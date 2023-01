Így kaphatsz ingyen 139 ezer forintot 2023-ban: csak egy orvosi igazolás kell, és jön is a pénz

Mozgalmas héten vagyunk túl, hasonló képet mutatnak a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei is az év utolsó hetében. Volt itt minden: ismét eladó a Korda-villa, miközben sokan 139 ezer forintot buknak évente, pedig csak egy orvosi igazolás kell az igényléshez.

A karácsonynak már se híre se hamva, és 2022 is a múlté már. Mozgalmas héten vagyunk túl, hasonló képet mutatnak a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei is az év utolsó hetében. Volt itt minden: ismét eladó a Korda-villa, miközben sokan 139 ezer forintot buknak évente, pedig csak egy orvosi igazolás kell az igényléshez. Ha érdekel a teljes cikk, kattints a képes ajánlóra, vagy a címre!

Hatalmas pofonnal indulnak a karácsony utáni nagy leértékelések a hazai boltokban

Sokan vakarhatták a fejüket idén az ünnepekre, ugyanis nincs a boltok polcain olyan termék ami ne drágult volna meg. Legyen szó ruházatról, használati eszközökről, elektronikáról – a drágulás semmit sem kímélt. Nem csoda, ha sokan így inkább megvárnák a leárazásokat az ünnepek után, azonban lehet, hogy hiába várunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Megváltozik a Netflix, HBO Max és a Disney+ is: minden előfizetőt érint, erre készülj 2023-ban Sűrű év volt 2022 a streaming piacon, így összeszedtük most, hogy mégis mik történtek Magyarországon a Netflix, HBO Max és a Disney+ házatáján.

Érik a fordulat a magyar autópiacon? Erre számítson, aki 2023-ban kocsit venne

Optimistán tekint a 2023-as évre Gablini Gábor: a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az uniós megállapodással stabilizálódhat a forintárfolyam, ami gátat vethet az autók áremelkedésének is. A szakember bízik abban, hogy a magyar gazdaság hamar kimászik a nehéz helyzetből, a finanszírozási THM-ek pedig ezzel párhuzamosan lejjebb kúsznak. A piaci helyzet kapcsán kifejtette, a jövő évben a konszolidáció útjára léphetünk, az extrém várólisták pedig sok esetben már most lerövidültek. Ugyanakkor 2023-ban is komoly kihívás elé néznek a kereskedők.

Így lett az idei az elmúlt 30 év legnehezebb éve: vajon fellélegezhetünk-e jövőre?

2022-ben tovább tombolt és rendre több évtizedes csúcsokat döntött az infláció. A krízis közeli helyzeten az előző évhez hasonlóan egre szigorodó monetáris politika sem tudott segíteni, hiába igyekezett az MNB folyamatosan monitorozni az eseményeket. A drágulás mögött álló legerősebb felhajtóerőt a koronavírust kísérő intézkedések helyett immáron a háború különböző utóhatásai képezték. A magyar állam eközben az árstopok bővítésével és kamatstop bevezetésével igyekezett enyhíteni a magyarokra helyezkedett hatalmas nyomáson, a fenntarthatatlanná váló benzinárstopot azonban el kellett engedniük. Eközben a sorozatos nyugdíjemelések sem igen voltak képesek fenntartani a nyugdíjak vásárlóerejét a 40 százalékot is meghaladó élelmiszerinfláció mellett az Orbán Viktor által a rendszerváltás óta eltelt legnehezebb évként aposztrofált óesztendőben. A Pénzcentrum a két ünnep közt összegyűjtötte a 2022-es év, a lakossági pénzügyek szempontjából legfontosabb híreit.

EZ IS ÉRDEKELHET Eszméletlen felfordulás van a magyar sörpiacon: a sokszoros áremelés csak a kezdet 2022 óriási kihívásokat állított a hazai kraft sörfőzsék elé, azonban a kézműves sörfőzők szerint csak előre lehet menni innen.

Horror áron mérik a klasszikus szilveszteri csemegét: ennyiért lehet most igazi kocsonyát venni

Talán az egyik legmegosztóbb magyar étel a kocsonya, éppen ezért lehetséges, hogy sokak számára elképzelhetetlen az újév kocsonya nélkül. Bár az elkészítése nem nagy ördöngösség, de lehetetlen keveset készíteni belőle, így sokan döntenek úgy, hogy inkább megveszik az üzletekben, vagy rendelnek egy étteremből. A Pénzcentrum éppen ezért most elkészítette a nagy kocsonyakörképet és összeszedtük, hogy mit mennyiért lehet megvásárolni. Ráadásnak pedig hoztunk egy elronthatatlan receptet is, ha valaki mégis belevágna a főzőcskézésbe.

EZ IS ÉRDEKELHET Mutatjuk a legveszélyesebb útszakaszokat: itt történik a legtöbb súlyos baleset Magyarországon Több tucat eljárás indult szabálytalan, tahó sofőrök ellen. Az idei év hőse egy pesti buszsofőr és egy közutas művezető, mindketten saját épségüket kockáztatva mentettek életet.

Újra eladó a legendás Korda-villa: mit terveznek Korda György és Balázs Klári egykori otthonával?

Még egy éve sincs, hogy Korda György és Balázs Klári úgy döntött, hogy eladja a Korda-villát, amiért 2022. januárjában 780 millió forintot kértek el, az új tulaj máris árulja azingatlant. A Pénzcentrum most megtalálta a hirdetést, ahol 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) árulják a Korda-villát.

EZ IS ÉRDEKELHET Elkészült Magyarország boldogságtérképe: kiderült, melyik megyében a legjobb élni 2021 után a Pénzcentrum idén is elkészítette a Nagy Boldogságtesztjét, melyből kiderült hogy miképp érzik magukat a magyarok a bőrükben

139 ezer forintot is bukhatsz évente: csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez

A 2023. évi minimálbér alapján idén éves szinten 139 200 forint lesz az adóalapkedvezmény összege, amelyet bizonyos betegségekkel, ételérzékenységgel, -intoleranciával együtt élők igényelhetnek. Mindössze a megfelelő papírt kell hozzá benyújtani a megfelelő hivatalnak. Azonban még mindig sok beteg nincs tisztában azzal, hogy jogosult lenne a kedvezményre, pedig az évekre visszamenőleg is megigényelhető. Mutatjuk, milyen betegségek esetén spórolható meg a havi 11 600 ezer forintos összeg.