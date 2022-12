Milliónyi magyar várt erre: ezt minden Covid ellen oltottnak, de az oltatlanoknak is tudni kell

Christian Drosten ismert német virológus szerint vége van a Covid-világjárványnak, szerinte ugyanis a népesség annyira védetté vált a kór ellen, hogy a koronavírusnak nincs esélye arra, hogy nyáron újabb nagyobb fertőzési hullámot váltson ki – szúrta ki a hvg.hu

Christian Drosten ismert német virológus a Tagesspiegelnek beszélt arról, hogy szerinte a Covid-világjárványnak vége van, méghozzá azért, mert a népesség annyira védetté vált a kór ellen, hogy a koronavírusnak nincs esélye arra, hogy nyáron újabb nagyobb fertőzési hullámot váltson ki. Dorsten azt is elmondta, véleménye szerint a pandémia vége elsősorban annak köszönhető, hogy Európában sikeres volt az oltási kampány, de kiemelte a védőintézkedéseket is, mivel szerinte ha a hatóságok nem rendeltek volna el szigorításokat és korlátozásokat, csak Németországban egymillióval több lett volna a koronavírusos haláleset.

A szakértő kitért arra is, hogy Kínában ezzel szemben hibás módszerrel harcoltak a kór ellen, így ott még megmarad a járvány, azaz a koronavírus okozta betegség endémiás kórrá változik, vagyis olyan fertőzéssé, amely alapvetően csak a világ néhány térségében van jelen. Dorsten véleményét egy másik német szaktekintély is osztja, Christian Karagiannidis úgy gondolja, a koronavírus „kifutotta magát”, és még ha lesznek is kisebb hullámok, alacsonyan marad az intenzív osztályokra kerülő betegek aránya.