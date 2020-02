Mindennapi horror az sztk-ban: ennyiért kerülheted ki a végtelen várólistákat

Hiába nő a magyarok egészségtudatossága a szakemberek szerint, még mindig kevesen járnak az 1-5 évente rendszeresen javallott szűrővizsgálatokra, akár egy vérvételre is. Ennek hátterében állhatnak a hosszú "sztk-s" várólisták, és hogyha ezeket valaki szeretné elkerülni, magánúton jelentős kiadás lehet egy nőgyógyászati, vagy fogászati alapvizsgálat is. A szolgáltatások minősége miatt, és hogy elkerüljék a hosszú várakozási időt, mégis sokan vállalják inkább a magas költségeket. Egyszer-egyszer ezt egy átlagfizetésből élő magyar páciens elvileg meg is tudja engedni magának, viszont most a Pénzcentrumon kiszámoltuk, mennyibe kerülne, ha minden, az orvosok által javasolt szűrést magánúton végeztetnénk. Azt is megmutatjuk, mennyivel drágult egy év alatt a magánúton végzett ultrahang, szemészeti szűrés, vagy egy egyszerű vizeletvizsgálat.

Magyarország már évek óta vezeti a listákat a rákos megbetegedések számában EU-n belül. Az Eurostat legutóbbi adatai szerint Magyarországon a legsúlyosabb a helyzet nemzetközi viszonylatban: 2016-ban 100 ezer ember közül 345 halál volt Magyarországon, amit a rák okozott. 2018-ban hazánkban 33 250 fő halt meg rákos megbetegedésben a Magyar Rákellenes Liga adatai szerint. A női megbetegedések közül az emlőrák dominál, ez az összes megbetegedés 25 százalékát teszi ki, ezt követi a vastagbélrák 9,7 százalékkal, és a tüdőrák 8,8-al. A férfiaknál a tüdőrák a leggyakoribb daganattípus, az esetek 15,5 százaléka tartozik ezen megbetegedések közé. A prosztatarák szintén gyakori, a megbetegedések 14,5 százalékát teszi ki. A vastagbélrák a harmadik helyen áll.

A szűrővizsgálatok éppen a betegségek kialakulásának megelőzését, illetve azok korai stádiumának felfedezését segítik, amikor még visszafordítható a folyamat. A Pénzcentrum által megkérdezett háziorvos kiemelte, hogy elsősorban a daganatos megbetegedések jeleit kereső szűrővizsgálatokon való részvétel ajánlott mindenkinek, főként azoknak, akik már veszélyeztetett korba léptek.

A kiküldött behívókra csak 30-50 százalék körüli megjelenést mutat a lakosság.

A háziorvos elmondta, hogy a most zajló daganatos betegségek szűrésére irányuló kampánynak a vastagbélrákszűrés, mammográfia és méhnyakrák szűrés áll a fókuszában.

Mindenkinek ajánlott

A kortól és nemtől függetlenül a legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés SZTK-ban is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Ha azonban magánúton oldjuk meg, egy általános vérvétel és vérkép készítés 3000 forint körül mozog pl. a Doctor24 szolgáltatónál. Egy teljes vizelet + üledék vizsgálatért pedig pl. a Budai Magánorvosi Centrumban 1000 forintot kell fizetnünk.

A fogorvosnál is egy egyszerű állapotfelmérés ára 6000-10000 forint, a Rózsakert Medical Centerben például 8000 forintért végzik el. Ha pedig találnak is valamit, csak nőnek a költségeink: ugyanitt egy fogtömés ára 15000-től 35000 forintig is terjedhet.

A tüdőszűrést, ha magánúton csináltatjuk az Uzsoki utcai kórházban az intézmény honlapja szerint 1700 forintot kell fizetnünk, ha sürgősen szükség van rá, esetleg egészségügyi alkalmasság igazolására, akkor 5000 forintba is kerülhet, mint pl. az Oxygen Medicalnál.

Tehát évi 13-30 ezer forintba kerülnek a legalapvetőbb javallott szűrések is.

40 éves kor alatt

A fiatal nőknek évente szükségük van nőgyógyászati vizsgálatra és méhnyakrák szűrésre is. Ez körülbelül 20-25 ezer forint, a Med-Aesthetica Orvosi Központban például hüvelyi ultrahanggal együtt 21900 forintért letudhatjuk a vizsgálatot. Mammográfia vizsgálatot is érdemes 3-5 évenként csináltatni. Ez az Affideánál 20 ezer forintba kerül. Ha nem is évente, de 3-4 évenként bőrgyógyászati szűrést is be kell iktatnunk, ha a kórtörténetünk úgy kívánja sűrűbben is, anyajegy szűréssel egybekötve, amely a Doktor24-nél pl. 22 ezer forint.

Így további 64 ezer forint kiadása van egy 40 év alatti nőnek.

