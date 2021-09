Fontos adatok a harmadik oltásról: így hat az idősekre az újabb dózis

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus elleni harmadik oltás Izraelben megtízszerezte az oltottak védelmét a fertőzéssel és meghússzorozta védettségüket a súlyos fertőzéssel szemben - összegezték tapasztalataikat izraeli kutatók abban a tanulmányban, amelyet a The New England Journal of Medicine című lapban tettek közzé csütörtökön, s amelyből az izraeli sajtó közölt részleteket pénteken.

Az augusztusi adatok alapján készült tanulmányban több, mint egymillió, olyan 60 éves vagy idősebb izraeli adatait elemezték, aki 2021 márciusa előtt megkapta az oltás első két adagját, és augusztus elején felvette a harmadik oltást. Védettségi szintjüket összehasonlították olyanokéval, akiket csak az első két adag vakcinával oltottak be. A kutatás szerint a harmadik, emlékeztető oltás körülbelül 12 nappal beadása után nyújt teljes védelmet. Ez ellentétes a kezdeti eredményekkel, amelyek alapján azt feltételezték, hogy már egy hét után maximális védelmet nyújt a vírus ellen - emlékeztet a ynet hírportál. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A vizsgált időszak alatt 4439 fertőzött, s köztük 294 súlyos beteg volt azok között, akik nem kaptak emlékeztető oltást, míg a harmadszor is beoltottak körében legalább 12 nappal újraoltásuk után csak 934 fertőzés volt, és 29 súlyos eset. A tanulmány szerint a harmadik COVID-19 vakcinát is felvevők közel hússzor jobban védettek a súlyos betegségek ellen, és több mint tízszer jobban védettek a fertőzések ellen, mint azok, akik legalább öt hónappal korábban csak két dózist kaptak. 12 nappal a Pfizer-BioNTech COVID-19 emlékeztető vakcinája után a fertőzés esélye 11,3-szor kisebb volt a kontroll csoportnál, ahol csak két oltást kaptak, és 19,5-szer kisebb lett annak a kockázata, hogy súlyos betegségbe essenek a koronavírus-fertőzés következtében. A tanulmány szerint a harmadik oltás helyreállította az elmúlt hónapokban "megkopott" védelmet, s az ismét a második oltás után mintegy két héttel tapasztalt 95 százalékos maximális szintre ugrott a sokkal fertőzőbb delta vírusváltozattal szemben is. Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint még a konzervatívabb elemzéssel is - amely megpróbálta figyelembe venni a két csoport közötti különbségeket,- a fertőzések aránya legalább ötször alacsonyabb volt az emlékeztető oltást kapottak körében. A The New England Journal of Medicine című egészségügyi szaklapban csütörtökön közzétett tanulmányt Izrael legtekintélyesebb orvosi kutatóközpontjainak tudósai készítették. A Weizmann Intézet, a Technion, a Héber Egyetem, a Gartner Intézet, a Síba kórház, az egészségügyi minisztérium és a Ki Intézet szakemberei működtek közre az adatok értékelésében. A helyi média kiemeli, hogy Izrael afféle kísérleti laboratóriumként is működik, az országban megfigyelt tapasztalatok nagyban befolyásolják más országokban is az egészségügyi szakemberek és a politikai vezetők döntéseit, s a harmadik oltás izraeli hatásai jelentős szerepet játszhatnak az amerikai hatóságok erről hozott határozataiban. Az izraeli egészségügyi minisztérium képviselője pénteken egy internetes megbeszélésen ismerteti a kutatás eredményeit az emlékeztető oltás hatékonyságáról az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Felügyelet (FDA) döntéshozóival, s ez fontos szerepet játszhat abban, hogy Amerikában is megkezdik-e a harmadik oltás felajánlását a lakosságnak. December vége óta Izraelben 6 056 358 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Ez az ország lakosságának 65,13 százaléka, ami azonban nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta variánsa ne indítsa el a járvány újabb hullámát. A védettség növelésére augusztusban újabb, harmadik oltási kampányt indítottak a legalább öt hónappal korábban, kétszer beoltottak számára először csak a 60 év felettiek, majd fokozatosan az egyre fiatalabbak körében 12 éves alsó korhatárig. A kampány nyomán eddig 2 984 903-an vették fel a harmadik adag vakcinát, mely a lakosság 32,1 százalékát jelenti.

Címlapkép: Getty Images

