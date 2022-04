Sorok lehetnek a gyógyszertárakban kedden: nehéz időszak vár 10-ből 3 magyarra

A húsvéti lehűlés és csapadékos idő következtében az allergén növények pollenszórása is várhatóan visszaesik, az elkövetkező napokban csökken a pollenterhelés - közölte pollenjelentésében az NNK. A nyír, valamint a platán pollenszórása jellemzően a közepes tartományban alakulhat, helyenként elérheti a magas szintet. A fűz, a kőris, valamint még a ciprus- és tiszafafélék, illetve a kevésbé jelentős allergénnek számító gyertyán virágporának mennyisége jellemzően közepes. Amint a változékony időnek vége, a pollenallergiások tünetei fel fognak erősödni. A négynapos hosszú hétvégén feltehetően sok allergiás fogyhatott ki az allergiaelleni szerekből, így kedden rögtön indulhatnak a patikába.

A pollenek már év eleje óta jelen vannak, azonban a tavaszi jó idő beköszöntével kezd egyre több allergén a levegőbe kerülni a fák, bokrok virágzása és a szárazabb napokon nő a koncentráció is. Így a szénanáthások tünetei áprilistól egyre erőteljesebben jelentkezhetnek. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, de egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka szenvedi meg a jó időt. Egyelőre úgy fest, borús, esős, változékony lesz a tavasz, amely kedvez a pollenallergiásoknak. Tünetek azért ugyanúgy lesznek, csak nem olyan erősek, mint száraz időben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ pollenjelentése szerint a nyír, valamint a platán pollenszórása jellemzően a közepes tartományban alakulhat, helyenként elérheti a magas szintet. A fűz, a kőris, valamint még a ciprus- és tiszafafélék, illetve a kevésbé jelentős allergénnek számító gyertyán virágporának mennyisége jellemzően közepes. A nyár, a juhar, a tölgy, illetve még a kevésbé jelentős allergének közé tartozó bükk pollenkoncentrációja jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat, az égeré, a szilé és a mogyoróé legfeljebb alacsony szintet érhet el. Alacsony koncentrációban már megjelent a levegőben a kevésbé jelentős allergének közé tartozó dió pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma legfeljebb alacsony.

Az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, becslések szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől. Európában már napjainkban is a lakosság harmada allergiás, de már az is lehet, hogy mára minden második európai allergiás valamire, erről a közelmúltban nem készültek felmérések, csak becslések vannak.

Április és szeptember között másfélszer annyit váltanak ki a magyar betegek allergia elleni készítményből, illetve antihisztaminból, antiallergén szemcseppből pedig tízszer annyi fogy, mint a téli időszakban. Az allergiaszezon kezdetén gyakran időszakos termékhiány is kialakul, annyian keresnek egyidőben egy-egy szert. Ezért érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről - illetve ilyen időszakokban, mint a húsvét vagy a pünkösd, nem elfeledkezni arról, hogy zárva lesznek a patikák. Emiatt ugyanis sokan rohannak egyszerre a gyógyszertárakba, nem csak allergiások és sorok, tumultus alakulhat ki.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt rontja el most rengeteg magyar a patikákban: így fél áron is kiválthatod a gyógyszereidet Az áprilissal hivatalosan is beköszöntött az allergiaszezon, bár a pollenek már márciusban is sokaknak okozhattak kellemetlen tüneteket.

Beltéri allergiásoknak fellélegzés lehetne a jó idő

Egyes allergiáknak kifejezetten jót tesz, hogy múlik a tél. Az őszi-téli időszakban kevesebbet is lehetett szellőztetni, sokkal több időt kellett a lakásban tölteni, és a fűtésszezon is csak ront a beltéri allergián. Bár a távfűtési szezon április 15-ével véget ért, a jogszabályban is rögzített fűtési időszak május 15-ig tart, ami a távfűtési szolgáltatók rendelkezésre állási időszaka is. Ez azt jelenti, hogy amíg szükség van rá, vagyis amíg nem emelkedik tartósan 20 fok közelébe a maximum hőmérséklet, addig még fűtenek. Ez a jelenlegi előrejelzések szerint május elejétől következhet be.

Most, hogy jön a jó idő, gyakrabban ki lehet tárni az ablakokat, a fűtés is már kevésbé befolyásolja az allergénkoncentrációt, így ezek a panaszok valamivel csökkenhetnek

- mondta el lapunknak a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa Dr. Moric Krisztina a tavalyi allergiaszezonban, aki arra is felhívta az allergiások figyelmét: fokozottan ügyelniük kell a koronavírus elleni védekezésre, mert könnyebben elkaphatják és átadhatják a fertőzést. Ezen túlmenően arra is rávilágított, hogy a kezeletlen allergia a későbbiekben súlyos krónikus szövődményekkel járhat:

Ha nincs, vagy nem jól van kezelve az allergiás beteg, akkor az orrnyálkahártya nem képez egy biztonságos határt, a kórokozókkal szemben nem nyújt akkora védelmet. Könnyebben fertőződünk meg vírusokkal, baktériumokkal, könnyebben tapadnak meg a kórokozók a gyulladt orrnyálkahártyán. (...) Emellett, ha nem jól van kezelve, vagy nincs kezelve az allergia, szövődmények is kialakulhatnak, amelyek szintén krónikus betegségek. Például krónikus arcüreggyulladás, melléküreggyulladás vagy allergiás asztma

- mondta el a szakember.