Érdemes előbb-utóbb megcsináltatni olyan szűréseket is, amelyeken régen, vagy esetleg még sosem voltunk eddig, így számos kialakulófélben lévő betegség fedhető fel még a kezdeti stádiumban. Egy hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat a kisebb epe- és veseköveket, májelváltozásokat, hasnyálmirigy és lép állapotát vizsgálja. A kismedencében a húgyhólyag, a méh, és a petefészek esetleges elváltozásaira deríthet fényt a szűrés. Például a Delfin Ultrahangnál ezt a vizsgálatot 13500 forintért végzik, de az Affidea privát központjaiban például 24500 forintot kérnek érte.

Szintén fontos vizsgálat a pajzsmirigy és nyaki lágyrészek ultrahangja, mely során cisztákat, nyirokcsomó elváltozásokat, daganatot, göböket, gyulladást keresnek. Attól függően, mennyire széleskörű a vizsgálat, ára 15-től 25 ezer forintig is terjedhet. A Med-Aesthetica már 14900 forintért elvégzi, az Affideánál már 20 ezer forint, az Oxygennél pedig már 22 ezer forint egy ilyen vizsgálat.

Ajánlott még mellkasröntgent is csináltatni, mely a tüdő, a szív, a bordák és a rekeszizom állapotát vizsgálja, így kimutatható a tüdőgyulladás, tüdődaganat, TBC, szívbetegség, légmell, stb. A Doktor24-nél 9000 forintért végzik ezt a vizsgálatot.

Ezek a szűrések még minimum 37 ezer forintba kerülnek.

Ezeket a szűrővizsgálatokat fiatal férfiaknak is ugyanúgy érdemes elvégeztetni, kivéve a transzferrines labort, illetve az ő esetükben a hasi és kismedencei ultrahang ugyanúgy a belső szerveket vizsgálja, csak azok mellett a prosztatát is. Nekik ajánlott beiktatni egy terheléses vércukorvizsgálatot is, melyből 0-60 perces, inzulin nélküli vizsgálat ára a Budai Magánorvosi Centrumban 3340 forint, az inzulinos már 8320. Vércukorszint-, koleszterin és vérnyomásmérést egyébként a patikák is végeznek, és csak a tesztcsík árát kell megtérítenünk. Természetesen a tesztcsíkos vizsgálat nem mutatja meg ugyanazt, mint az orvosi szakvizsgálat.

Férfiaknak mindenképpen ajánlott a hererák-, és a prosztatarák-szűrést is elvégezniük. Egy hereultrahang ára a Doctor24-nél 15900 forint, a prosztatarák szűrése pedig, ha ultrahang és PSA vizsgálat jár együtt, akkor több mint 20 ezer forint is lehet. A fiatal férfiaknak ajánlott továbbá már 40 év alatt is elvégezniük a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálatát, amely az agyi érszűkületeket deríti fel, megelőzhetővé téve egy esetleges store-ot. Az Affideánál 23 ezer forint ez a fajta vizsgálat.

40 éves kor felett

A férfiakat 40 felett már sokkal több betegség fenyegeti, ezért ahogy az egészségügyi kockázat nő, úgy bővül az ajánlott szűrővizsgálatok köre is. Az addigi szűrések mellett 40 év felett mindenkinek érdemes tumor markereket vizsgáló vérképet készítetnie, mely a Doktor24-nél 13 ezer forint férfiaknak, (nőknek 18 ezer).

Ezen túl 40 felett már érdemes a vizeletvizsgálat mellett székletvizsgálatot is rendszeresen végezni, amelyből egy alap tenyésztéses vizsgálat a Budai Magánorvosi Centrumban 6000 forint. Fokozottan érdemes figyelni idősebb korban már a vastagbél megbetegedéseire, ezért javallott a vastagbél vizsgálata CT-vel, amely például az Affidea szolgáltatónál 48 ezer forint. Ebben a korban ajánlott már a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálat is, mellyen a tüdőrák már korai stádiumban kimutatható, olyan kisméretű gócok, daganatok is felfedezhetőek általa, amelyek egy röntgenvizsgálaton nem látszanak. Ez a vizsgálat 20 ezer forintba kerül az Affideánál.

Előbb-utóbb a szemészeti szűrővizsgálatot is be kell iktatnunk, ha nem tartozunk a kevés szerencsés közé, akinek nem romlik a korral a látása. Ha kifogunk egy akciót, már optikákban ingyenesen is végeznek vizsgálatokat, azonban akár 25 ezer forint (Affidea) is lehet , amit a szemünk egészségéért kifizetünk. Egy bizonyos életkor felett érdemes nemtől függetlenül évente beadatni az influenza elleni oltást is, melyet hatóanyagtól függően 5-10 ezer forintért tehetünk meg magánúton.

Így férfiaknak legalább 165 ezer forintot kellene rászánniuk, ha az összes javallott vizsgálatot elvégeztetnék magánúton, és még élnének is a sok ingyenes lehetőséggel.

A 40 feletti nők esetében az addigi vizsgálatok mellett fontos a csontsűrűség-vizsgálat elvégzése, mely ultrahanggal 6000 forint a Doktor24-nél, a teljes testösszetételes (gerinc, mindkét oldali combnyak, és alkar mérés) vizsgálat pedig 10 ezer forintba kerül a Margit Medical Centerben. Nem érdemes a kardiológiai vizsgálatokat sem elhanyagolni, melynek ára a vizsgálat kiterjedtségétől függően 18-45 ezer forint az Ezüstfény Klinikán. Ebben a korban a nőknek is ajánlott már a vastagbél vizsgálat CT-vel, amely 48 ezer forintba kerül magánúton.

