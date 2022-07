Elképesztő sótitokról hullott le a lepel: magyarok millió vannak veszélyben, ennyivel korábban halhatnak meg

Sóból is megárt a sok, ugyanis komoly egészségügyi problémákat okozhat. Egy friss külföldi tanulmány szerint az asztalra került ételek rendszeres sózása akár másfél-két évvel is lerövidítheti a várható élettartamot – adta hírül az RTL Híradó.

„Adataink szerint, az asztalra került ételek rendszeres sózása akár 1,5-2 évvel is lerövidítheti a várható élettartamot” – mondta el Lu Qi, a Tulane University School of Public Health kutatásvezetője. A 10 éven át monitorozott adatok szerint, azok akik rendszeresen utánsózzák az ételük, azok 28 százalékkal növelik a korai halálozásuk esélyét.

A csatorna híradójának nyilatkozott Késmárky Andárs, sürgősségi szakorvos is. Ő kiemelte, a nátriumnak, azaz a sónak nagyon fontos szerepe van az emberi test működését illetően, de nagyon fontos a mértékletesség. A riportban elhangzik, hogy a napi ajánlott sóbevitel 5 gramm, ehhez képest azonban a magyarok ennek a 2,5-3-szorosát is fogyasztják el. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke szerint a túlzott sófogyasztást a késztermékek sótartalma is igencsak meglökheti.