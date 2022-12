Mutatjuk a legveszélyesebb útszakaszokat: itt történik a legtöbb súlyos baleset Magyarországon

2022-ben is több tucat eljárás indult szabálytalan, tahó sofőrök ellen a fedélzeti kamerás felvételek alapján. A Budapesti Autósok Közössége főszerkesztője szerint ugyanakkor a morál nem romlik látványosan a hazai utakon. Csősz Krisztián elküldte nekünk az idei év legjeit is, köztük egy buszsofőrt, aki szemfüles manőverrel mentett meg egy kislányt. A Magyar Közúttól pedig megtudtuk, hogy 2022-ben 8 esetben előztek meg súlyosabb balesetet az energiaelnyelők, amelyek a munkaterületeket védik. Náluk 2022 hőse az a művezető, aki saját épségét kockáztatva megmentette egy család életét az M3-ason. Mutatjuk, hogy melyek a legveszélyesebb hazai útszakaszok.

2022-ben naponta nagyjából 25-50 közlekedési esetet küldtek be a követők a Budapesti Autósok Közösségéhez - számolt be lapunknak Csősz Krisztián, a YouTube-csatorna és a hozzá kapcsolódó portál főszerkesztője. Mint kifejtette, "érdekes módon szerencsére" nem nőtt 2022-ben átlagosan a naponta érkezett esetek száma.

Féltünk tőle, hogy ez az oldal ismertségével arányosan nőni fog, kezelhetetlen mértékig. Ez talán azt mutatja, hogy a morál legalább nem romlik az utakon

- magyarázta. A kirívó szabálysértések, közúti tahóságok nem maradnak következmények nélkül, ugyanis Csősz Krisztiánék szinte minden esetben kapnak, kaptak hatósági megkeresést. Így a közösség nevéhez 2022-ben is több tucat eljárás köthető, hiszen idén több mint 300 videót publikáltak - persze, ezek között vannak például "jófejségek is", de ezekről majd később.

Jól látszik - a napi 25-50 esethez mérten -, hogy csak olyan esetekkel foglalkozunk, ami tényleg kirívó. Ettől félt mindenki az elején, hogy ez egy “spicli" oldal lesz, ahol majd a záróvonal érintéséért mindenki „feljelent” mindenkit. Azt gondolom bizonyítottuk, hogy nem ez lett! Elég visszanézni az elmúlt év tartalmait. Az esetek utóéletéről különösebb visszajelzést nem kapunk, pedig sokakat érdekelne

- magyarázta a főszerkesztő, aki szerint amikor a médiában megjelenik egy-egy eset utóélete, az általában negatív visszhangot vált ki, de nem a Budapesti Autósok irányába.

Elégedetlenek az emberek a büntetési tételekkel. Hozzá kell tenni, hogy én is sokszor aránytalannak tartom. Nyilván a leghangosabb kommentelők időnként irreális büntetési tételeket követelnek a jogrendszertől, elfelejtve, hogy ők is emberek és hibázhatnak. Az autó elkobzásban látják sokan a megoldást - állandó komment -, és szerintem is lehet, hogy meg kellene fontolni az igazán kirívó esetekben. Viszont azt én sem tartom arányosnak például, amikor jogosítvány nélkül valaki elkövet ezt-azt és mivel nincs mit tőle elvenni, ezért kap egy nevetséges összegű bírságot és kész. Ezzel rengetegen visszaélnek, ami borzasztóan káros

- fogalmazott. A közösségnél ugyanakkor nem gondolják, hogy az idei évben több tahó, vagy figyelmetlen, veszélyes sofőr volt a magyar utakon, mint a korábbi években. A főszerkesztő úgy látja, hogy az immár több mint 85 ezer követővel rendelkező YouTube-csatorna tevékenysége hatással van a hazai vezetési morálra.

Ha azt jónak lehet ítélni, hogy egy nagyon nagy réteg - aki mentálisan jó úton van, csak vannak rossz pillanatai - máshogyan ül autóba, mint BpiAutósok.hu időszámítás előtt, akkor én örülök. Biztos vagyok benne, hogy óriási tömegeknek bevillan egy konfliktus kirobbanásának pillanatában, hogy megéri-e belemenni egy „közúti lökdösődésbe”, vagy inkább érdemesebb nyelni kettőt és megérkezni oda, ahová indult. Amíg az emberek/tömegek mentális egészsége olyan, amilyen, addig nagy csodát sajnos nem lehet várni

- vélekedett Csősz Krisztián, aki szerint a legjellemzőbb hiba a hazai utakon az a kapkodás, az idegesség, ami azonnal megjelenik közlekedés közben. Innen jön a koncentráció és a figyelem hiánya, és már ott is a hiba, ami akár egy rossz irányba történő felhajtás is lehet az autópályára.

