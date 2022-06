Fontos változás élesedhet a háziorvosi rendelőkben: erről minden betegnek tudnia kell

Az államhoz kerülhet a háziorvosi praxisjogok kezelése és a szakrendelők fenntartása is - írja a Népszava. Az államosítással régóta húzódó problémának szándékoznak véget vetni.

Átvenné az állam a háziorvosi praxisjogok kezelését, valamint a szakrendelők fenntartását az önkormányzatoktól - erről Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár beszélt egy konferencián. Hozzátette, hogy az évek óta betöltetlen praxisok problémáját a területi határok módosításával, vagy ahol ez lehetséges, a körzetek összevonásával orvosolnák. Elmondta azt is, hogy a központosítással az államnak három fő célja van: az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a lakóhelyközeli ellátások erősítése, illetve felkészülés a várható világjárványokra.

Takács Péter hozzátette, hogy más dolgokat is tervez bevezetni a kormányzat: a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatók már csaknem három évtizede nem írhatnak beutalót a közfinanszírozás terhére, ezt a jogot most visszakapnák. Emellett a kisvárosi kórházakat járási egészségközpontokká szeretnék alakítani, és ezek lennének a székhelyei a központi orvosi ügyeleteknek is.