Ezt rontja most el a legtöbb magyar a patikákban: így fél áron is kiválthatod a gyógyszereidet

Az áprilissal együtt beköszöntött a pollenszezon is, és bár a változékony időjárás késlelteti az allergiás tünetek megjelenését, hamarosan rengetegen rohannak majd a patikákba, hogy valamivel enyhíthessék a köhögést, tüsszögést, szemviszketést. Körülbelül minden negyedik magyar szenved valamilyen allergiától, és a tavasztól őszig tartó pollenszezonban több tízezret hagynak a patikákban gyógyszerre, orrsprére, szemcseppre. Rengetegen kezelik magukat recept nélkül kapható szerekkel, pedig a vényköteles gyógyszerek nemcsak hatékonyabbak, hanem olcsóbbak is. A Pénzcentrum most utána járt, hogy milyen készítményeket érdemes vásárolnunk, hogy ne jelentsen a szénanátha akkora kiadást.

Allergia elleni készítményből, antihisztaminból április és szeptember között másfélszer annyit váltanak ki a magyar betegek, antiallergén szemcseppből pedig tízszer annyi fogy, mint a téli időszakban. Azonban mégsem jelentene ekkora kiadást az allergia, ha nem a reklámban látott termékekre, vagy a "jól bevált" ismert gyógyszerekre esne a választásunk, illetve felíratnánk receptre a készítményeket a háziorvossal, allergológussal. Sokezer forintot spórolhatunk meg ezzel.

A Pénzcentrum nemrég megjelent interjújában a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa Dr. Moric Krisztina elmondta, hogy aki allergiás, annak mindenképpen érdemes szakemberhez fordulnia, és kivizsgáltatnia ezt a betegséget. Nem biztos ugyanis, hogy mindent szednünk, illetve használnunk kell adott esetben: antihisztamin tablettát, orrsprayt, szemcseppet. A tünetek, illetve a beteg általános állapotának ismeretében a szakemberek személyre szabott terápiát tudnak összeállítani.

A vény nélkül kapható szerekkel szemben pedig a vényre kapható szerek sokkal korszerűbbek. Sokkal jobban tudnak segíteni és kisebb, illetve kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek. Például az antihisztaminokról közismert, hogy álmosítanak, csökkentik a reflexidőt - akár még a vezetésben, a mindennapi életben is befolyásoló tényezők lehetnek. A modernebb antihisztaminok, amelyek receptre kaphatóak, már ezzel a mellékhatásprofillal nem bírnak

- mondta el a szakember. Ezen kívül van annak egy másik nagy előnye, ha kivizsgáltatjuk magunkat szakorvossal: a vényre felírt gyógyszerek támogatottak, így lényegesen olcsóbbak.

Ezen kívül is sokan még a vény nélküli szerek használata esetében is abba a hibába esnek, hogy az ismert márkaneveket mondják a patikában, amit plakátokon, tévéreklámokban láttak. Viszont az ismert, sokat reklámozott szerek esetében gyakorlatilag a reklám árát is ki kell fizetnie a betegnek, miközben léteznek más szerek, ugyanolyan hatóanyaggal, kevésbé ismert néven, olcsóbban.

A gyógyszerészek tanácsa ez esetben, hogy ha ismerjük pl. a Claritine-t, nyugodtan menjünk be azzal a patikába, hogy "olyasmit szeretnék kérni, mint a Claritine, de ha lehetne, valami olcsóbbat kérnék ugyanezzel a hatóanyaggal", a gyógyszerész biztosan tud majd ebben segíteni. Így már is több száz forintot biztosan spórolunk 1-1 dobozon, ez gyógyszertárfüggő is, ami összeadva hónapok alatt több ezer is lehet.

Érdemes felíratni a gyógyszert

Azt tudni kell, hogy tabletták esetén maga a támogatás nem olyan nagyon jelentős, maximum párszáz forint, de különböző gyártók készítményei között nagy különbség lehet az árban. Szemcseppeknél és orrsprayknél nem lehet így összehasonlítani, mivel más hatóanyagot tartalmaznak a vényre kapható és a vény nélküli szerek. Szintén igaz, hogy a vényköteles készítmények többnyire erősebb allergiára valók, és drágábbak is.

Az Allergodil, Taleum szemcseppek és orrsprayk 2300-2500 forint körül vannak árban, míg a vényköteles szerek ára 1200-5000 forint között mozoghat. Minden olyan gyógyszer, amin tb-támogatás van, fix áras. Ilyenek például a Cetirizin Hexal, a Mometason Sandoz, a Loratadin Hexal, minden patikában ugyanannyiba kerülnek.

Amin nincs támogatás, azok úgynevezett szabadáras termékek, patikánként eltérő árban vannak, akciósan olcsóbbak is lehetnek néha, mint a fix árasak. Ilyenek pl. a Claritine tabletta, vagy az Allergodil orrspray - amely egyébként március eleje óta hiánycikk, és várhatóan májusban lesz majd újra kapható a gyógyszerhatóság termékhiány listája szerint. Vény nélkül kapható szerekből pedig jellemzően a nagyobb kiszerelés gazdaságosabb, hacsak a kisebb kiszerelés nem akciós, de az patikafüggő, mikor mi az akciós.

