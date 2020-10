WHO: ekkorra lehet mindenki számára elérhető a vakcina

Az átlagemberek jövőre még nem juthatnak koronavírus elleni oltáshoz a WHO szakértője szerint. A fiatal és egészséges népességnek 2022-ig várnia kell, hogy megkapja az oltást a most leginkább reálisnak látszó forgatókönyv szerint.

Sokat kell még várni arra, hogy a Föld teljes lakosságát be lehessen oltani koronavírus elleni vakcinával - mondta a WHO szakértője. Soumya Swaminathan szerint arra reális esély van, hogy 2021-re elkészüljön a vakcina, de abból az első időszakban nem tudnak majd eleget gyártani, és szétosztani a világon ahhoz, hogy mindenkinek jusson. Elmondta, a fiatal és egészséges népességnek 2022-ig várnia kell, hogy megkapja az oltást a most leginkább reálisnak látszó forgatókönyv szerint - írja a Guardian.

A WHO szakértője arra is figyelmeztetett, hogy első körben az egészségügyi dolgozókat kellene oltani, majd a leginkább veszélyeztetett csoportokat, és az időseket mindenképpen előre kellene venni. Ehhez szükség lesz tudományosan megalapozott protokollra is.

Szerinte az átlagemberek 2021-ben még nem juthatnak oltáshoz.

Arra is figyelmeztetett, hogy a következő hetekben növekszik majd a halálesetek száma, erre utal az egyre több megbetegedés szerte a világon.

Címlapkép: Getty Images