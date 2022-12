Eszméletlen felfordulás van a magyar sörpiacon: a sokszoros áremelés csak a kezdet

Az utóbbi évtizedben komoly sörforradalomnak lehettünk tanúi Magyarországon: sorra nyíltak meg az újabb és újabb kézműves sörfőzdék, melyek közül sok neve ma már egybeforrt a minőségi sörfogyasztással. A Covid és a vendéglátóhelyek kényszerbezárása nagy csapást mért a hazai kraft főzdékre, azonban az idei év ennél is nagyobb kihívásokat állított a magyar sörfőzők elé. A gyenge forint, a magas infláció, az alapanyagok drágulása együttesen rendkívül nehéz helyzetben hozta a kis sörfőzdéket, így volt, ahol idén négyszer is árat kellett emelni.

2022 nagy valószínűséggel semmilyen területen nem volt egyszerű: a brutális inflációt, a gyenge forintot és az elszálló energiaárakat rengeteg cég érezte meg. Ez alól nem jelentetettek kivételt a kraft sörfőzdék sem, ahol különösen a rezsiárak emelkedése és a magas euróárfolyam jelentett problémát. Most megkérdeztük a hazai kézműves sörfőzdéket, hogy értékelik az idei évet, mennyire ajándékoznak szívesen sört a magyarok karácsonykor, és mit várnak 2023-tól.

Egyik szűk esztendő a másik után

A pandémia a legnagyobb ütést kétségtelenül a turizmusra és a vendéglátásra mérte, ami nagyban kihatott a hazai kézműves sörfőzdékre is. Még ha a lezárások ideje alatt nőtt is az otthoni alkoholfogyasztás mértéke, a vásárlók választása nem feltétlenül esett a felső kategóriás hazai főzdék termékeire, úgyhogy mindenképp komoly bevételkiesést jelentett a Covid két éve mikrofőzdéknek. Ugyan idén tavasszal már korlátozások nélkül nyithattak ki a kocsmák, az éttermek és más szórakozóhelyek, akkor viszont az Ukrajna ellen zajló háború, a brutálisan kilövő infláció és végül az energiaárak elszállása együttesen talán még nagyobb gondot jelentett a sörfőzőknek, mint a koronavírus.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a cég életében az eddigi legnehezebb év van mögöttünk. Brutális infláció van, az alapanyagár óriási mértékben emelkedett, az energiaárak szintén és a devizaárfolyam is elszállt

– foglalta össze a főzdéket érintő problémákat Kelemen Balázs, a Monyo pénzügyi vezetője és ügyvezető helyettese. Mindez természetesen ezen a területen is komoly drágulást hozott magával, azonban még így is kérdéses volt, hogy a mikrofőzdék túlélik-e 2022-t. Ráadásul nem is egyszer voltak kénytelenek drágítani idén:

A 2022-es év váratlanul nehéz kihívásokat hozott a teljes kisüzemi szektor számára, ami éppen hogy felocsúdott a pandémia okozta piaci turbulenciából. Kettős érzésem van az idei évvel kapcsolatban, egyrészt továbbra is meg tudtuk tartani az elmúlt évek magas növekedési dinamikáját, még úgy is, hogy négy alkalommal voltunk kénytelenek árat emelni

– fogalmazott Ottó Gábor, a Horizont sörfőzde ügyvezetője. Négyszeri áremelés ide vagy oda, egyelőre úgy tűnik, hogy a tíz éve elindult sörfőzdeforradalmat nem lehet megállítani. Bármennyire is nehéznek bizonyult az idei év, az általunk megkérdezett főzdéktől azt a választ a kaptuk, hogy tovább folytatják, bár egyelőre több helyen még nem látni, hogy nyereségesre jön-e ki az idei év.

