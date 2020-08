Nem csoda, hogy emelkedik az esetszám: ezzel nem sokan számoltak

Egy áprilisi nemzetközi kutatás szerint a parlagfű pollenje olyan anyagot hordoz, ami gátolja a szervezet természetes védekezését, és így megkönnyíti a légúti fertőzések, például a koronavírus dolgát is. A száraz, nyári idő pedig kedvez a pollenek terjedésének. Ezért az allergiások jelenleg jobban ki vannak téve a fertőzésnek.

Valószínű, hogy az esetszám emelkedésében nemcsak annak lehet szerepe, hogy kicsit felelőtlenebbek vagyunk vagy hogy külföldről behurcolják a vírust, hanem az is, hogy szaporodott a parlagfűpollen mennyisége a levegőben - mondta Dr. Endre László allergológus az RTL Híradóban.

Az ország egy részén már most nagyon magas a parlagfű miatti pollenterhelés, ez az egészséges szervezetet is megviselheti. Az allergológus tanácsa, hogy a szabadban is érdemes jó minőségű maszkot viselni, amin nem jutnak át az apró növényi részecskék.

Múlt héten főként a középső országrészben, Budapesten és délen, Szeged környékén volt a legmagasabb a parlagfű pollenszórása, amely hétvégén tovább erősödhetett. Jelenleg a közepes-magas, néhol már nagyon magas szintet érheti el.

Magas szinten lehet jelen a csalánfélék, illetve helyenként az üröm virágporának mennyisége. A kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé magas szintet érhet el - írja az Időkép.