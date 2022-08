Maszk-helyzetre figyelmeztet a szakértő: egyre több a Covid-fertőzött - újra hordani kéne?

Újra emelkednek az esetszámok, egyre több a koronavírusos megbetegedés Magyarországon. Új hullámról beszélhetünk? Kérjünk-e új oltást? Dr. Jakab Ferenc virológus professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese értékelte a helyzet az RTL műsorában.

szakember szerint semmi meglepő nincs az esetszámok emelkedésében, az omikron két új variánsa ugyanis rendkívül fertőző. A maszkhasználat újbóli bevezetését még nem tartja fontosnak, de arra felhívta a figyelmet, ha valaki zsúfolt helyre megy, érdemes hordani a maszkot. Abban azonban biztos, hogy az őszi-téli periódusban ismét szigorítani kell majd a szabályokon.

A vírus a legtöbbünknél nagyon enyhe tüneteket okoz, ezért sokan nem is veszik komolyan, Jakab Ferenc azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy fejfájás, rossz közérzet, torokkaparás esetén is érdemes tesztet csinálnunk, mert ha nálunk nem is okoz komoly megbetegedést a vírus, mást komoly veszélybe sodorhatunk.