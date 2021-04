Ezzel veszi rá a dolgozóit az oltásra az Auchan, Tesco, Penny, Spar: most megtörhet a jég?

Külföldön több cég döntött úgy, hogy pénzzel, juttatással motiválja a dolgozóit arra, hogy beoltassák magukat, köztük például az egyik legnagyobb magyarországi áruházlánc, a Penny Market németországi anyacége. Itthon viszont nemigen hallani ilyesfajta ösztönzésről. A legnagyobb magyarországi foglalkoztatók és kiskereskedelmi láncok más eszközökhöz folyamodnak.

Úgy tűnik, a fizikai dolgozók között nagyobb arányban vannak az oltás ellenzői, és több olyan áuházról lehetett hallani, ahol egy dolgozó sincs beoltva, illetve olyan gyári részlegekről, takarítóbrigádról is, ahol nem is akar oltást senki - írja a G7. A munkavállalók vonakodása mégsem jelent meg a nagyvállalatok visszajelzéseiben. Magyarországon többek között az egyik legtöbb embert foglalkoztató Magyar Posta, Máv-csoport és Volánbusz nem is kívántak nyilatkozni arról, mivel motiválják dolgozóikat az oltás felvételére. A külföldi tulajdonban álló termelőcégek többsége sem adott érdemi választ.

A lapnak nyilatkozó cégek közül viszont mind támogatja alkalmazottainak beoltását, és többen indítottak vagy terveznek kampányt az oltások népszerűsítésére. A legtöbb embert, több mint 14 ezret foglalkoztató kiskereskedelmi lánc, a Spar minden dolgozójának készített egy edukációs kiadványt a járvánnyal kapcsolatban, amelyben az elérhető oltásokról is szó van.

Több cég is beszámolt arról, hogy orvosok, virológusok tartanak előadásokat náluk a védőoltások jelentőségéről. Ilyen például az egyik vezető globális fogyasztásicikk-gyártó, az Unilever magyarországi cége, a Tescónál pedig Kemenesi Gábor virológussal szerveztek egy minden dolgozó számára nyitott beszélgetést. Az Auchan üzemorvosi konzultációs lehetőséget biztosít a munkavállalóinak, hogy az oltással kapcsolatos kérdéseiket szakembernek tehessék fel.

A legnagyobb árbevételű magyarországi cég, a több mint 12 ezer embert foglalkoztató győri Audi Hungária szintén azt írta, “átfogó, informatív kommunikációs kampány keretében ösztönzik” munkatársaikat arra, hogy regisztráljanak az oltásra. A legsokoldalúbb tájékoztatásról a Mol számolt be: plakátkampányt indítottak, szórólapon mutatták be az elérhető oltóanyagokat, rendszeresen jelentetnek meg cikkeket a témában az intranet felületükön és belső nyomtatott lapjaikban.

Fizetett szabadság, gyári oltópont, magánoltás

Ösztönzőként több cég – mint az Auchan, a BKV, az Ikea, a Mol, a Spar, a Tesco és az Unilever – is azt említette meg, hogy biztosítják, támogatják az oltáson való megjelenést (például a beosztások rugalmas átszervezésével és hasonló szervezeti intézkedésekkel). Egyedül a Bonafarm-csoport írta azt, hogy egy nap igazolt, fizetett távollétet vehet igénybe, akinél kijönnek az oltások kellemetlen mellékhatásai.

A válaszoló három nagy autógyártó, az Audi, a Mercedes és a Suzuki egyaránt arról számolt be, hogy dolgoznak egy oltópont létesítésén a gyáruk területén. A Suzuki azt írta, hogy saját költségen oltanák be munkatársaikat, ha erre lehetőségük nyílna a jövőben. Az Audi pedig azt, hogy ha a hatóságok hozzájárulnának az oltópont létrehozásához, akkor nemcsak a saját dolgozóikat olthatnák be, hanem a beszállítóik dolgozóit is. Sőt, szívesen szerepet vállalnának munkatársaik családtagjainak és a régióban oltásra regisztráltak beoltásában is egy városi oltóponton.