A piros lámpán áthajtás és a jogosulatlan busz és műszaki leállósáv használata nagyon gyakori és sajnos nem nagyon kapja fel rá a fejét már szinte senki. Szomorú, de nem számít kirívó esetnek. Mivel a működésünk, létünk attól függ, hogy az embereket érdekli-e a nálunk megjelenő egy-egy eset, ezért sajnos ott tartunk, hogy ilyen esetekkel nem tudunk foglalkozni és nem azért nem, mert nem tartjuk kirívó szabálysértésnek. Más persze, ha egy kifejezetten ilyen esetből fakadó balesetet kapunk, mert annak mindig van elrettentő hatása, amit bizony megjegyeznek az emberek. Sajnos az életveszélyes előzésekből is idén rengeteget láttunk

- zárta a főszerkesztő.

Sok közutast mentett meg az új eszköz

2022-ben szeptember 1-ig összesen 8 figyelmetlen autós hajtott neki a Magyar Közút energiaelnyelő berendezéseinek, amelyek rengeteg munkatársat óvtak meg a sérülésekől - közölte a Pénzcentrum megkeresésére a sajtóosztály. Ezek azok a hosszú ütközéselnyelők, amelyeket a munkaterületek előtt láthatunk, 2020-ban vezették be őket, ezen a videón látható, hogy a rendszer jól vizsgázott:

Idén figyelmetlen autósok miatt munkavégzés közben 3 személyi sérüléssel járó munkabaleset történt a Magyar Közút kollégáival, két esetben a munkaterületet védő TMA-ba (ütközési energiaelnyelőbe) hajtottak bele, ekkor az abban ülő sofőrt érte munkabaleset, egy esetben pedig a brigádszállító járművükbe hajtottak bele hátulról.

Forgalommal szembe haladó járművek ütközése miatt csak a hazai autópályákon 2018. január 1. és 2021. december 31. között 18 személysérüléses baleset történt, melyből 5 sajnos halálos volt, ezen túl számos alkalommal történik anyagi káros baleset is és olyan is előfordul, hogy a vétkes jármű baleset nélkül megússza az esetet

- közölte kérdésünkre a Magyar Közút.

Tahó mercis, hős buszsofőr, értelmetlen bámészkodás

Arra is megkértük Csősz Krisztiánt, hogy gyűjtse össze az idei év legjeit a publikált videóik közül. Szerinte a legmegdöbbentőbb eset idén az volt, amikor januárban két autós a Kerepesi út közepén állt le bunyózni: az az audis agresszívan lépett fel, ám a Volkswagen sofőrje nem tűrte ezt tovább és verekedést kezdeményezett. Ez már-már a hírhedt oroszországi útfelvételek szintjét súrolta.

A főszerkesztő szerint az év legnagyobb tahóságát egy fehér Mercedes sofőrje követte el az Örs Vezér terénél. A lámpa már jó ideje pirosra váltot, ám ez nem zavarta, behúzódott a belső sávba, majd áthajtott a záróvonalon, a forgalommal szembe. Ezután a már megindult keresztforgalom közé hajtott, majd a zebrán csak a szerencsén múlt, hogy nem csapott el két biciklist.

2022 legnagyobb hőse a főszerkesztő szerint az a BKK-sofőr volt, aki az épp őt előző autó elé rántotta a buszt, hogy a szabálytalan suzukis ne csapja el a zebrán épp a jármű előtt átkelő gyereket. Az eset még februárban történt a XVII. kerületben.

Jófejség kategóriában kér esetet emelt ki Csősz Krisztián, az egyik bő egy hónapja történt az Üllői úton: egy idős bácsi Skodája adta meg magát a belső sávban. A mögötte feltorlódók közül nem szállt ki senki segíteni, de az épp arra járőröző rendőrök kitolták a kocsit biztonságosan az út szélére.

