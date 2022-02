A legbiztonságosabb hely most nagy veszélyt jelent: így fertőződik meg az egész család pillanatok alatt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mindenki hallott már olyan történetet a közvetlen környezetéből, vagy akár tapasztalta meg a saját bőrén, hogy egy háztartáson belül élők nem kapták el egymástól a koronavírust. Holott a kötelező karantén ideje alatt végig össze voltak zárva egy légtérbe, és mégis. Míg az egyikünknek napokig pozitív a tesztje, addig annak, akivel az ágyunkat osztjuk meg negatív. De vajon mitől is lehet pontosan ez, még most, a szélsebesen terjedő omikron variáns esetében is?

A pandémia kezdete óta közel két millióan fertőződtek meg és bár folyamatosan csökkennek a napi megbetegedések még mindig bőven benne vagyunk az ötödik hullámban. Most már két éve vagyunk benne a sűrűjében, miközben még mindig nem látni, hogy pontosan mikor is lesz ennek az egésznek vége, ha egyáltalán vége lesz. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szépen lassan megtanultunk együtt élni a vírussal az elmúlt két évben, de a mai napig sok kérdés merül fel a COVID-19 kapcsán. Ezeket a kérdéseket feszegette a huffpost.com újságírója is, egészen pontosan azt, hogy miért lehet az, hogy sok esetben a vírus nem fertőzi meg az egy háztartásban élőket. Amit tudni érdemes az omikronról Azt már régóta lehet tudni, hogy az omikron veszélye az eddigi variánsokkal szemben abban rejlik, hogy villámgyorsan terjed és ezáltal az újrafertőződés veszélye is fennáll. Ezért, illetve mert jóval több mutációja van egy sokkal speciálisabb vírus mint az eddigiek. Egy ideje már rebesgetik, hogy a koronavírus soha nem fog eltűnni az életünkből, sokkal valószínűbb, hogy világszerte endémiává fog enyhülni. Ez a lehetséges forgatókönyv annyit tesz, hogy a koronavírus csak bizonyos helyeken fordulna elő állandóan, míg máshol rendszerint nem, vagy csak nagyon ritkán lenne észlelhető. Ez pedig a mostani, pandémiás állapotból nagyon bizalomgerjesztőnek hangzik, és nyilván sok szempontból előrelépés lenne. A szakértők viszont figyelmeztettek, hogy továbbra se szabad félválról venni a betegséget. Könnyen lehet ugyanis, hogy hamarosan eljutunk egy olyan pontra, ahol a koronavírus átlép egy endémiás fázisba, de ez korántsem jelenti azt, hogy innentől fogva csak egyhe tüneteket fog majd okozni. Mi alapján szedi áldozatait a vírus? A cikk írója saját történetén felbuzdulva járt utána ennek a rejtélynek, hiszen érdekelte, hogy miért lehet az, hogy míg neki számtalan pozitív tesztje volt a gyerekei és a férje, akikkel egy kis lakásban élnek végül nem kapták el a koronavírust tőle. Mindazok ellenére sem, hogy azt már régóta lehet tudni, hogy az omikron négyszer olyan gyorsan terjed, mint az eddigi variánsok emiatt pedig háromszor könnyedén tudják átadni egymásnak a vírust az egy háztartásban élők, mint a delta variáns esetében. Mégis mindannyiunknak van legalább egy ismerőse, akinek van a fent említett történethez hasonlója. Sok olyan felület van a lakásban, amiket nem tudunk, vagy nem lehet gyakran tisztítani. Sokszor léphetünk közvetlenül kapcsolatba nyállal, főleg abban az esetben, ha kicsi gyerekek is élnek velünk. Ezen felül otthon nagy valószínűséggel nem fogunk maszkot viselni, így egymás mellett ülve a kanapén könnyedén nagyobb permet érheti az arcunkat a beszélgetés közben. De a legfontosab az, hogy otthonunkban sokkal nagyobb az esélye, hogy belélegezzük a vírust – magyarázta el a cikkben Alex Huffman, a Denveri Egyetem tudósa, aki kiemelte, hogy ez főleg akkor lehetséges, ha nem fordítunk figyelmet a rendszeres szellőztetésre, amit ilyenkor, télen könnyedén elfelejthet az ember. Éppen ezek miatt a dolgok miatt veszélyes az omikron, ami bár könnyebb lefolyású megbetegedéssel jár, de könnyedén át tudjuk adni szeretteinknek akaratlanul is. Bonyolítja a helyzetet, hogy még a kutatók között is megoszlik arról a vélemény, hogy a COVID-19-el fertőzöttek számának hány százaléka az, aki egy háztartáson belül fertőződött meg. Egyes tanulmányok szerint ennek az aránya 10-20, míg mások szerint akár 25-30 százalék is lehet. Ezek pedig még a korábbi variánsok, hiszen az omikron esetében ez már bizonyítottan magasabb mint 30 százalék, de valószínűbb, hogy 40 felett van. Az az egy biztos, hogy számos tényező határozza meg, hogy mekkora a háztartáson belüli terjedés veszélye és éppen ezért olyan nehéz megbecsülni, hogy mégis milyen arányban fertőződnek az emberek. Egyrészről egyesek jobban terjesztik a vírust, mint mások, illetve sokan érzékenyebbek is rá. Az immunhiányos emberek esetében például általában súlyosabb, hosszabban tartó a fertőzés. Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőzési időszak is hosszabb az esetükben. Továbbra is fontos az óvatosság Bár a fentiek alapján nem biztos, hogy körbe fertőzzük szeretteinket, de az orvosok mégis a legnagyobb óvatosságra intenek. Fontos, hogy ha egy háztartáson belül megbetegszik valaki akkor is a lehető legjobban különüljön el a többiektől, még ha azok nem is fertőződtek meg. Például ne étkezzenek egyszerre, viseljünk lehetőleg FFP2-es maszkot és szellőztessünk minél gyakrabban. Ezzel tudjuk a leginkább megelőzni az esetleges bajt. Erre figyelmeztetett nem sokkal korábban Kemenesi Gábor virológus is, aki kifejezetten aggasztónak írta le a Dél-Afrikából származó variánst. Átlagemberként egyelőre továbbra is azt tehetjük, mint eddig: ne hagyjuk terjedni (maszk, közösségi rendezvények kerülése, légzési és kézhigénia, stb), éljünk az oltás lehetőségével és figyeljünk oda az aktuális intézkedésekre – hangsúlyozta korábban Kemenesi.

Címlapkép: Getty Images

