Európa lett a majomhimlő gócpontja: megváltoztak a betegség tünetei

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az új közegben való terjedés miatt már az első tünetei is más módon jelentkezhetnek, mint ahogyan azt eddig ismertük. A majomhimlő ugyanis sokkal összetettebb a SARS-nál, ezért is van, hogy a mutációk kérdése is sokkal bonyolultabb, mint a koronavírus esetében – írja a 24.hu.

Afrikán kívül mostanra már Európa vált a majomhimlő epicentrumává, azaz kontinensünkön regisztrálták a legtöbb fertőzést: az összes megbetegedés 84 százalékát. A WHO szerint pedig ez csak növekedni fog nyáron, a fesztiválszezonban. Nem sokat tudunk még jelenleg a mutációról, az viszont biztos, hogy szokatlan kezdeti tüneteket produkál és a betegség előrehaladtával megjelenő kiütések is eltérőek az eddig megszokottaktól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának munkatársa szerint az Akfrikából ismert forgatókönyv szerint a vírus valamilyen állatról kerül át emberre, köztük főként a közeli kontaktust jelentő családi, otthoni környezetben terjed tovább. A fertőzés után 5-13 nappal jelennek meg az első tünetek: fáradság, láz, nyirokcsomó-duzzanat, fej-és izomfájdalmak, majd láz. Ezek után pár nappal bukkannak fel a kiütések. Ez az a tankönyvi tudásunk, amit az Afrikán kívüli, önálló terjedés nagyon sok ponton át fog írni, amit nekünk a sikeres védekezés érdekében a lehető leggyorsabban le kell követnünk – mondja a 24.hu-nak Kemenesi Gábor, aki többször hangsúlyozta, hogy bár a járványügyi nyomozás korán felfedezte, hogy Afrikán kívül a betegség leginkább az úgynevezett MSM-csoportban terjed (azaz men who have sex with men, tehát meleg kapcsolatokról beszélhetünk), de ez koránt sem jelenti azt, hogy ez a melegek betegsége lenne. A majomhimlő ugyanis testnedvekkel terjed, és a fekélyről leváló laphámokkal vagy váladékkal adható át. Vagyis az érintkezés helyétől indulnak el a tünetek. A betegség viszont bárkit érinthet Kemenesi Gábor szerint, és nem szabad abba a hibába esnünk, mint évtizedekkel ezelőtt a HIV vírus esetén, amikor az előítéletek megbélyegzést és gyűlöletet szültek, ráadásul a vírus terjedését is előre mozdították. A virológus szerint azonban most még helyzeti előnyt élvezünk: TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ebben a fázisban a járvány még könnyebben kezelhető. Nagyon fontos lenne minél hamarabb felderíteni és elfogni, mielőtt kitör a közösségből és kevésbé átlátható módon terjed a társadalom szélesebb rétegeiben vagy más közegekben – emelte ki Kemenesi, aki azt is elmondta, hogy nem lehet a majomhimlőt a SARS-hoz hasonlítani, hiszen egy sokkal bonyolultabb vírusról beszélünk. Nagyobb a genomja, több a génje, ami azt jelenti, sokkal több helyen jelenhet meg változás – magyarázta Kemenesi Gábor. Ettől kezdve pedig rendkívül nehéz és hosszadalmas folyamat megállapítani, hogy egyes mutációk milyen hatással járnak a gyakorlatban. Azonban a szakértők szerint nem kell az esetleges mutációkon aggodalmaskodni. Hiszen az átlag embernek a majomhimlő még nem jelent kockázatot.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK