Jakab Ferenc: Az AstraZeneca elleni kifogások nem szakmaiak, hanem gazdaságiak

Ismét egy asztalhoz ültek a professzorok, hogy megvitassák a legfrissebb járványügyi témákat. Az AstraZeneca vakcinájáról Jakab Ferenc azt mondta, inkább gazdaságiak a kifogások ellene, mintsem szakmaiak. Merkely Béla kijelentette: a trombózisos esetek egyébként sem ritkák, ezért a trombózist "hírbe hozni" kézenfekvő volt.

Ismét a legnevesebb professzorok ültek össze a Kovidők Facebook-oldal kerekasztal beszélgetésén, ahol többek között az AstraZeneca vakcináról is szó esett. Az oltás körüli kétségek kapcsán Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem víruslaboratóriumi vezetője egyenesen kijelentette:

az AstraZeneca elleni kifogások nem szakmaiak, hanem gazdaságiak. Úgy gondolja, az erősebb hűtést igénylő vakcinák gyártóinak állhat érdekében "befeketíteni" az AstraZeneca-oltást.



Ezzel a Semmelweis Egyetem rektora is egyetértett. Merkely Béla, aki egyébként szívgyógyász arról beszélt, hogy a trombózisos esetek egyébként sem ritkák, ezért a trombózist "hírbe hozni" kézenfekvő volt - célzott arra is, hogy a mostani pánikhangulatban a médiának is nagyszerepe volt. Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus és reumatológus, a Debreceni Egyetem professzora is úgy érvelt, hogy a vakcinával összefüggésben emlegetett trombózisos esetek igen ritkák, és a koronavírus-fertőzés kockázata jóval nagyobb, mint az AstraZeneca oltóanyagé.

Arra a kérdésre, hogy ha valakit aggszt a trombózis kockázata, az szedjen-e valamit az oltás után, vagy előtt, a professzorok egyértelműen nemleges választ adtak. Kiemelték:

azokban a ritka esetekben, amelyek miatt most pánik van, a trombózisnak egy olyan fajtájáról van szó, amikor csökken a vérlemezkék száma, ilyen állapotra pedig pont hogy ellenjavallt az aszpirin vagy a heparin szedése.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni:

Címlapkép: MTI/Rosta Tibor