhelyleves a magyar gasztrotörténet egyik igazi klasszikusa, gyakorlatilag minden megtalálható benne, amire a mulatságban megfáradt gyomornak szüksége lehet. Na de mégis, miért vagyunk másnaposak és miért nem találta még fel az orvostudomány a másnaposság ellenszerét?