Fontos dolgot közölt az omikronról a WHO: tényleg nem annyira veszélyes?

Bár lehet, hogy az omikron kevésbé okoz súlyos tüneteket, azonban mégsem minősíthető enyhének, mivel rengetegen fertőződtek meg vele.

A koronavírus jóval fertőzőbb omikron mutációja lehet, hogy kevésbé súlyos tüneteket okoz a globálisan domináns delta variánsnál, mégsem minősíthető enyhének - közölték csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztségviselői Genfben.

Janet Diaz, a WHO klinikai kezelésekért felelős vezető tisztségviselője kiemelte, hogy a novemberben azonosított vírusmutáció kórházi kezelések tekintetében kisebb kockázatot jelent a delta variánsnál, valamint kevésbé vezet súlyos lefolyású megbetegedéshez a fiatalabb, illetve az idősebb korosztályokban.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szintén a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az omikron ettől még nem tekinthető "enyhének", mivel világszerte rekordokat dönt a fertőzöttek száma, most emiatt túlterheltek az egészségügyi ellátórendszerek. Az infostart kiemelte, hogy a WHO főigazgatója ismételten a rendelkezésre álló vakcinák arányos globális elosztását sürgette.

A jelenlegi gyártási kapacitásokat figyelembe véve, 109 ország nem fogja tudni teljesíteni a WHO idén júliusra kitűzött célját, azt, hogy a világ lakosságának 70 százalékát teljes körűen beoltsák.