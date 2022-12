Fontos hír érkezett a magyar patikákból: kifogyott a készlet ebből a tömeggyógyszerből az ünnepek előtt

Még novemberben került fel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) termékhiány listájára a görcsgátló, nyugtató, izomlazító és szorongásoldó hatású Rivotril tabletta 0,5 mg és 2 mg-os kiszerelése is. A hiány tervezett vége december 15-e lett volna, azonban a patikákban még mindig nem kapni a gyógyszert, a hiány oka "adminisztratív". Ebből legalább annyit lehet sejteni, hogy nem hatóanyagellátási, gyártási gondok léptek fel. A gyógyszerhatóság honlapja szerint több helyettesítő készítmény is elérhető.

Hetek óta hiány van az egyik ismert szorongáscsökkentő gyógyszerből a hazai patikákban - írja a Telex. A hiányra egy olvasó hívta fel a lap figyelmét, aki több patikában is próbált a gyógyszerhez jutni, de sehol nem tudtak adni neki. Mint írta, a gyógyszertárakban nem tudták megmondani, mikor lesz újra a készítményből. Az OGYÉI honlapján elérhető termékhiány lista szerint a Rivotril tabletta két kiszerelése is már 2022. november 11-e óta hiánycikk. A hiánynak elvileg december 15-én kellett volna megszűnnie, azonban mivel a termékek még mindig a listán vannak, ez nem történt meg.

Több budapesti és vidéki patikában érdeklődtek, hogy van-e a készítményből - a legtöbb helyen azt mondták, hogy nincs, és azt sem tudták megmondani, mikor szűnhet meg a hiány. Egy patika vezetője mondta csak azt, hogy tudomása szerint karácsony után a jövő év elején érkezhetnek újabb készletek.

Az OGYÉI hiánylistáján találunk még olyan gyógyszereket, amelyet sokan kereshetnek még az ünnepek előtt. Ilyen az ACC 100 mg granulátum gyermekeknek és az ACC 200 mg granulátum, melyek várhatóan jövőre lesznek csak kaphatók, vagy például a COLDREX JUNIOR por belsőleges oldathoz, mely a megnövekedett igény miatt fogyott ki, várhatóan szintén csak januárban lesz belőle újra készleten. A forró italporokból nagy hiány van egyébként is az influenzaszezonban: még novemberben alakult ki hiány a COLDREX CITROM ÍZŰ por belsőleges oldathoz 10 és 14 darabos (5g tasak) kiszereléséből a nagy kereslet miatt. Ezek várhatóan csak áprilisban lesznek újra kaphatók. Az ASPIRIN COMPLEX Forró Ital 500 mg/30 mg granulátum belsőleges szuszpenzióhoz termék is kifogyott novemberben, legközelebb januárban várható.

Szintén az influenzaszerű megbetegedések állhatnak a NASIVIN CLASSIC 0,5 mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray termékhiány hátterében, mely a megnövekedett igény miatt fogyott ki. A gyermekek kezelésében nem segít, hogy a RHINATHIOL köptető 20 mg/ml szirup gyermekeknek is elérhetetlen jelenleg gyártási gondok miatt. Hiánycikk továbbá többek között az ALGOFLEX DOLO 50 mg/g gél gyártási gondok miatt várhatóan 2023. január 31-ig, az AKTIL 500 mg/125 mg filmtabletta antibiotikum szintén gyártási gond miatt várhatóan január 16-ig. Az AUGMENTIN DUO 875 mg/125 mg filmtabletta antibiotikum szintén kifogyott a megnövekedett igény miatt még novemberben, januárig nem is lesz. A PANADOL RAPID 500 mg filmtabletta gyártási gond miatt hiánycikk, viszont más kiszerelésben elérthető most is.