Innen csak előre lehet menni

Ahogy arról már korábbi cikkünkben beszámoltunk, a sörfőzés egyrészt magas energiaigényű iparág, másrészt a főzdék szinte az összes, magas minőségű alapanyagot külföldről szerzik be, így őket forint zuhanása, valamint a rezsiköltségek emelkedése különösen érzékenyen érintette. Ennek ellenére nem minden főzde merte meglépni az áremelést idén:

A vérzivataros idők ellenére növekedni szeretnénk jövőre is, az előremenekülés az egyetlen opció számunkra. Annyira energiaintenzív az iparág, hogy a sörfőzdéknek és a sörgyáraknak sincs nagyon más választása, mint hogy árat emeljenek

– magyarázta a Kelemen Balázs a sörfőzdék előtt álló kihívásokat jövőre. A négyszeri áremelés szélsőségesnek tűnhet elsőre, de az általunk megkérdezett Mad Scientist főzdétől is azt a választ kaptuk, hogy ennyiszer kényszerültek drágítani idén. Ez elengedhetetlen volt a túléléshez. Ahogyan egyelőre nem látni az infláció növekedésének a végét, úgy 2023-ban sem tudják elkerülni a főzdék az áremelést. Van, ahol már rögtön januárban komoly drágulásra kell készülni a vásárlónak:

Mi alapvetően nem szeretnénk, de a piac és a gazdasági helyzet nem hagy nekünk sem más választást, így már meghirdettük a partnereknek az áremelést az év elejére. Más nagyobb és kisebb sörgyárakhoz, főzdékhez hasonlóan, ezek 10-20% közöttiek termékektől függően. A webshopunkon az áremelés még az év utolsó napjaiban megtörténik, azonban valószínű, hogy az év folyamán további áremelésre lesz szükség, ahogy 2022-ben is 2-3 részletben emeltek árat a kisüzemi sörfőzdék

– nyilatkozta lapunknak Bukovinszky Béla, a Szent András sörfőzde ügyvezető igazgatója. Szilágyi Tamás, a Mad Scientist főzde ügyvezetője és tulajdonosa pedig elmondta, hogy nem akarták azt az utat választani, hogy azért késnek a fizetések, gyűlnek a kifizetetlen számlák és szünetelnek a fizetések, mert próbálják áremelés nélkül megúszni az áremelést:

Az infláció a viszonylag magas export arányunk miatt szerencsére kevésbé vágott minket földhöz, mint ahogy mondjuk egyébként földhöz vágott volna, de ezzel nem volt minden partnerünk így. Sok üzleti kapcsolatunk sérült ebben az időszakban, de nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a kiesők helyére újak jöjjenek és pótoljuk a hiányt. Talán ez a legnagyobb kihívás az évben

– tette hozzá Szilágyi Tamás a Pénzcentrumnak az áremelés nehézségiéről. Ezzel kapcsolatban érdemes hozzátenni, hogy a kraft főzdék közül az egyik legnagyobbról van szó, ami miatt valószínűleg könnyebben tudták átvészelni az áremelés nehézségeit.

Az óév értékelése

Az előbbiek után valószínűleg nem kell részletezni, hogy milyen problémákkal kellett megbirkózni a kézműves sörfőzőknek 2022-ben, illetve miért volt kérdéses, hogy 2022-ből nyereségesen tudnak-e kijönni. Ugyan az idei évet még nem zárták le, és jó eséllyel a karácsony is nagyobb forgalmat hozhat, de azért az már látszik, mennyire sikerült sikeresen kijönni, vagy inkább megúszni az idei évet.

A kihívások hétről hétre jönnek, a fedezeti pont negyedévente tolódik ki. Talán soha nem volt ennyire fontos szempont a költségek csökkentése a mindennapi működésünkben

– foglalta össze az idei évet Kelemen Balázs. Noha ez alapján azt gondolhatná az ember, hogy a nehézségek ellenére mégsem kaptak akkor a pofont a főzdék, azért ne felejtsük el, hogy szinte mindenhol legalább kétszer-háromszor emeltek ára, alkalmanként pedig 10–20%-kal is többek kellett fizetni a hazai kraft sörökért. Ha nyereséggel és növekedéssel is zárják az évet, nem 2022-re fognak a legsikeresebb időszakként visszaemlékezni a sörfőzők. Sefcsik Márton, a Mad Scientist üzletfejlesztője így foglalta össze röviden az idei évet:

Alapvetően sikeres évet zárunk, de nem ez lesz az az időszak, amire majd később zászlósmenetként hivatkozunk.

