Elképesztő orvoshiány Budapesttől 10 kilométerre: fél órát is autózhat, akinek sürgős segítség kell

Nem mindig megfelelő az orvosi ügyelet Fóton, ezért a helyieknek sokszor a 30 kilométerre lévő váci kórházba kell menniük, ha valamilyen váratlan egészségügyi problémájuk van - derült ki egy helyi Facebook-csoportból, a bejegyzést a Magyar Narancs szúrta ki.

Ebben az egyik szülő arra panaszkodott, hogy a hétvégén nem tudták fogadni a helyi orvosi ügyeleten a 3 éves gyerekét, mert mint mondták, nincs orvos - Vácra küldték őket a kórházba. Hasonlóval találkozott egy másik helyi lakos is, aki szerint múlt csütörtökön reggel negyed hétkor már nem volt orvos az ügyeleten, mert az asszisztens szerint "mennie kellett dolgozni".

„Fóton nincs gyerekorvosi ügyelet! Telefonon kértünk már tanácsot a rendes ügyeleten mi is, sőt voltunk is lent, de komolyabb bajjal-gonddal Vácra kell menni sajnos!” – reagált egy másik hozzászóló. Ezt megerősítette Vargha Nóra helyi önkormányzati képviselő is, aki szerint gyerekorvosi ügyelet soha nem is volt a városban, a „rendes” ügyeletnek kell ellátnia a gyerekeket is.