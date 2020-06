Orbán Viktor: Készüljünk arra, hogy mivel nincs vakcina, a járvány visszatérhet

Az első csatát megnyertük, sikerült megmenteni több tízezer ember életét, ugyanakkor ha a járvány visszatér, nem fogunk habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket megtegyük - szögezte le a Kossuth Rádió reggeli műsorának adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

Ha a járvány visszatér, nem fogunk habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket megtegyük, hiszen emberek életét kell majd megmenteni - mondta a miniszterelnök. A riporter kérdésére, miszerint az ukrán, román és szlovén helyezetre való tekintettel nem korai -e megszüntetni a veszélyhelyezet, Orbán Viktor elmondta: beszélt a szlovén miniszterelnökkel, és kiderült: legalább három balkáni országban visszaállítják a belépési korlátozást, ami fontos figyelmeztetés.

Észnél kell lenni, ha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom.

"Az első csatát megnyertük, sikerült megmenteni több tízezer ember életét. Tekintsük ezt nagy teljesítménynek, hiszen mi lenne nagyobb tett, mint életeket menteni" - mondta a miniszterelnök. Szerinte a siker előfeltétele a fegyelmezettség és az összfogás volt. Ha jön második hullám, akkor ezt a kettőt kell elővenni. "Nem azt mondom, hogy már most féljünk, örüljünk inkább annak, ami sikerült" - mondta. Meglátásaszerint a magyar egészségügyi rendszer jobban teljesített, mint a nyugat-európaiak. Hozzátette:

Ünnepeljünk, de készüljünk arra, hogy mivel nincs vakcina, a járvány visszatérhet.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a járványügyi készültség azt jelenti, hogy a tisztifőorvos hatáskörei meg vannak erősítve, a szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak, a raktárak tele vannak. "Ne felejtsük, hogy az egészségügy felkészületlensége miatt haltak meg külföldi országokban rendkívül sokan" - szögezte le a miniszterelnök.

Katonainak mondható logika alapján felkészült Magyarország egy tömeges fertőzésre. Pintér Sándor, Kásler Miklós és jómagam pontosan tudjuk, melyik dossziét kell kinyitni, ha visszatér a járvány

- fogalmazott. Szerinte ebből a felkészültségből még 10-20 évig megélhetünk.

"Nyugaton emberek halnak meg, mert nem tudják őket ellátni, a négy legnagyobb európai gazdaságból hármat meg kell menteni, több nyugat-európai gazdaság GDP-je több mint 10%-kal zuhanhat idén, adósságuk 120% fölé emelkedik. Szobrokat döntögetnek, bandaháborúk zajlanak civilizált nyugati országok utcáin" - emelte ki a legsúlyosabb európai károkat a miniszterelnök.

Bizonyos országokban 10% feletti GDP-zuhanás várható idén, és 120-160%-os GDP-arányos államadósságok is kialakulnak. Ez most még nem feltétlenül nagy baj, később azonban külső segítségre szorulhatnak a magas államadóssággal rendelkező országok. A bajban lévő országok azt mondják, sürgősen egy közös hitelt kell felvennünk. A magyar ember logikája és életösztöne azonban más, azt akarjuk csak elkölteni, amit már megkerestünk. Olyan gyalázatos azonban a pénzügyi helyezet egyes országokban, hogy aligha tudjuk elkerülni, hogy Magyarország is hozzájáruljon egy ilyen nagy közös hitelfelvételhez

- fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor kitértarra is, hogy a múlt heti kormányülésen Palkovics László vezetésével felállítottak egy munkacsoportot, amely biztosítja azokat a programokat, amelyek a gazdaság növekedését szolgálják. Kiemelte például, hogy a villamos-energiaellátási rendszerünk lerobbant állapotban van, jogos követelmény a zöldítés, a vízgazdálkodásra is kevesebb pénz jut, mint amennyire szükség van. "Ezekre számos programot pillanatok alatt tudunk aktiválni" - zárta gondolatait a miniszterelnök.