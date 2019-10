Súlyos betegségéről vallott Kis Grófo: nincs tovább, ráparancsoltak az orvosok

Gyökeresen változtatnia kellett életmódján Kis Grófónak, hogy elkerülje a komolyabb testi bajt: a bulibáró olyannyira túlhajtotta magát, hogy az orvosainak kellett megálljt parancsolni neki. Még időben elejét vették a dolgoknak, de az énekesnek már így is egészségügyi problémái lettek.

Orvosi figyelmeztetés miatt komoly elhatározásra jutott Kis Grófo. A bulibáró a tenisz mellett már edzőterembe is jár, hogy lefogyjon. Emellett áttért a helyes táplálkozásra. A bulibáró megállás nélkül dolgozott, folyton a kocsiban ült, és az egészséges táplálkozásra sem figyelt oda. Olyannyira túlhajtotta magát, hogy rosszullétek gyötörték, így végül orvoshoz fordult.

Túlhajszoltam magam. Heti minimum kétezer kilométert is megteszek, és rendszertelenül ettem. Nem voltam jól. Fel is kerestem az orvosomat. A vizsgálatok alatt sok minden felvetődött: gyomorrontás, szívprobléma. De szerencsére az utóbbit teljesen kizárták. Viszont rám parancsoltak, hogy változtassak

- magyarázta az énekes a Ripostnak, aki heti három alkalommal edz, sokat fut és kardiózik is. Azt is elárulta, hogy nemcsak a személyi edzője, hanem felesége, Tünde is mindenben támogatja.

Nyárig szüneteltetem a teniszt. Amint jön a jó idő, visszatérek a pályára is. De ősszel, télen marad az edzőterem

- mondta Grófo, aki a nyári teniszedzések és egészségesebb életmódjának segítségével leadott már néhány felesleges kilót.

Valamelyik nap lemértem a súlyomat. Megmondom őszintén, boldogan álltam a mérlegen, mert négy kilóval kevesebbet mutatott. De nem állok meg, összesen tíz kilót szeretnék fogyni

- folytatta.

Így tesz tönkre a munkád

Még időben szólt Gófónál a vészcsengő, így talán kilábalhat a munkafüggőségből - aminek már orvosi esetei is ismertek. Ugyanis míg a keményen dolgozó ember számára a munka nem több - szerethető vagy kevésbé szerethető - elvégzendő feladatnál, mely csak egészséges mértékben élvezhet előnyt a pihenéssel, családdal szemben, addig a függő számára a munka jelenti a biztonságot, mindenek felett áll. A munkaholista önértékelését elsősorban az befolyásolja mennyire sikeres, hatékony a munkájában, csak akkor elégedett, ha túlteljesít, és sokkal többet vár el magától és másoktól, mint amennyi észszerű lenne.

A tüneteket bárki tapasztalhatja, aki keményen, lelkiismeretesen és sokat dolgozik, de nehéz észrevenni, mikortól kezd a munka a család, szociális élet, valamint a lelki- és testi egészség rovására menni. Magyarországon a munkaholizmus problémája még nem ment át a köztudatba, pedig fontos lenne beszélni róla. Még pontos szakkifejezésünk sincsen rá, hiszen sem a munkamániát, sem a cikkünkben használt munkaholizmus szót nem szívesen alkalmazzák. Leginkább a munkafüggőség kifejezés írja le a jelenséget.

Súlyos probléma lehet belőle

Mint láthatjuk, komoly bajokat okzhat, ha valaki nem bír leállni a melóval! Az ilyen esetek vége általában a kiégés lesz, amiből elég nehéz kilábalni. A más néven burn-out szindróma komoly problémát jelent a munkahelyeken, amely jelentősen befolyásolja az egyének, szervezetek és vállalatok egészségét, egyben működését is.

A WHO definíciója szerint a kiégés tünetegyüttese három fő szimptómából tevődik össze: folyamatos fáradtság érzése, a munkahellyel kapcsolatos negativitás és cinizmus felerősödése, valamint a csökkent hatékonyság. Még a közelmúltban is egyéni problémaként kezeltük ezeket a tüneteket, sőt hajlamosak vagyunk a stresszt és a munkahelyi nyomás okozta lelki problémákat elbagatellizálni. Ha azonban mindezeket szervezeti problémaként kezeljük, akkor mind a stressz, mind a pszichoszociális kockázatok mérhetők, kezelhetők és megelőzhetők.

Ezen veszélyek minden szervezetben jelen vannak, és testi megbetegedésekhez, munkahelyi balesetekhez és negatív szervezeti következményekhez vezethetnek. A becslések szerint csak Magyarországon több száz millió forintos a kár, amelyet elkerülhető tényezők okoznak.