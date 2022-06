Nem várja ki az őszt a koronavírus: már a nyáron jöhet a hatodik hullám?

Orvosok, és egy hazai magánlabor tapasztalatai alapján növekvő tendenciát mutat a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ebből akár egy nyári hullám is lehet, biztosat azonban nem tudnak még mondani a szakemberek. Ami viszont tény, hogy másfél milliónál is kevesebb ember tekinthető az országban védettnek, oltatni viszont csak ősszel terveznek.

„Rengeteg telefon érkezik betegektől légúti panaszokkal, a Covid-teszt közel az esetek felében igazolta is a fertőzést” - számoltak be háziorvosok a Népszavának, akik azt tapasztalják: újra nő a fertőzöttek száma.

Darvai László ostorosi háziorvos szerint a vovid-fertőzöttek száma 8-10 napja kezdett nőni és főként gyerekek, fiatal felnőttek körében terjed most a vírus. Egy Dunakanyarban valamint egy Borsodban praktizáló háziorvos is hasonló tapasztalatokról számolt be. Az orvosok tapasztalatait megerősítették a – naponta néhány száz térítéses Covid-tesztet végző – Neumann Labs laborjainak statisztikái.

EZ IS ÉRDEKELHET 21 beteg hunyt el egy hét alatt: 3042 koronavírusost találtak Magyarországon Jelenleg 233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 208-an vannak.

"Míg két hete a minták öt százalékában igazolódott a fertőzést, mostanra ez az arány már 13,5 százalék"

– mondta a lapnak Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője. Kemenesi Gábor virológus szerint a Neumann Labs adatai olyan indikátorok, amelyek már egy trendet jelezhetnek: annak jele lehet, hogy érkezik hozzánk is az újabb hullám, de ennél biztosabbat nem lehet mondani, mert nincsenek hozzáférhető adatok. Megjegyezte:

Európában azokban az országokban, ahol megszaporodtak az esetek, a fertőzéseket az omikron BA.5 és BA.4 variánsai okozzák. Ezeket a mutációkat először idén márciusban észlelték az európai országokban, és ahol megjelenik, ott kiszorítja a korábbi variánsokat.

Kemenesi Gábor megjegyezte azt is: ha az európai országokban már jelentkezik az újabb hullám, akkor az nagy valószínűséggel nálunk is fog. Emlékeztetett, hogy két oltás nem elégséges az omikron vírussal szemben, mindenképpen háromra van szükség. Jelenleg már csak 1,375 millió magyarról lehet elmondani azt, hogy az oltás által védettnek tekinthető, függetlenül attól, átesett-e a betegségen vagy sem.

Rusvai Miklós virológus elmondta az ATV műsorában, hogy a nyári koronavírus nagyon szokatlan, eddig ugyanis kevésbé volt jelen a vírus a legmelegebb hónapokban, a többi légúti megbetegedéshez hasonlóan. Emlékeztető oltásra elmondása szerint inkább ősszel, mint a nyáron lenne szükség, leginkább krónikus betegek és 80 év felettiek körében. A poszt-covid tünetekről és a védőoltások mellékhatásairól elmondta, hogy szerinte nagyobb figyelmet kellene fordítani ezekre, mert tudjuk, hogy léteznek, azonban nagyon keveset foglalkoznak velük a kutatók.