A tumor markeres vérvizsgálat nőknek drágább, mint a férfiak számára, mert nők esetén többféle tumor markerre történik a szűrés. A Doktor24-nél 18 ezer forintba kerül egy ilyen teszt.

Nőknél 40 felett már ugyanúgy ajánlott a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálat, illetve a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata, melyek az Affidea árai szerint 20 és 23 ezer forintba kerülnek. Tehát a 40 éves kor feletti nők kiadásai akár a 300 ezer forintot is meghaladhatják, ha a javasolt vizsgálatokat mind elvégeztetik az 1-5 évente ajánlottak közül.

Így jobban jársz

Rengeteg magán egészségügyi szolgáltatónál fizethetjük egészségpénztárból is a vizsgálatok, kezelések árát. Ez annyiban csökkenti az anyagi terheinket, hogy később kérhetünk az igénybe vett prevenciós szolgáltatások után 10 százalék adó-visszatérítést. Hazánkban az egészségügyi kiadások 30 százalékát közvetlenül a háztartások finanszírozzák, mondhatnánk, zsebből fizetik, míg az európai átlag e tekintetben 20 százalék alatt van. A kiadások túlnyomó részét gyógyszerekre, gyógyászati termékekre, eszközökre költjük, szűrésekre keveset szánunk.

2016 óta az egészségpénztárak úgynevezett önsegélyező szolgáltatásokat is nyújtanak, amiről még mindig sokan nem tudnak a megfelelő pénzügyi tudatosság, tanácsadás hiánya miatt. Egy önsegélyező pénztár gyermekünk születésétől kezdve (egyösszegű szülési segély) a felnőttkoráig végigkísérheti bizonyos családi kiadásainkat, amivel hosszú távon sokat spórolhatunk, a pelenkavásárlástól kezdve a főiskolai tandíjon át akár az albérleti támogatásig. Napjainkban már léteznek olyan pénztári konstrukciók, ahol a tagdíj befizetése azonos időben történik a vásárlással, így jelentős adminisztráció nélkül is

könnyen hozzájuthatunk a jövő évben a 20 százalékos adó-visszatérítéshez akár egy egyszerű gyógyszertári vásárlás után is.

Költségeinket úgy is csökkenthetjük, ha komplett szűrőcsomagokra fizetünk be, és akkor kedvezményesen juthatunk a szolgáltatásokhoz.

Nő az életszínvonal, de nőnek az árak is

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrisebb, a háztartások jövedelmét vizsgáló kiadványából az derült ki, hogy 2018-ban folytatódott a lakosság jövedelmi helyzetének javulása, az életszínvonal emelkedésével pedig tovább mérséklődött a szegénység. A háztartások teljes jövedelme, tehát a munkabér és egyéb juttatásokkal számolt vagyon 10,2 százalékkal nőtt egy év alatt: az éves, egy főre jutó nettó jövedelem 1,432 millió forintra emelkedett 2018-ra.

Az egészségügyi kiadások viszont jelentősen emelkedtek az elmúlt 10 évben. 2010-ben még 37831 forintot költött a magyar lakosság átlagosan fejenként az egészségügyi kiadásokra éves szinten. 2018-ra ez az összeg 62411 forintra emelkedett.

Összehasonlítottuk a javasolt szűrővizsgálatok árait a tavalyiakéval, hogy lássuk, a magánegészségügyben mennyivel nőttek a kiadások. Látható, hogy 2019 márciusához képest nem nőttek mindenhol a költségek: az anyajegyszűrés pl. a Doctor24-nél maradt 22 ezer forint, a doppleres ultrahang az Affideánál változatlanul 23 ezer forint, ahogy a kolonoszkópia is maradt 48 ezer.

Viszont például a méhnyakrák szűrés tavaly a Med-Aesthetica Orvosi Központban még 19900 forint volt, most már 21900 forint. 2019-ben az alap mammográfiai vizsgálat az Affideánál 16 ezer forint volt, jelenleg 20 ezer forint. A hasi és kismedencei ultrahang a Delfin Ultrahangnál egy éve 12 ezer forint volt, most 13500. A Doctor24-nél a mellkasröntgen ára nőtt 8000-ről 9000-re. Az alap kardiológiai vizsgálat ára az Ezüstfény Klinikán is tavaly még csak 12 ezer forintba és nem 18 ezerbe került. A szemészeti vizsgálat ára is az Affideánál 22 ezerről nőtt 25 ezerre egy év alatt.

A vizsgálatok árai nagyrészt változatlanok, de évközben még emelkedhetnek, illetve már most az látszik, hogy nem ritkán több ezer forinttal nő egy év alatt a szűrések költsége, és azokat összeadogatva 10-20 ezer forinttal több kiadás is keletkezhet akkor is, ha például csak egy ultrahangot, nőgyógyászati vizsgálatot, fogászati szűrést intézünk abban az évben magánúton.

Címlapkép: Getty Images