Rengeteg magyar vészhelyzetben sem kap időben segítséget: sokkoló számok a hazai kórházakról

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen messze lakik valaki a legközelebbi kórháztól: ez nem csak amiatt fontos, hogy sürgős esetben milyen gyorsan kaphatunk segítséget, hanem alapvető információt ad arról, mennyire jó az egészségügyi ellátás elérhetősége a környezetünkben. Egy 2020-as felmérés szerint itthon csak Budapestről mondható el, hogy 15 percen belül kórházba tudnak jutni az ott lakók, a többi megyében meg sem közelíti ezt az arányt az egészségügyi intézmények száma. Megnéztük, megyénként mennyit kell utazni itthon a legközelebbi kórházba, és milyen problémákat vethet fel az orvoshiány ebből a szempontból.

Az egészségügyi ellátások elérhetősége, minősége, illetve a kórházi várólisták szinte mindennapos témának számítanak itthon. Ezek közül az egyik kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen gyorsan tud valaki sürgős orvosi segítségéhez jutni, hiszen ezen adott esetben emberéletek múlhatnak. Persze nem csak arról van szó ilyenkor, hogy milyen gyorsan ér ki a mentő, hanem arról is, hogy milyen messze lakik valaki a legközelebbi kórháztól. Nem csak sürgős eseteknél lehet fontos ez: az, hogy mennyire lakunk közel az orvoshoz, milyen könnyen jutunk egészségügyi ellátáshoz, nagyban javíthat az életminőségen, és növelheti a várható élettartamot is.

Csak 15 percre a kórháztól?

2020-ban Európán belül 129 régióról volt elmondható, hogy az ott lakók olyan közel voltak a legközelebbi kórházhoz, hogy 15 percen belül el tudtak jutni oda. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unión belül 10 régióból több mint egynél tudtak a lakosok negyedórán belül orvosi segítséghez jutni.

Általában megfigyelhető, hogy a sűrűn lakott területeken, főleg a várásokban volt könnyen és gyorsan elérhető a legközelebbi egészségügyi intézmény.

Ez egyébként Magyarországon is érvényes, hogy az orvoshiány leginkább a vidéket érinti, miközben a nagyvárosokban, megyeközpontokban van kórház, így az ott lakók jobb helyzetben vannak ebből a szempontból. Az európai régiók közül 89-ben a csak a lakosság nagyjából fele volt 15 perces autóútra a legközelebbi kórháztól 2020-ban, ezek főleg ritkán lakott területek voltak, és sokszor határ menti települések estek ebbe a kategóriába. Több magyar megye is ezt a besorolást kapta, de szintén rossz volt a helyzet Horvátországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában is.

Óriási eltérések itthon

Magyarországon is azt a tendenciát láthatjuk, hogy a városokban és a sűrűn lakott területeken sokkal jobb a helyzet abból a szempontból, mennyi ideig tart eljutni a legközelebbi kórházba.

Nem éppen jó hír, hogy Magyarországon a 2020-as adatok szerint csak a budapestiek számára volt elérhető a kórházi ellátás negyedórán belül, a többi megye ettől jócskán elmaradt.

A második helyen Veszprém megye volt, az itt lakók 83,1%-a lakott 15 percre vagy közelebb a helyi kórházhoz, míg Győr-Moson-Sopronban ez a lakosok 77,4%-áról volt elmondható. A legtöbb megyében egyébként 50 és 70% között mozgott azoknak az aránya, akik ennyi idő alatt orvoshoz tudtak jutni.

A legrosszabb helyzetben Békés volt, itt csak a lakók 28,4%-a tudott a vizsgált időn belül kórházba jutni, de Szabolcs-Szatmár-Beregbe sem volt túl jó helyzet, itt az arány 34,5% volt. Bács-Kiskunban ugyan elérte a 40,4% a kórházhoz közel lakók aránya, ami szintén jóval alatta van annak, hogy egyáltalán a lakosság fele 15 percen belül orvoshoz tudjon jutni.

Nem csak területi akadályok vannak

A kutatás csak azt vette figyelembe, hogy földrajzi alapon mennyire van közel a kórház egy adott terület lakóihoz, azonban egy másik, nagyon fontos szempontot nem vizsgált: hogy van-e elég orvos az akár 15 percen belül lévő egészségügyi intézményben.

Itthon óriási problémát jelent az orvoshiány, ami ugyanúgy érinti az háziorvosi rendszert, mint a kórházakat. Az utóbbi hónapokban sokszor lehetett arról hallani, hogy mely várásokon nem elérhető szakellátás amiatt, hogy nincs elég szakorvos. Ez jelentheti azt, hogyha valakinek sürgős segítségre van szüksége, akkor lehetséges, hogy 15 percen belül eljut a kórházba, de nem kap megfelelő segítséget. Arról nem is beszélve, hogy előfordulnak olyan esetek, mikor valakinek akár egy egész napot is arra kell szánnia, hogy egy másik városba utazzon, mert csak ott van szakorvos.

A reformok javíthatnak a helyzeten?

Az orvoshiány mellett szintén komoly gondot jelent, hogy bizonyos vizsgálatokra és műtétekre akár hónapokat kell várni itthon, de néha éveket is. A kormány egy nemrég bejelentett törvényjavaslattal lényegesen megrövidítené a kórházi várólistákat: például csak olyan betegek kerülnének fel rájuk, akiknek 60 napnál többet kell várniuk az ellátásra. Azok sem szerepelnének majd a várólistán, akik az első lehetséges műtéti időpontnál későbbit kérnek, ők egy úgynevezett előjegyzési listára kerülnének. Emellett lekerülnek a várólistáról azok is, akiknél a műtét már nem segítene, mert például annyira leromlott az állapotuk.

Ez a fajta adminisztratív jellegű változtatás viszont nem jelent megoldást az orvoshiányra, ami a háziorvosoknál különösen nagy probléma, ahol rengetegen vannak a nyugdíj közelében, miközben nincs elég új jelentkező az alapellátás fenntartáshoz. Ráadásul ez azoknak a helyzeten sem javít, akik olyan messze laknak a kórházaktól, hogy nem tudnak időben megfelelő ellátást kapni.