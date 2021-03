Veszélyes év várhat az allergiásokra: nem is sejtik, miért romlott ennyit az állapotuk

A hosszúra nyúló korlátozások azt eredményezték, hogy az őszi-téli időszakban drasztikusan megnőtt a beltérben, lakásban töltött idő, ez pedig nem kedvez többek között a különféle allergiáknak sem. Az allergiások közül sokan azt tapasztalhatták, hogy tüneteik felerősödtek az utóbbi időben. A Pénzcentrum kérdéseire a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa Dr. Moric Krisztina válaszolt azzal kapcsolatban, hogyan védekezhetünk az allergének ellen a lakásban, mire érdemes különösen ügyelni a koronavírus-járvány miatt egy allergiásnak, és miért érdemes a betegséget szakemberrel kivizsgáltatni és célzott terápiát alkalmazni.

Pénzcentrum: Rengetegen élnek együtt úgy allergiával, hogy önmagukat diagnosztizálták, nem mennek el kivizsgáltatni és a vény nélkül kapható szereket kezelik magukat. Miért érdemes kivizsgáltatni az allergiát szakorvossal?

Dr. Moric Krisztina: Egyrészt a pontosabb diagnózis miatt mindenképp javasolt, mert például a polleneket illetően tavasszal több fa is virágzik egyszerre. Az nem biztos, hogy mindegyikre van egy tényleges allergiánk, lehetséges, hogy csak keresztallergiáról van szó, vagy akár lehet tényleges allergia is több fa típusra. A beltéri allergéneket illetően szintén: hogy porra vagyunk-e allergiások, poratkára (a poratkának is van 1-es, 2-es típusa), penészgombára vagyunk-e allergiások. Ezekből is négy jellegzetes penészgomba típus van Magyarországon. Illetve, ha adott esetben tartunk otthon, akkor még a háziállat szőre is szóba jöhet.

Vizsgálattal sokkal pontosabb, biztosabb diagnózis tudunk felállítani.

Másrészt pedig egy szakember egy sokkal inkább személyre szabott terápiával tud segíteni. Ugyanis nem biztos, hogy minden szednünk, illetve használnunk kell adott esetben: antihisztamin tablettát, orrsprayt, szemcseppet. A tünetek, illetve a beteg általános állapotának ismeretében mi személyre szabott terápiát tudunk összeállítani.

A vény nélkül kapható szerekkel szemben pedig a vényre kapható szerek sokkal korszerűbbek. Sokkal jobban tudnak segíteni és kisebb, illetve kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek. Például az antihisztaminokról közismert, hogy álmosítanak, csökkentik a reflexidőt - akár még a vezetésben, a mindennapi életben is befolyásoló tényezők lehetnek. A modernebb antihisztaminok, amelyek receptre kaphatóak, már ezzel a mellékhatásprofillal nem bírnak.

Emiatt mindenképpen javasolnám, hogy ne magunkat kezeljük, hanem inkább szakorvoshoz fordulva egy pontos diagnózist állítsanak fel, ami alapján személyes terápiát beszélhetnek meg. Sokkal jobb lesz utána az eredmény. Ma az allergiának a legkorszerűbb terápiája az immunterápia, ezt pedig csak szakember tudja vezetni.

PC: Jobban kell-e ügyelniük az allergiásoknak a higiéniai és maszkviselési szabályok betartására? Akár a megfertőződés, akár mások megfertőzése szempontjából?

Dr. Moric Krisztina: Igen, mindenképp javasolt, ugyanis az allergia is egyfajta gyulladás. Ha nincs, vagy nem jól van kezelve az allergiás beteg, akkor az orrnyálkahártya nem képez egy biztonságos határt, a kórokozókkal szemben nem nyújt akkora védelmet. Könnyebben fertőződünk meg vírusokkal, baktériumokkal, könnyebben tapadnak meg a kórokozók a gyulladt orrnyálkahártyán.

Ezért érdemes az allergiás betegeknek fokozottan ügyelniük a védekezésre, mert könnyebben kaphatnak el betegségeket. Nem csak a koronavírust, más vírust, bakteriális gyulladást is.

Másrészről ha az allergia nincs, vagy nem jól van kezelve, akkor tüneteket okoz, mint például a tüsszögés. Ha adott esetben az allergiás beteg koronavírussal fertőzött - nem feltétlenül vannak tünetei, anélkül is lehet hordozó, tovább tudja adni a fertőzést -, és az allergiától tüsszög, ettől a levegő kerül a kórokozó, így könnyebben tovább tudja adni a vírust.

Az allergia tüneteiből, mint a tüsszögés, orrfolyás, orrviszketés, szemviszketés, az is adódik, hogy a beteg gyakrabban nyúl az arcához, szeméhez, orrához, szájához, és így könnyebben be tudja vinni a koronavírust, ha van a környezetében fertőzött.

PC: A kézfertőtlenítőt ugyanúgy ajánlott használnia allergiásoknak is?