Fix vs.szabad ár

A szénanátha tüneteinek kezelésére többféle hatóanyag is hatásos lehet. A loratadinet tartalmazó szerek közül a Loratadin Hexal (10 mg), vagy a Loratadin Ratiopharm (10 mg) 30 szemes kiszerelés vény nélkül 966 forint, míg vényre 724 forint: ezek fix áras termékek. A szintén loratadine hatóanyagú Claritine (10 mg) 10 szemes körülbelül 1300 forint, a 30 szemes akár 2800 forint is lehet, de akciósan ki lehet fogni 2000-ért is.

A Claritine szabadáras termék, tehát ha felírják vényre, akkor is ugyanennyibe kerül. Szinte biztosan drágább még akciósan is, mint a vényre felírt, ugyanúgy loratadine hatóanyagú szerek. Tehát ha a vényköteles, kevésbé ismert nevű gyógyszert vesszük meg, akkor kevesebb mint a harmadát is fizethetjük kvázi ugyanazért a készítményért.

A desloratadine hatóanyag sokáig csak vényre volt kapható (pl. az Aerius vagy a Desloratadin Stada/Ratiopharm/Teva), nagyjából 600-1500 ft körüli áron. Tavaly dobta piacra a KRKA vény nélkül kapható szabadáras formában Dassergo néven (30 szemes), melynek dobozára most kb. 2200 forint, de akciósan ebből is meg lehet csípni 1500 forint körüli terméket. Érdemes a hatóanyag mennyiséget is figyelni: ezek közül mindegyik említett termék 5 mg-os.

Aztán a cetirizin hatóanyagú szerek közül a Ceirizin Hexal (10 mg) 30 szemes vény nélkül kb. 700 forint, vényre pedig 530 forint fix áron, míg a Zyrtec (10 mg) 30 szemes kiszerelése kb. 2700 forint. Jelen esetben ez is több mint a háromszorosa a vényre is kérhető másik készítménynek.

A fexofenadin hatóanyagú Allegra Forte (180 mg) ismert gyógyszer, sokat reklámozzák, de szabadáras, így a 30 szemes kiszerelése 3400-3800 forint körül van. A kevésbé ismert Telfast (180 mg) szintén 30 szemes, vény nélkül kb. 2300 forint, míg vénnyel 1969 forint. Az ugyancsak ismeretlenebb, 30 szemes Fexgen (180 mg) vény nélkül a legtöbb helyen 1800 forint körül van, vényre viszont 1358 forint.

Így az ugyanolyan hatúanyagú és mennyiségű ismertebb, valamint az ismeretlenebb készítmények ára között lehet akár több ezer forint különbség is, és ezek még csak a tabletta árak.

Ezért érdemes egyes készítményeket vényre felíratni az orvossal, illetve figyelni vagy megkérdezni, hogy a számunkra bevált hatóanyagú szerből van-e ugyanolyan hatóanyagú, de olcsóbb készítmény. Lehetséges, hogy a készítmények hatóanyaga, annak mennyisége, a gyógyszerforma megegyezik, hatásuk klinikailag bizonyítottan ugyanaz, viszont az áruk más. Eltérés mindössze a segédanyagokban lehet, de ez általában nem okoz semmilyen problémát allergia esetén. Az ár a gyártás, fejlesztési költség és a reklámköltség miatt viszont más és más lehet.

Természtesen minden esetben érdemes azt a terápiát választani allergia esetén, amely a beteg számára a legmegfelelőbb, amit az orvos tud előírni, és azt a gyógyszerész nem is bírálhatja felül, még ha olcsóbb terméket is tudna ajánlani helyette. Viszont annak érdekében, hogy ne dobjunk ki feleslegesen több ezer forintot havonta allergiagyógyszerekre, beszéljünk a háziorvosunkkal, hogy mit javasol, írassuk fel a szert, és érdeklődjünk a patikában is, van-e olcsóbb készítmény annál, mint amit használunk.

A keresett készítmény valószínűleg helyettesíthető olcsóbb gyógyszerrel, illetve mindig vannak aktuális akciók, mellyel csökkenthetjük a patikai kiadásainkat. A gyógyszerkiadásokra nem mint eseti kötlségre, hanem tervezhető, kalkulálható összegként érdemes gondolni, hiszen aki szénanáthával él, annak tavasztól őszig számolnia kell ezzel a kiadással. Ne csak véletlenszerűen sétáljunk be egy patikába, hogy adjanak valamit az allergiás tüsszögésre, szemviszketésre, mert sokkal több pénzt hagyhatunk ott, mintha ezeket a költéseinket is józan ésszel átgondoljuk.

Akinek pedig rendszeres gyógyszerkiadásai vannak, érdemes elgondolkodnia az egészségpénztár megnyitásán: egészségpénztári kártyával bármelyik patikában fizethetünk, és a befizetések után jogosulttá válik a beteg 20 százalékos adóvisszatérítésre.