A másik jófejség-videóban szintén egy rendőt a főszereplő, aki a Kőbányai uton a kereszteződés közepéről szedett össze egy veszélyesnek tűnő kartondobozt. Az autósok közül nyilván sokan nem akartak megállni, hiszen akár a megállás maga is okozhatott volna balesetveszélyt, viszont a rendőr a fényhíddal ezt biztonsággal megtehette.

A Magyar Közút külön YouTube lejátszási listába gyűjti a legmegdöbbentőbb eseteket, de külön egyet sem emeltek ki. Idén viszont az egyik videó szerint az egyik közutas művezető megmentette egy család életét az M3-ason. Az autójuk defektet kapott, emiatt nekiment az elválasztó korlátnak, megpördült, így a forgalommal szemben állt meg az autópálya belső sávjában. Az autóban egy család utazott kislányukkal, az édesapa az esetet követően bármilyen óvintézkedés és segítség kérése nélkül maga kezdte meg a kerékcserét, gyakorlatilag közvetlen életveszélyben.

A közutas művezető azonnal a helyszínre sietett és saját testi épségét kockáztatva nemcsak a családot mentette meg egy esetleges tragikus balesettől, hanem még a defektes autót is sikerült kiszednie a forgalomból, ezzel további baleseteket megelőzve.

Egy másik videóban pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy gyakran előfordul, hogy egy gyorsforgalmi úton, ha az egyik pályaoldalon baleset történik, akkor a másik oldalon is belassul a forgalom a vezetés közben bámészkodók miatt. Az így kialakult felesleges torlódások ugyanúgy balesetveszélyesek és rendszeresen okoznak koccanásokat, mint bármely más közlekedési szabály figyelmen kívül hagyása.

A hasonló torlódások és ebből kialakult balesetek elkerülése érdekében arra kérünk valamennyi autóst, hogy ha nincs szükség vagy lehetőség segítségnyújtásra, akkor minden esetben csak az útra és a vezetésre koncentráljatok. Tartsatok megfelelő követési távolságot, hogy egy esetleges váratlan helyzetben is időben tudjatok reagálni és minden esetben a kihelyezett jelzéseknek, az aktuális forgalmi, út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjetek

- fűzték hozzá.

Ezek a legveszélyesebb útszakaszok Magyarországon

Ugyan a 2022-es adatokat még nem tudták közölni, de a Magyar Közút megküldte számunkra a 2021-es évre vonatkozó közlekedésbiztonsági helyzetértékelést. Ebből kiderült, hogy a tavalyi évben

összesen 21 olyan országos közút volt hazánkban, amelyeken a személysérüléses balesetek száma meghaladta az 50-et.

Ezek közül kiemelkedik a 4-es főút, ahol 186 ilyen eset történt (magyarul átlagosan kétnaponta volt komolyabb baleset), ami egyébként 2011-hez képest jelentős javulás, hiszen abban az évben 246 volt. Második az M1-es autópálya, ahol 116 személyi sérüléses balesetet regisztráltak, 20-al többet, mint 10 évvel korábban. A 3-as főúton tavaly 113 komolyabb baleset volt, az M3-ason 110. Érdekes, hogy hiába a nyári roham a Balatonra, Velencei-tóra, vagy az Adriára, a 7-es főút nem került be a top 5-be 98 balesettel, és az M7-esen is "csak" 67-et regisztráltak.

Személysérüléses balesetek száma útszám szerint. Forrás: Magyar Közút

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezeknek az utaknak hossza különböző, így a személysérüléses balesetszámokat az út hosszához is arányosítani szükséges. A kiértékelés szerint így pedig a legkedvezőtlenebb az M0-s, illetve a 26-os főút közlekedésbiztonsága.

Az 1 kilométerre jutó személysérüléses balesetek száma 2021-ben. Forrás: Magyar Közút

A jelentésből kiderült, hogy az utóbbi 10 évben az M0-s és a 87-es főút esetében is jelentősen romlott a helyzet: előbbin 75,5, utóbbin 62,5 százalékkal több baleset vol, mint 10 éve.

2021. évi személysérüléses balesetek számának változása útszám szerint 2011-hez képest. Forrás: Magyar Közút.

Kiderült, hogy 2021-ben a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a balesetek leggyakoribb oka (40%). Ezután a második leggyakoribb balesetet előidéző ok az irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hibák (24%), majd ezt követően az elsőbbségadás elmulasztása a leggyakoribb (16%). Ez a három fő ok-csoport felelt az összes országos közúton történt személysérülések több, mint 80 százalékáért.