Kiderült az igazság a Sinopharm hatékonyságáról: Sváby András kivizsgáltatta magát, ez lett az eredmény

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kivizsgáltatta magát Sváby András miután megkapta a Sinopharm-vakcina mindkét adagját. A tévés nem csak arra volt kíváncsi, hogy termelődött-e ellenanyag a vérében, hanem arra is, hogy kifejlődött-e benne sejtes védekezés az "eredeti" kínai vírussal és az Európában legelterjedtebb, brit mutációval szemben. Az oltóanyagok hatékonyságát Szerbiában is megmérték, ott is megnyugtatóak az eredmények.

Több olyan hír is felmerült a kínai vakcina kapcsán, hogy elkellhet egy harmadik oltás is a teljes védettség eléréséhez. Ennek járt most a végére Sváby András, akit szintén a Sinopharm-vakcinával oltottak be, és már a második adagot is megkapta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A népszerű tévés úgy döntött, egy magánklinikán kivizsgáltatja, mi történt a szervezetében a második dózis beadása után. Az atv.hu beszámolója szerint nem csak arra volt kíváncsi, hogy termelődött-e ellenanyag a vérében, hanem arra is, hogy kifejlődött-e benne sejtes védekezés az "eredeti" kínai vírussal és az Európában legelterjedtebb, brit mutációval szemben. Kapcsolódó cikkeink: Egymillió kínai vakcina érkezik két hét alatt: a májusi szállítást hozzák előre

Könnyen bukhatod a nyaralást, ha AstraZeneca oltást kaptál: erről jobb, ha tudsz

A kínai covid-vakcina gyártó elébe ment a történéseknek: itt szó sincs súlyos vérrögképződésről A vizsgálatok szerint Svábynak megfelelőnél több ellenanyag termelődött a vérében. Mind az eredeti vuhani, mind a brit mutáns koronavírus Magyarországon izolált változataival szemben jelentős gátló hatást mutatott a vizsgálat. Én tehát vélhetően megnyugodhatok, nálam valószínű, hogy nagyon jól működik a szer - mondta a műsorvezető. Hozzátette, a legfontosabb, hogy mindenki fogadja el azt az oltást, amihez most hozzá tud jutni. Nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy az oltás megléte nem jelent azonnali védettséget. Az általános nyitástól, vagy állami könnyítésektől függetlenül az oltástól számított három hétig extrém módon kell tartani a szabályokat, jobb nem menni emberek közé. Ha már megvan az oltás, az azonnali fellélegzéssel, kár elszúrni a lassan kialakuló védettséget - hívta fel a figyelmet. A szerbeknél is működik Nem csak Sváby András, hanem a szerbiai Nukleáris Energetikai Intézet (INEP) is kíváncsi volt arra, mennyire hatékonyak az országban használt oltóanyagok, köztük a Sinopharm-vakcina. Az országban egébként pont ugyanazokat az oltásokat használják, mint Magyarországon, és az intézet vizsgálata arra jutott, hogy összes vizsgált oltóanyag hatékony védelmet biztosít a vírussal szemben - írja egy szerb lap alapján a 24.hu. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Az oltott személyeknél az antitestek jelenlétére vonatkozó adatokat két héttel az első, illetve két héttel a második oltás után is elemezték, mondta Marija Gnjatović, az INEP kutatója. Kiderült, hogy az oltottak vizsgált csoportjából egyetlen halálesetet sem jelentettek. A Pfizer-vakcina már az első oltás után két héttel kiváltotta az antitesttermelés a beoltottak több mint 85 százalékánál, a második dózis után ez az arány 95 százalékra nőtt. A Szputnyik V első adagja után három héttel jelent meg mérhető mennyiségű antitest, a második dózis után pedig az oltottak több mint 92 százalékánál. Az AstraZeneca oltóanyagánál is hasonló eredményre jutottak az első dózis után, a második adagokat még nem adták be az országban. A szerbiai vizsgálatok alapján a Sinopharm-vakcináról kiderült, hogy a 20-65 éves korosztályban jó antitestválaszt váltott ki, amely két héttel az első oltás után jelentek meg a szervezetben, a második oltás után két héttel az oltottak több mint 90 százalékánál beindult az antitesttermelés. A kínai vakcinával oltott idősebb embereknél ugyan valamivel alacsonyabb antitestválaszt mértek, de Gnjatović szerint ez még nem jelenti azt, hogy ők ne lennének immunisak a vírusra, hiszen fontos aspektus a sejtes immunitás is, amit a kutató szerint meg kell vizsgálni azoknál az embereknél, akinek a szervezete az oltás után nem produkált megnyugtató mértékű ellenanyagot. A tudós szerint nincs ok aggodalomra, az oltások védelmet nyújtanak a vírus ellen, az ellenanyag-termelés pedig csak az immunrendszer egyik tényezője. Fotó: Mészáros János, MTI/MTVA

NEKED AJÁNLJUK