Horror áron mérik a klasszikus szilveszteri csemegét: ennyiért lehet most igazi kocsonyát venni

Talán az egyik legmegosztóbb magyar étel a kocsonya, éppen ezért lehetséges, hogy sokak számára elképzelhetetlen az újév kocsonya nélkül. Bár az elkészítése nem nagy ördöngösség, de lehetetlen keveset készíteni belőle, így sokan döntenek úgy, hogy inkább megveszik az üzletekben, vagy rendelnek egy étteremből. A Pénzcentrum éppen ezért most elkészítette a nagy kocsonyakörképet és összeszedtük, hogy mit mennyiért lehet megvásárolni. Ráadásnak pedig hoztunk egy elronthatatlan receptet is, ha valaki mégis belevágna a főzőcskézésbe.

A magyarok egyik hagyományos szilveszteri étele a kocsonya, ami a pacal mellett talán a legjobban képes sokkolni a külföldről idetévedt embereket. Azonban lehet bármilyen megosztó étel is, sokak számára elengedhetetlen csemege újévkor és karácsonykor. Azonban nem mindenki szeretne belevágni az elkészítésébe, hiszen – bár nem nagy ördöngösség – nagyon pacsás tud lenni a főzése, ráadásul lehetetlenség 1-2 főnyi adagot készíteni belőle.

Ha viszont azok csoportjába tartozunk, akik mennyei csemegeként tekintenek erre a zselés húslevesre és mindenképpen szeretnénk engedni szilveszterkor a vágyunknak, hogy lakmározzunk belőle szerencsére van megoldás, hogy ne kelljen magunknak megfőznünk az ételt. Ebben az esetben is több választási lehetőségünk van: megvásárolhatjuk a csemegét az egyik szupermarketben, vagy akár kicsit drágábban étteremből is rendelhetünk.

Na de hol és mennyiért vehetünk kocsonyát?

Ha boltban szeretnénk megvenni a kocsonyát, akkor szinte mindegyik üzletben találunk belőle a hűtőpultban. Az Aldiban például 360 grammos kiszerelésben árulják a kocsonyát, azaz 1803 forintos/kiló áron tudjuk megvenni. A Tescoban ennél már kicsit drágább ajánlattal találkozhatunk, ugyanis itt Clubcarddal 699 forintért (1997 forint/kiló), míg törzsvásárlói kedvezmény nélkül már 899 forintért vehetünk 350 grammot, azaz 2569 forintért vásárolhatjuk meg kilóját. Ugyanezt a márkát és kiszerelést az Auchanban már 749 forintért vehetjük meg 2140 forintos kilós áron. Itt viszont már nagyobb a választék, ugyanis 799 forintért (2219 forint/kiló) kaphatunk 360 grammos sertés kocsonyát.

A Tescoban és az Auchanban is kapható kocsonyát a kifli.hu-ról és a GRoby-ból is meg tudjuk rendelni, azonban itt már kicsit többe kerül. Mindkét online áruházban a 350 grammos kiszerelést 899 forintért kapható, azaz 2569 forintba kerül egy kiló. Van azonban egy másik opció is a kifli.hu-n, ugyanis 1099 forintért vehetünk 300 gramm Bogádi Kocsonyát is, aminek 3663 forintba kerül kilója.

Viszont abban az esetben, ha inkább a házi ízek felé szeretnénk elindulni, akkor akár étteremből is rendelhetünk kocsonyát. Budapesten például a Kéhli és a Náncsi néni vendéglőkből is egyaránt tudunk szilveszterre kocsonyát, vagy akár egyenesen szilveszteri menüt is rendelni:

a Kéli étteremből fél liter kocsonyát 2900 forintért tudunk megvásárolni, tehát 5800 forintba kerül 1 liter.

a Náncsi Néni Vendéglőjéből 4230 forintért vehetünk meg fél liter kocsonyát, amit december 30-án dél és este 9 között, 31-én dél és fél 4 között, illetve január 1-jén dél és este 9 között tudunk átvenni előzetes megrendelés esetén.

A tökéletes kocsonya titka: Retro kocsonya recept (fokhagymás kocsonya)

Abban az esetben, ha úgy döntünk mégis, hogy a fenti árakat látva mi készítenénk el inkább a finomságot, akkor sincsen még késő belevágni a főzésbe. A kocsonya ugyanis 4-5 óra alatt elkészül és csupán 2-3 óra kell neki ahhoz, hogy megdermedjen. Sertéskocsonya csomagot a főzéshez pedig minden közértben kapunk már:

a Sparban az 1 kilós kocsonyacsomag 869 forintba kerül

az Aldiban 999 forintért árulnak 1 kiló sertéshúst

a Tescoban 1099 forintot kérnek el 1 kiló kocsonyacsomagért

a kifli.hu-ról és a GRoby-ról 993 forintért rendelhetünk 1 kilónyi sertes kocsonyacsomagot

az Auchanban pedig 666 és 1029 forint között mozog a kilós kocsonyahús ára

Hozzávalók

1 kg sertésfül, sertésfarok és sertésköröm vegyesen

300 g sertésbőr

5 l víz

700 g csülök

500 g füstölt tarja

2 fej fokhagyma

só, bors ízlés szerint

2 db babérlevél

1 db szárított erős paprika ízlés szerint

A retro kocsonya készítése