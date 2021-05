Itt van Merkely Béla válasza: végre kiderült, kell-e harmadik oltás a Pfizerből, Sinopharmból

A Semmelweis Egyetemen még nem találtak olyan kínai vakcinával beoltott személyt, akinek ne lett volna pozitív, a tüskefehérjével ellenes antitestje két dózis beadását követően, tehát minden esetben kimutatható ellenanyagot detektáltak - nyilatkozta Merkely Béla a Magyar Nemzetnek.

A Semmelweis Egyetem rektora azt mondta a lapnak, hogy a vakcinák ellenanyagszinttől függetlenül, mindenkinél kialakítják a védettséget. Merkely Béla úgy fogalmazott,

A rektor elmondta azt is, hogy tapasztalatai szerint minden oltás sokkal erősebb immunválaszt vált ki, mint maga a megbetegedés, ez pedig a kínai oltóanyag esetében is igaz. Merkely beszélt arról is, hogy a Magyarországon használt vakcinák teljesen más technológia alapján készülnek, így egyszerre egy oltás nem tud mindenféle előnyt biztosítani. A szakember ezen felül hangsúlyozta azt is, hogy

sem a Sinopharm, sem a Pfizer esetében nincs szükség az oltóanyag harmadik dózisának felvételére, sőt Merkely Béla szerint ez a közeljövőben sem fog változni.