Dr. Moric Krisztina: Ha allergiás, ha nem, mindenkinek egyaránt javasolt a fokozott higiénia, a kézfertőtlenítőt is folyamatosan használni, vagy nagyon alapos kézmosás javasolt.

PC: Krónikus betegségnek számít az allergia?



Dr. Moric Krisztina: Voltaképpen igen, hiszen évről-évre visszatér. A beltéri allergia is egész évben jelen van, és más allergiák is hullámzó mértékben. A betegség tünetei évről évre súlyosbodhatnak, illetve elérheti azt az állapotot, amikor a tüneti szerek akár már nem is segítenek megfelelően. Illetve átmehet többszörös allergiába, úgynevezett poliallergiába. Ezalatt azt kell érteni, hogy ma még csak a nyírfára allergiás, viszont évek alatt többféle allergia is társulhat ehhez, például parlagfű, vagy poratka - ez pedig egy negatív spirálba húzza bele a beteget.

Emellett, ha nem jól van kezelve, vagy nincs kezelve az allergia, szövődmények is kialakulhatnak, amelyek szintén krónikus betegségek. Például krónikus arcüreggyulladás, melléküreggyulladás vagy allergiás asztma.

PC: Súlyosabb lehet-e a koronavírusos megbetegedés lefolyása egy allergiásnál?

Dr. Moric Krisztina: A lefolyása nem, arra nincs befolyással az allergia.

PC: Fokozhatja-e az allergiát, hogy sokkal több időt töltünk a lakásban a kijárási korlátozás, digitális oktatás és home office miatt?

Dr. Moric Krisztina: Igen abszolút, hangsúlyosan a beltéri allergének esetében: házi poratka, penészgomba, állatszőr. Akiknek ilyen allergiájuk van, azok természetesen jobban szenvednek most, hiszen be vannak zárva az adott allergénnel négy fal közé. Főleg az őszi-téli időszakban, amikor hűvösebb az idő, zárva vannak az ablakok, jóval kevesebbet szellőztetünk, ezáltal megnő bent a koncentráció. Főként amíg a fűtésszezon is tart.

Most, hogy jön a jó idő, gyakrabban ki lehet tárni az ablakokat, a fűtés is már kevésbé befolyásolja az allergénkoncentrációt, így ezek a panaszok valamivel csökkenhetnek.

PC: Hogyan védekezhetünk az allergia ellen a lakásban? Többet kell például most takarítania egy allergiásnak, amiért többet tartózkodik otthon, mint korábban?

Dr. Moric Krisztina: Mindenképp többet kell szellőztetni, a szobában a relatív páratartalmat 60 százalék körül, a hőmérsékletet pedig 20 fok alatt érdemes tartani. Ez lenne az ideális. Akinek van kertje, erkélye, az tartózkodjon többet a szabad levegőn.

A levegőtisztító berendezés beszerzése is sokat tud segíteni. Ha van szellőztető berendezés, vagy légkondícionáló, akkor azok legyenek megtisztítva, erre nagyon oda kell figyelni. Ezek legyenek ellátva speciális, aquaszűrő funcióval.

Ha pedig van otthon háziállat, és allergiás az adott állat szőrére, akkor minél kevesebbet legyen vele egy légtérben. Például aki most home officeban van, amíg dolgozik, minimalizálja azt az időt, amit egy légtérben tölt az állattal, ha allergiás a szőrére, ha lehetséges.

PC: Mi az, amivel esetleg csak ronthatunk az allergián, ha sok időt töltünk otthon?

Dr. Moric Krisztina: A porszívózás egy jó példa, hiszen ezzel fel is verjük a port. Az arany középút a szerencsés a takarításban is. Nem mindegy az sem, milyen otthon a berendezés, parketta van, vagy padlószőnyeg. Ez utóbbi nagyon nem szerencsés, mert nagyon jól megtapadnak benne a poratkák. Ha csak díszszőnyeg van, azt könnyebben lehet tisztítani, vagy kivinni a szobából.

Felmosni akár napi szinten lehet, ez javasolt is allergiásoknak. A port nedves ronggyal érdemes törölgetni, ezzel sem kerül annyi por a levegőbe. A háziállatokat, ahogy említettem, amennyire lehet, érdemes kizárni az adott légtérből. Az allergiás gyermekek esetében érdemes figyelni a plüssállatokra is, ezeket is érdemes kivinni, vagy minél gyakrabban, magas hőfokon mosni.

A penészgombák pedig nagyon szeretnek megtapadni a cserepes virágok földjében, erre általában nem gondolunk. Ezeket a növényeket is érdemes, ha lehet, kivinni a légtérből.

PC: Lehetséges, hogy más tényezők is súlyosbítják a járvány alatt az allergiát?



Dr. Moric Krisztina: A pandémia nem egyszerű helyzet senki számára: stresszt okoz, lelki problémákat, ezáltal akár alváshiányt is okozhat. Minden lelki tényező negatívan befolyásolja az allergiát, így ezek felerősíthetik a tüneteket. Ezeket is érdemes orvosolni a panaszok csökkentése érdekében.

