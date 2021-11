Hiába a sok oltás: erre nem alapozható a negyedik hullám enyhülése

Már nem elegendő a negyedik hullám laposítására az oltás, erről erről beszélt Keserű György, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportja vezetője a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) „Tudomány és Parlament: Együtt a járvány ellen” rendezvényén.

A Népszava tudósítása szerint a gyógyszerkutató elmondta, ha valami csoda történne és holnap mindenki elmenne felvenni az oltást, a ma még négy millió oltatlan embernek akkor is csak 3-5 hét múlva lenne védettsége a vírus ellen. A járványmodellek viszont éppen ekkorra jósolják a negyedik hullám tetőzését.

A szakember arra figyelmeztetett, hogy valamennyi védekezési eszközt, így az oltást, a maszkviselést, a gyakori fertőtlenítést, a gyakori tesztelést, a tünetes betegek azonnali izolációját és egyidejű gyógyszeres terápiáját használni kellene.

Keserű György szerint a vírusellenes gyógyszerek alkalmazására is szükség lesz. Jelenleg a favipiravir az egyetlen, Magyarországon engedélyezett szájon át szedhető, a betegek otthonában is adható vírusellenes gyógyszer. Ezt idén tavasztól rendelhetik meg a még kórházi kezelésre nem szorulóknak a háziorvosok. A készítményt hazai gyártásból biztosítják. A gyógyszerkutató hozzátette, hogy a gyógyszerkémiai kutatócsoport javaslatot tett az operatív törzsnek a negyedik hullám antivirális kezelési stratégiájára. Eszerint a nem veszélyeztetett csoportba tartozó oltatlanok vírusfertőzöttségük esetén továbbra is kapják a favipiravirt házi- és szakorvosi javaslatra. Míg a több betegséggel küzdő koronavírus fertőzött oltatlanoknál használják a molnupiravirt.