A karácsony mindent visszahoz?

Ugyan karácsonykor a legtöbben inkább forralt bort fogyasztanak, az egyre népszerűbb kézműves söröket szívesen vásárolják ajándéknak a fa alá, vagy éppen az ünnepi vacsora mellé. Erre pedig készülnek a főzdék is: az általunk megkérdezett sörkészítők mindegyike előállt valamilyen különleges, karácsonyi hangulatú sörrel. Volt mézeskalácsos belga sör, tűleveles IPA, pekándiós-mogyorós pastry stout, illetve több főzde is készült ünnepi stoutvariációkkal. Az idei ünnepi időszak pedig üzletileg is fontos, hiszen az év közben megnövekedett költségeket kompenzálhatja az ünnepi bevétel:

Mivel ezek a sörök nem csupán kuriózumok, de szépek is, ezért mára sokan ajándékoznak díszdobozos söröket, sörválogatásokat. Ez nagyban segíti a forgalmat, hiszen ilyenkor az emberek nem csak saját fogyasztás céljából, de ajándékként is vásárolnak kisüzemi söröket, melyeket közösen ünnepi ebédeken, vacsorákon, mind családi, mind céges környezetben fogyasztanak el

– válaszolta a karácsonyi söreladási tapasztalatokkal kapcsolatban Bukovinszky László a Szent András Sörfőzdétől. Az viszont már változó, mennyire kelendőek a karácsonyi sörök: például Ottó Gábor kiemelte, hogy az ő ünnepi sörkülönlegsségük 30%-át külföldre exportálják, ami természetesen jót tesz a bevételnek, de jól mutatja, hogy a hazai piacnak vannak határai. Azért egyértelműen nő a kézműves sörök népszerűsége az ajándékvárálók körében:

A karácsonyi időszak egyértelműen kiemeltnek számít. Évről-évre egyre többen választják a kraft sört ajándékba

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak Szuda János, a Fehér Nyúl főzde ügyvezetője. Ezen kívül a forglamat az is növelheti az ünnepek előtt, hogy a céges bulikat is egyre gyakrabban szervezik olyan vendéglátóhelyekre, ahol van kraft sör a kínálatban, ami megnövelheti a rendelt mennyiségeket.

Új év, új esély?

Ugyan már 2022-ben is brutális volt itthon a drágulás mértéke, jövőre még ennél is nagyobb mértékű éves inflációt jósolnak a szakértők. Ráadásul a rezsiköltségek csökkenése sem várható belátható időn belül, ami érzékenyen érinti a főzdéket a sörfőzés magas energiakitettsége miatt.

Annyira energiaintenzív az iparág, hogy a sörfőzdéknek és a sörgyáraknak sincs nagyon más választása, mint hogy árat emeljenek

– hangsúlyozta a problémát Kelemen Balázs a MONYO főzdétől. Ottó Gábor hozzátette, hogy nehéz évre számít jövőre, és a forgalom is visszaeshet.

Az áremelések folytatása attól függ, mennyire nő majd az energia és alapanyag ára, illetve az egyéb költségek.

A nehézségek ellenére is nagyon sokat számít a pozitív gondolkodás. A hazai kézműves sörfőzdék jelentős részénél továbbra is keresik a lehetőséget a fejlesztések folytatására és a további növekedésre, hiszen hosszú távon ez lehet a kulcsa annak, hogy túl tudják élni ezt az időszakot. Sefcsik Márton így foglalta össze röviden, hogyan készülnek a 2023-as kihívásokra:

Szigorúan a realitások talaján maradva, de csak pozitív hozzáállással lehet csinálni ezt az egészet.